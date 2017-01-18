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Китайские тугодумы и пропавший тренер. Истории трансферного окна из Бразилии

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фото: vasco.com.br
Фото: vasco.com.br

«Советский спорт» рассказывает об историях, происходящих в Бразилии во время трансферного окна.

Пропавший в мотеле

Двое суток назад в бразильском городке Гояс подняли тревогу: без следа исчез главный тренер команды «Атлетико Гойяниенсе» Марсело Габо. В последний раз его видели утром 15-го января, когда он выходил из дома. Накануне специалист руководил командой в первом товарищеском матче нового сезона (0:1).

Согласно информации клуба, сразу после игры Габо пошел на встречу с друзьями. Около трех часов ночи он вернулся домой и позвонил сыну по неким семейным вопросам. Затем камеры видеонаблюдения показали, что тренер покинул квартиру, не захватив с собой телефон и документы. Через сутки клуб, который так и не смог дозвониться Габо, заявил в полицию о его пропаже.

Почти сразу стало известно, что тренера опять видели у собственного дома, правда через пару минут он исчез. По словам очевидцев, Габо не был ранен или чем-то сильно взволнован. Хотя казался немного «не в себе». Многие предполагали, что тренера могли похитить. Однако полиция опровергла эти предположения, после того как нашла Габо к девяти вечера второго дня.

На специальной пресс-конференции объявили, что тренер был найден в...мотеле.

- Мы вычислили таксиста, который забирал Габо из дома. Оказалось, оно принадлежит мотелю. Когда мы приехали на место, чтобы опросить таксиста, обнаружили там и тренера, - приводит слова полиции O Globo.

Что же Габо двое суток делал в мотеле? Полиция отказалась комментировать личную жизнь тренера, лишь заявив, что не рассматривают дело, как похищение. Однако, не сообщила, был ли он под действием наркотиков или алкоголя. «Он точно не становился жертвой преступления», - отметили в полиции.

А руководство «Атлетико» заявило, что пока не знает позицию тренера, так как когда Габо нашли, «он находился не в лучших кондициях».

Медленные китайцы

Во вторник в Рио состоялась презентация экс-полузащитника «Локомотива» Вагнера. Бразилец только-только сумел вырваться из китайской лиги, расторг контракт и подписал соглашение с «Васко-да-Гама».

Первым делом футболист рассказал, что думает о Китае: «Лиге еще нужно очень прибавить. Китай будет одной из самых сильных футбольных держав, когда поймет, что легионеры приезжают помогать. Тут хорошо платят, но думают пока медленно. Если попадешь в хорошую команду, будешь вместе с ней прогрессировать. Ну а другие так и будут каждые полгода менять состав. А выгоду получают лишь агенты. Думаю, что из Китая вернутся очень много бразильцев».

Кстати, презентация удивила не только нелестным отзывом Вагнера о Китае, но и неформальной обстановкой, которую создал президент клуба Эурисиу Миранда. Присев рядом с Вагнером, Миранда закурил сигару и отвечал на вопросы чуть ли не дольше новичка «Васко».


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