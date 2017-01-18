Коллективный блин. Мужской турнир Australian Open остался без россиян

Упал и выиграл



Накануне поединка с Энди Марреем Андрей Рублев заглянул в боксерский зал. То, что надежда российского тенниса любит менять ракетку на перчатки, известно давно – его отец бывший профессиональный боксер. Но чтобы отправиться спарринговать прямо во время турнира Большого шлема? «Рублев старается выработать дополнительный адреналин», - предположил автор официального сайта АТР в заметке о неожиданной тренировке российского теннисиста.

Что ж, видимо, именно это с Андреем произошло – адреналина оказалось слишком много. А переизбыток этого гормона, как известно, идет во вред – не раскрепощая, а сковывая. Рублев, прославившись в период своего появления на теннисном небосклоне убийственными ударами наотмашь, ушел в глухую оборону – но это явно не тот метод, которым можно остановить сильнейшего игрока мира, к тому же находящегося в отличной форме.

Единственный эпизод, который внезапно поставил под сомнение тотальное превосходство Маррея, произошел в начале третьей партии, когда британец оступился и упал на спину, схватившись за лодыжку. Это могла быть типичная травма теннисиста – растяжение связок. Часто после такого падения игрок вызывает врача, потом возвращается на корт – и снимается с матча, так как понимает, что не может бегать. Но фанаты Энди вздохнули с облегчением, когда увидели, что с их любимцем все в порядке. Все обошлось легким испугом. А для Рублева – итоговым разгромом, который, впрочем, совсем не повод огорчаться. Первая в жизни встреча с первой ракеткой мира – это, конечно же, как первый блин.

Печально другое – коллективный блин тем самым комом, который совместно испекли все российские теннисисты на первом турнире Большого шлема. Уже после третьего дня Australian Open в мужской одиночной сетке не осталось ни одного нашего игрока. Последним, собственно, проиграл как раз Рублев – а перед ним зачехлил ракетку еще один молодой талант, Карен Хачанов. И на жару, как вчера, уже не пожалуешься – в среду в Мельбурне стало намного прохладнее…

Зато порадовали в среду наши теннисистки. Единственная потеря была, увы, неизбежной – Анастасия Павлюченкова и Наталья Вихлянцева встречались во втором круге друг с другом. Сильнее оказалась более титулованная Павлюченкова. А Светлане Кузнецовой выпало сыграть с 17-летней австралийкой Джейми Фурлис. Она чувствовала себя примерно так же, как и Рублев – вдобавок испытывая повышенную ответственность родных стен. Так что опытнейшая россиянка не испытала никаких проблем с выходом в третий раунд.

«У Рублева все получится»

Энди Маррей положительно отозвался о перспективах своего соперника по второму кругу россиянина Андрея Рублева.

«Он мощно бьет по мячу, и за этим увлекательно смотреть, - сказал сильнейший теннисист планеты. – Когда он окрепнет и наберется опыта, то начнет подниматься в рейтинге. Я думаю, в этом году он ворвется в сотню лучших. После этого все будет зависеть от его рабочей дисциплины и желания прогрессировать. Я слышал, что Рублев трудолюбив, и у него хороший тренер. Значит, у него все получится»

СТАТИСТИКА

Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн

Турнир Большого шлема. Призовой фонд 50 миллионов долларов. Покрытие кортов – хард

Второй круг

Мужчины

Маррей (Великобритания, 1) – Рублев (Россия) – 6:3, 6:0, 6:2. Федерер (Швейцария, 17) – Рубин (США) – 7:5, 6:3, 7:6 (7:3). Вавринка (Швейцария, 4) – Джонсон (США) – 6:3, 6:4, 6:4. Нисикори (Япония, 5) – Шарди (Франция) – 6:3, 6:4, 6:3. Сок (США, 23) – Хачанов (Россия) – 6:3, 6:4, 6:4.

Женщины

Кербер (1) – Виттхофт (обе – Германия) – 6:2, 6:7 (3:7), 6:2. Мугуруса (Испания, 7) – Крофорд (США) – 7:5, 6:4. Кузнецова (Россия, 8) – Фурлис (Австралия) – 6:2, 6:1. Павлюченкова (24) – Вихлянцева (обе – Россия) – 6:2, 6:2.