Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит1 : 1Видеотон
Хоккей  Динамо Москва- : -ЦСКА
Баскетбол  Зенит- : -Хапоэль
Хоккей  Металлург2 : 2Авангард
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Баскетбол  Ратиофарм- : -Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Черышев залег на дно. Что происходит с полузащитником сборной России

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Черышев залег на дно. Что происходит с полузащитником сборной России
Источник: Associated Press

«Советский спорт» рассказывает, как обстоят дела у полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева, который еще не так давно считался одной из главных надежд сборной России.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА СУБМАРИНУ

Сезон-2014/15, проведенный в составе «Вильярреала», стал для Черышева лучшим в карьере. Уточним - пока лучшим. 26 матчей в чемпионате Испании, четыре гола и девять результативных передач. Россиянину не хватило всего одного паса, чтобы повторить клубный рекорд, принадлежащий Санти Касорле – десять голевых передач.

Причем отметки в девять пасов Черышев достиг к 22-му туру. Казалось, достижение Касорлы падет. Но помешала травма – из 16 оставшихся матчей россиянин провел только шесть, почти полностью пропустив концовку сезона из-за повреждения подколенного сухожилия.

Тем не менее, «Реал», которому принадлежали права на футболиста, настолько впечатлила игра Черышева, что он вернул его из аренды. Но в Мадриде россиянин оказался в «золотой клетке». Играть – не играл (за 22 тура в чемпионате Испании-2015/16 – всего восемь попаданий в заявку на матчи, два выхода на замену и суммарные 34 минуты на поле, за которые, правда, он успел отдать голевой пас). Но и отпускать его «Реал» долго не хотел, в том числе и потому, что ФИФА наложила на клуб запрет на трансферы. В довершение ко всем бедам именно Черышев оказался в центре скандала с исключением мадридцев из Кубка страны – он не имел права играть с «Кадисом», но все же вышел на поле.

В итоге россиянин уговорил нового главного тренера мадридцев Зинедина Зидана отпустить его в аренду – Черышев очень хотел поехать на Евро-2016, а для этого нужна была игровая практика. В последний день зимнего трансферного окна-2016 он оказался в «Валенсии». Сразу получил место в основе. В третьем матче за «летучих мышей» забил - «Эспаньолу».

Только-только жизнь начала налаживаться, Черышев стабильно играл за «Валенсию», успев за шесть матчей в чемпионате забить три гола, как в начале марта случилась травма бедра. Два месяца восстановления, выход на замену и – новое повреждение, операция, пропуск Евро-2016 и фактически всей предсезонки.

Тем не менее, летом Черышев все же окончательно ушел из «Реала»: за семь миллионов евро права на него выкупил «Вильярреал», подписавший с игроком контракт на пять лет. Главный тренер «желтой субмарины» Марселино хорошо знал возможности россиянина – именно он приглашал его в сезоне-2014/15.

ИГРОК РОТАЦИИ

Но за неделю до старта сезона руководство «Вильярреала» отправило Марселино в отставку. Без объяснения причин. Команду возглавил 51-летний Фран Эскриба, никаких особенных достижений не имевший. «Желтая субмарина» быстро затонула в отборе к Лиге чемпионов, проиграв «Монако», но по дистанции чемпионата двигается уверенно, стабильно находясь в группе лидеров.

Эскриба не стал ломать наработки Марселино – базовой схемой «Вильярреала» осталась 4-4-2, от которой тренер отошел всего несколько раз. И это, в общем, полностью устраивало Черышева – классического, даже несколько старомодного флангового хавбека, который, конечно, иногда может сместиться в центр, но больше нацелен на создание ширины атаки и обслуживание нападающих.

Начало сезона россиянин пропустил, продолжая восстанавливаться после операции, и впервые появился на поле 10 сентября – в 3-м туре чемпионата Испании против «Малаги», выйдя на замену за 15 минут до конца матча. А уже спустя пять дней Черышев был в основе на игру Лиги Европы с «Цюрихом».

Казалось, еще немного, и он вернет себе твердое место в старте. Но шли недели, а Черышев продолжал оставаться игроком ротации. Выходил на замену в чемпионате Испании и играл с первых минут в Лиге Европы. Единственный раз в основе в примере россиянин появился в матче против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» - не поставить его на такую игру Эскриба не мог.

Конкурент Черышева на левом краю полузащиты – 25-летний итальянец Роберто Сориано, пришедший в «Вильярреал» этим летом из «Сампдории» за 14 миллионов евро. Пока в августе россиянин лечился, он завоевывал доверие Эскрибы. И завоевал. Именно Сориано на данный момент – основной левый хавбек «желтой субмарины» (17 матчей в чемпионате, из них 16 – в стартовом составе, четыре гола и четыре передачи).

А 30 ноября Черышев в матче Кубка Испании с «Толедо» получил очередную травму, повредив мышцы бедра. За последние три с половиной года это у него уже седьмой 7-й (!) подобный диагноз. С тех пор на поле не выходил и в заявку не попадал.

Рождество и свой 26-й день рождения (он у Черышева 26 декабря) игрок отметил дома в Хихоне вместе с семьей.

26! 🦁

Фото опубликовано Denis Cheryshev (@cheryshev90)

После Нового года принял участие в клубной благотворительной акции, посетив больных детишек в госпитале.

🎁 👼🙏

Фото опубликовано Denis Cheryshev (@cheryshev90)

И, судя по последней записи в Instagram, в ближайшее время готовится вернуться на поле, усиленно тренируясь.

Entrenamiento completado! 🏋🏽⚽️ Работаем без остановки ! 💪☘️ #Endavant 💛

Фото опубликовано Denis Cheryshev (@cheryshev90)

Выиграть конкуренцию у Сориано будет трудно. Но для начало было бы хорошо просто вернуться к осеннему варианту – регулярно выходить на замену в чемпионате и играть в Лиге Европы. А там, глядишь, и Станислав Черчесов перед Кубком Конфедераций внимание обратит.

Денис Черышев в сезоне-2016/17

                                    матчи            в основе            минуты    голы        передачи

чемпионат Испании         8                     1                      197         0                0

Кубок Испании                1                     1                       45          0                2

Лига Европы                   4                     4                      293         0                0

всего                               13                     6                     535         0                2

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Семья Месси заявила о ложности опубликованного интервью с нимЖурнал Coach опубликовал интервью форварда «Барселоны» Лионель Месси, где он говорит, что хочет остаться в своей нынешней команде и не намерен менять клуб. Впрочем, его семья заявила, что этого не было.Экс-тренер «Спортинга» Абелардо отказался от четырех миллионов евро за расторжение контрактаВчера с поста главного тренера хихонского «Спортинга» был уволен Абелардо Фернандес. Специалист решил отказаться от четырех миллионов евро, которые ему полагались за досрочное расторжение контракта.«Леганес» интересуется полузащитником «Рубина» Гарсией«Леганес» проявляет интерес к полузащитнику «Рубина» Самуэлю Гарсии, сообщает Marca.«Атлетико» готов продать Облака в «Манчестер Сити» за 100 млн евроГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен обновить вратарскую линию летом 2017 года.Карим Бензема: Мной интересовались два европейских клуба, которые выступают в Лиге чемпионовФорвард мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал об интересе со стороны других команд.«Барселона» играет с огнем». Почему Месси еще может уйти в «Манчестер Сити»«Барселона» играет с огнем». Почему Месси еще может уйти в «Манчестер Сити»Пока «Барселона» тянет с подписанием нового контракта с Лионелем Месси, «Манчестер Сити» готов заплатить за него 115 миллионов евро.«Гуанчжоу Эвергранд» не вел переговоров с Тураном и ТерриГлавный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Луис Фелипе Сколари прокомментировал информацию об интересе китайского клуба к защитнику «Челси» Джону Терри и полузащитнику «Барселоны» Арда Турану.Сауль может перейти в «Манчестер Юнайтед» вместе с ГризманномСостав «Манчестер Юнайтед» будущим летом могут пополнить сразу два лидера мадридского «Атлетико».Рамос эмоционально поздравил наставника «Севильи» с победой над «Реалом» (видео)Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос пообщался с наставником «Севильи» Хорхе Сампаоли после матча 18-го тура чемпионата Испании, в котором «сливочные» уступили со счетом 1:2.Луи ван Гал: В следующем году мое решение о завершении карьеры может поменятьсяБывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал заявил, что еще может вернуться к профессиональный деятельности.Василий Уткин: В «Барселоне» тупик, а командные тупики разруливаются путем смены тренераОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин – о проблемах «Барселоны» в нынешнем сезоне.«Барселона» планирует продлить контракт с Месси до конца январяРуководство «Барселоны» продолжает вести переговоры о продлении контракта с форвардом Лионелем Месси. Об этом сообщает издание Sport.es.Зинедин Зидан: В этом сезоне у «Реала» было лишь пять плохих минутЗинедин Зидан: В этом сезоне у «Реала» было лишь пять плохих минутГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан пообщался с журналистами перед матчем с «Сельтой» в рамках 1/4 финала Кубка Испании.«Манчестер Юнайтед» может второй раз подряд побить трансферный рекордГотовы побить трансферный рекорд. «Сити» решил приобрести Лионеля Месси«Челси» по инициативе Конте вернулся к идеи приобретения МоратыФорвард мадридского «Реала» Альваро Мората может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.Фернандес уволен с поста главного тренер хихонского «Спортинга»Хихонский «Спортинг» отправил в отставку главного тренера Абелардо Фернандеса, сообщает официальный сайт испанского клуба.Полузащитник «Барселоны»: Не хотел даже слушать Венгера, дал понять ему, что хочу остатьсяПолузащитник «Барселоны» Серхио Сампер, который выступает на правах аренды за «Гранаду», заявил, что минувшим летом мог стать игроком лондонского «Арсенала».«Реал» собрал подборку лучших голов Роналду в ворота «Сельты» (видео)Завтра, 18 января, мадридский «Реал» на своем поле примет «Сельту» в рамках первого матча 1/4 финала Кубка Испании.Иван Ракитич: Если бы мне пришлось прыгать с моста ради Энрике, сделал бы это без всяких раздумийПолузащитник «Барселоны» Иван Ракитич оценил роль в своей карьере наставника сине-гранатовых Луиса Энрике, отметив, что он перешел в стан каталонского клуба из «Севильи» по инициативе тренера.Зинедин Зидан: Навас? Хватит обсуждать слухи, я не планирую менять голкипераГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал возможный уход из команды голкипера Кейлора Наваса.
Главные новости
Футбол
Победитель азиатской Лиги чемпионов «Чонбук» исключен из турнира из-за скандала с договорными матчами
Футбол
Шамиль Газизов: Летом Семак может пройти стажировку в «Манчестер Сити»
Футбол
Мирча Луческу: У Данни еще видна легкая боязнь, прощу его играть на чистых мячах
Футбол
Семья Месси заявила о ложности опубликованного интервью с ним
Футбол
Арьен Роббен: Не ощущаю своего возраста и надеюсь на то, что смогу играть еще несколько лет
Гандбол
Сергей Шишкарев: Мы обязаны побеждать бразильцев
Шахматы
Сингапур, Таиланд, Япония и Норвегия претендуют на следующий матч за мировую шахматную корону
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Видеотоном», Лунев отразил пенальти
Футбол
Валерий Газзаев: Для меня очевидно, что чемпионат мира 2018 года пройдет в России
Футбол
Александр Кокорин: Не поехал бы в Китай, так как думаю о домашнем чемпионате мира
все новости
Денис Черышев
Денис Черышеввсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости