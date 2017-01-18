Как Лунев обыграл чемпиона Англии. Главное из матча «Зенита» с командой Лазовича
Получилось гораздо познавательнее, чем издевательство
над молодежкой из Омана без камер.
Два знакомых серба
«Зенит» во вторник играл товарищеский матч, но посмотреть его целиком возможности не было: сине-бело-голубые проводили матч в закрытом режиме. Причины такого решения непонятны, но мы не увидели хет-трики Александра Кокорина и Луки Джорджевича, а также дебюты за основу Леона Мусаева и Даниила Лесового. И в целом 80 минут унижения оманской молодежи со счетом 14:1.
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В матче против
«Видеотона» все намного серьезнее: команды играют привычные 90 минут, «Зенит»
ведет видеотрансляцию, а Луческу при определении состава даже отталкивается от
российского лимита на легионеров: выпускает на поле пять положенных россиян.
Вообще, в основе петербуржцев все стандартно, никаких новичков.
В составе
венгров знакомый нам друг нижегородской полиции Данко Лазович.
– Я провел
прекрасное время в «Зените» и много чего выиграл с этой командой, – рассказал
за несколько дней до матча корреспонденту «Советского спорта в
Санкт-Петербурге» сербский форвард. – Когда выйду на одно поле с моими друзьями
– будет особенный момент. Я иногда общаюсь с Анюковым, а с Данни – часто, у нас
очень хорошие отношения.
Хави Гарсия, видимо, не проникся: он чуть ли не в первом стыке бьет Лазовича по ногам. А серб все равно демонстрирует, что готов дружить.
Жозе Маурисио с Лазовичем не играл, но тоже находит знакомого в составе соперника: перед началом он обнимается с другим сербом Марко Щеповичем. Вместе они играли в грозненском «Тереке». Точнее, Маурисио играл, а Щепович за этим наблюдал: у него всего 8 минут на поле в 2015-м.
Неожиданная позиция Луческу
Лазович и Щепович в первом тайме очень активны, но гол придумывают не они: на пятой минуте Мате Паткои обыгрывает Маурисио и бьет прямо в Луиша Нету – от него мяч и залетает в ворота.
«Видеотону» нормально порадоваться не дают, в первой же ответной атаке «Зенит» сравнивает счет: Жулиано в углу штрафной обыгрывает всех и выдает точный пас на Кокорина, Александр бьет точно под вратаря.
На этом все интересное в первом тайме заканчивается. Привлекает только позиция, с которой смотрит футбол Луческу: вместо привычной скамейки румын занимает место на противоположной бровке и следит за тем, как защитники играют в линию. Но атак на ворота Лодыгина мало, поэтому потренировать искусственный офсайд не получается.
В перерыве Мирча вновь удивляет: вместо привычных одиннадцати замен всего три. На поле теперь Андрей Лунев, и он главный герой. Гарсия в середине тайма фолит в штрафной, пенальти бьет чемпион Англии-2005 в составе «Челси» Фелипе Оливейра. А Лунев достает из угла!
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В концовке Данни за свои 20 минут почти не получает мяч, у Роберта Мака постоянные проблемы со взаимопониманием, а Джорджевича защитники без труда ловят в офсайд.
Запоминается только Евгений Чернов – но только тем, что громко, рядом с камерой, нецензурно ругается после неудачной обработки мяча. Хорошо, что Сергей Семак свое правило ввел уже в «Уфе».
После ничьей с лидером чемпионата Венгрии у «Зенита» лучший клуб Узбекистана – ташкентский «Локомотив». С ними две игры за два дня, одна из – опять в закрытом режиме. Жаль, если Кокорин снова сделает хет-трик.
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Матч
Голы
Паткои 5 (0:1). Кокорин 8 (1:1).
Состав
Зенит: Лодыгин (Лунев, 46), Ломбертс (Кришито, 46), Нету (Эрнани, 62), Анюков (Зуйков, 68), Жулиано (Данни, ), Шатов (Мак, 62), Маурисио (Юсупов, 46), Жирков (Чернов, 68), Хави Гарсия, Кокорин (Молло, 62), Дзюба (Джорджевич, 68)
Место и дата
18 января 15:30, Джебаль-Али, Текстовая трансляция