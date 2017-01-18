Как Лунев обыграл чемпиона Англии. Главное из матча «Зенита» с командой Лазовича

Получилось гораздо познавательнее, чем издевательство над молодежкой из Омана без камер.

Два знакомых серба

«Зенит» во вторник играл товарищеский матч, но посмотреть его целиком возможности не было: сине-бело-голубые проводили матч в закрытом режиме. Причины такого решения непонятны, но мы не увидели хет-трики Александра Кокорина и Луки Джорджевича, а также дебюты за основу Леона Мусаева и Даниила Лесового. И в целом 80 минут унижения оманской молодежи со счетом 14:1.

«Зенит» забивает 14 мячей, а «Спартак» приступает к работе. Обзор сборов (видео)

В матче против «Видеотона» все намного серьезнее: команды играют привычные 90 минут, «Зенит» ведет видеотрансляцию, а Луческу при определении состава даже отталкивается от российского лимита на легионеров: выпускает на поле пять положенных россиян. Вообще, в основе петербуржцев все стандартно, никаких новичков.

В составе венгров знакомый нам друг нижегородской полиции Данко Лазович.

– Я провел прекрасное время в «Зените» и много чего выиграл с этой командой, – рассказал за несколько дней до матча корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» сербский форвард. – Когда выйду на одно поле с моими друзьями – будет особенный момент. Я иногда общаюсь с Анюковым, а с Данни – часто, у нас очень хорошие отношения.

Хави Гарсия, видимо, не проникся: он чуть ли не в первом стыке бьет Лазовича по ногам. А серб все равно демонстрирует, что готов дружить.

Жозе Маурисио с Лазовичем не играл, но тоже находит знакомого в составе соперника: перед началом он обнимается с другим сербом Марко Щеповичем. Вместе они играли в грозненском «Тереке». Точнее, Маурисио играл, а Щепович за этим наблюдал: у него всего 8 минут на поле в 2015-м.

Неожиданная позиция Луческу

Лазович и Щепович в первом тайме очень активны, но гол придумывают не они: на пятой минуте Мате Паткои обыгрывает Маурисио и бьет прямо в Луиша Нету – от него мяч и залетает в ворота.

«Видеотону» нормально порадоваться не дают, в первой же ответной атаке «Зенит» сравнивает счет: Жулиано в углу штрафной обыгрывает всех и выдает точный пас на Кокорина, Александр бьет точно под вратаря.

На этом все интересное в первом тайме заканчивается. Привлекает только позиция, с которой смотрит футбол Луческу: вместо привычной скамейки румын занимает место на противоположной бровке и следит за тем, как защитники играют в линию. Но атак на ворота Лодыгина мало, поэтому потренировать искусственный офсайд не получается.

В перерыве Мирча вновь удивляет: вместо привычных одиннадцати замен всего три. На поле теперь Андрей Лунев, и он главный герой. Гарсия в середине тайма фолит в штрафной, пенальти бьет чемпион Англии-2005 в составе «Челси» Фелипе Оливейра. А Лунев достает из угла!

«На тренировках Андрюша работал как бог». Каким был Лунев до премьер-лиги

В концовке Данни за свои 20 минут почти не получает мяч, у Роберта Мака постоянные проблемы со взаимопониманием, а Джорджевича защитники без труда ловят в офсайд.

Запоминается только Евгений Чернов – но только тем, что громко, рядом с камерой, нецензурно ругается после неудачной обработки мяча. Хорошо, что Сергей Семак свое правило ввел уже в «Уфе».

После ничьей с лидером чемпионата Венгрии у «Зенита» лучший клуб Узбекистана – ташкентский «Локомотив». С ними две игры за два дня, одна из – опять в закрытом режиме. Жаль, если Кокорин снова сделает хет-трик.

Александр Кокорин: Не поехал бы в Китай, так как думаю о домашнем чемпионате мира