Черышев залег на дно. Что происходит с полузащитником сборной России

«Советский спорт» рассказывает, как обстоят дела у полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева, который еще не так давно считался одной из главных надежд сборной России.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА СУБМАРИНУ

Сезон-2014/15, проведенный в составе «Вильярреала», стал для Черышева лучшим в карьере. Уточним - пока лучшим. 26 матчей в чемпионате Испании, четыре гола и девять результативных передач. Россиянину не хватило всего одного паса, чтобы повторить клубный рекорд, принадлежащий Санти Касорле – десять голевых передач.

Причем отметки в девять пасов Черышев достиг к 22-му туру. Казалось, достижение Касорлы падет. Но помешала травма – из 16 оставшихся матчей россиянин провел только шесть, почти полностью пропустив концовку сезона из-за повреждения подколенного сухожилия.

Тем не менее, «Реал», которому принадлежали права на футболиста, настолько впечатлила игра Черышева, что он вернул его из аренды. Но в Мадриде россиянин оказался в «золотой клетке». Играть – не играл (за 22 тура в чемпионате Испании-2015/16 – всего восемь попаданий в заявку на матчи, два выхода на замену и суммарные 34 минуты на поле, за которые, правда, он успел отдать голевой пас). Но и отпускать его «Реал» долго не хотел, в том числе и потому, что ФИФА наложила на клуб запрет на трансферы. В довершение ко всем бедам именно Черышев оказался в центре скандала с исключением мадридцев из Кубка страны – он не имел права играть с «Кадисом», но все же вышел на поле.

В итоге россиянин уговорил нового главного тренера мадридцев Зинедина Зидана отпустить его в аренду – Черышев очень хотел поехать на Евро-2016, а для этого нужна была игровая практика. В последний день зимнего трансферного окна-2016 он оказался в «Валенсии». Сразу получил место в основе. В третьем матче за «летучих мышей» забил - «Эспаньолу».

Только-только жизнь начала налаживаться, Черышев стабильно играл за «Валенсию», успев за шесть матчей в чемпионате забить три гола, как в начале марта случилась травма бедра. Два месяца восстановления, выход на замену и – новое повреждение, операция, пропуск Евро-2016 и фактически всей предсезонки.

Тем не менее, летом Черышев все же окончательно ушел из «Реала»: за семь миллионов евро права на него выкупил «Вильярреал», подписавший с игроком контракт на пять лет. Главный тренер «желтой субмарины» Марселино хорошо знал возможности россиянина – именно он приглашал его в сезоне-2014/15.

ИГРОК РОТАЦИИ

Но за неделю до старта сезона руководство «Вильярреала» отправило Марселино в отставку. Без объяснения причин. Команду возглавил 51-летний Фран Эскриба, никаких особенных достижений не имевший. «Желтая субмарина» быстро затонула в отборе к Лиге чемпионов, проиграв «Монако», но по дистанции чемпионата двигается уверенно, стабильно находясь в группе лидеров.

Эскриба не стал ломать наработки Марселино – базовой схемой «Вильярреала» осталась 4-4-2, от которой тренер отошел всего несколько раз. И это, в общем, полностью устраивало Черышева – классического, даже несколько старомодного флангового хавбека, который, конечно, иногда может сместиться в центр, но больше нацелен на создание ширины атаки и обслуживание нападающих.

Начало сезона россиянин пропустил, продолжая восстанавливатьс я после операции, и впервые появился на поле 10 сентября – в 3-м туре чемпионата Испании против «Малаги», выйдя на замену за 15 минут до конца матча. А уже спустя пять дней Черышев был в основе на игру Лиги Европы с «Цюрихом».

Казалось, еще немного, и он вернет себе твердое место в старте. Но шли недели, а Черышев продолжал оставаться игроком ротации. Выходил на замену в чемпионате Испании и играл с первых минут в Лиге Европы. Единственный раз в основе в примере россиянин появился в матче против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» - не поставить его на такую игру Эскриба не мог.

Конкурент Черышева на левом краю полузащиты – 25-летний итальянец Роберто Сориано, пришедший в «Вильярреал» этим летом из «Сампдории» за 14 миллионов евро. Пока в августе россиянин лечился, он завоевывал доверие Эскрибы. И завоевал. Именно Сориано на данный момент – основной левый хавбек «желтой субмарины» (17 матчей в чемпионате, из них 16 – в стартовом составе, четыре гола и четыре передачи).

А 30 ноября Черышев в матче Кубка Испании с «Толедо» получил очередную травму, повредив мышцы бедра. За последние три с половиной года это у него уже седьмой 7-й (!) подобный диагноз. С тех пор на поле не выходил и в заявку не попадал.

Рождество и свой 26-й день рождения (он у Черышева 26 декабря) игрок отметил дома в Хихоне вместе с семьей.

My best present 🎁 my family! Mi mejor regalo es mi familia! Мой лучший подарок это моя семья 😍🤗 GRACIAS! THANKS! СПАСИБО! Фото опубликовано Denis Cheryshev (@cheryshev90) Дек 26 2016 в 5:16 PST

26! 🦁 Фото опубликовано Denis Cheryshev (@cheryshev90) Дек 27 2016 в 10:23 PST

После Нового года принял участие в клубной благотворительно й акции, посетив больных детишек в госпитале.

🎁 👼🙏 Фото опубликовано Denis Cheryshev (@cheryshev90) Янв 2 2017 в 7:50 PST

И, судя по последней записи в Instagram, в ближайшее время готовится вернуться на поле, усиленно тренируясь.

Entrenamiento completado! 🏋🏽⚽️ Работаем без остановки ! 💪☘️ #Endavant 💛 Фото опубликовано Denis Cheryshev (@cheryshev90) Янв 17 2017 в 4:09 PST

Выиграть конкуренцию у Сориано будет трудно. Но для начало было бы хорошо просто вернуться к осеннему варианту – регулярно выходить на замену в чемпионате и играть в Лиге Европы. А там, глядишь, и Станислав Черчесов перед Кубком Конфедераций внимание обратит.

Денис Черышев в сезоне-2016/17

матчи в основе минуты голы передачи

чемпионат Испании 8 1 197 0 0

Кубок Испании 1 1 45 0 2

Лига Европы 4 4 293 0 0

всего 13 6 535 0 2