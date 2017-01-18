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Алексей Свирин: Отстранение от Рио было похоже на рейдерский захват

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алексей Свирин: Отстранение от Рио было похоже на рейдерский захват
Источник: «Советский спорт»

Новый президент Федерации гребного спорта России, чемпион Афин-2004 Алексей Свирин приехал в гости к «Советскому спорту, чтобы рассказать о положении дел в российской гребле, подготовке команды к новому сезону и планах на ближайший олимпийский цикл.

ОБ ОТСТРАНЕНИИ ОТ РИО

- Конечно, отстранение большинства наших спортсменов от Игр стало сильным ударом. Олимпийские лицензии были у 32 человек. В итоге право поехать в Рио получили лишь шестеро, включая двух рулевых, что выглядело полным бредом - ведь рулевому нужен экипаж из восьми гребцов. Толку от того, что им дали возможность выступить в Рио без других членов команды? При этом Международная федерация гребного спорта (ФИСА) все пыталась спихнуть на МОК – якобы, именно со стороны олимпийского комитета шло указание полностью отстранить нашу сборную. То есть, 6 россиян, допущенных до Рио – это результат работы ФИСА – мол, они смогли найти необходимые аргументы, подтверждающие право наших гребцов выступить на Олимпиаде… По такой логике мы еще должны быть им благодарны.

- Лукавят?
- Разумеется. Ищут оправдания и пытаются замять всю эту историю задним числом.

О ПРЕДСТОЯЩИХ СТАРТАХ

- Перед Новым годом, 19 декабря, я встречался с президентом ФИСА Жаном-Кристофом Роланоми первый вопрос который ему задал - какие шаги нам необходимо предпринять, чтобы исключить повторение олимпийской истории? На что получил ответ – в настоящий момент никаких замечаний к сборной России нет. Спортсмены могут готовиться к турнирам. По первой части докладаМакларена претензий они к нам не имеют.

- А по второй?
- Этот вопрос мы тоже задали. Даже отправили официальное письмо. Ответ пришел следующий – пока детальных разъяснений по данной теме ФИСА нам предоставить не может. 27-29 января в Ванкувере пройдет тренерская конференция, в рамках которой состоится заседание исполкома федерации. После него, возможно, что-то и узнаем.

- Но ведь вторая часть посвящена только зимним видам спорта и Сочи-2014. Гребля там упоминаться не могла.
- По идее – да, но сейчас ни в чем нельзя быть уверенным. То, что случилось с нашей командой летом, было похоже на рейдерский захват. Какая тут справедливость? Какая законность? В ФИСА постоянно отмечали, что за весь предыдущий олимпийский цикл у них был замечательный диалог с прежним главой ФГСР Вениамином Бутом. И прекрасные отношения. А что мы увидели в итоге? Я самому себе не могу дать гарантии, что история не повторится. Особенно на фоне всего, что происходит сейчас в мировом спорте относительно сборных России.

О ДОПИНГЕ

- Применение допинга в гребном спорте – исключительная редкость. За последние годы в России было всего 5-7 эпизодов, когда спортсмены сдавали положительные пробы. Речь не о главной сборной страны, а о всех гребцах вообще. При этом ни на чем тяжелом они не попадалось. В основном – на препаратах для сгонки веса, вроде фуросемида. Говорить о проблеме допинга в гребле – серьезно сгущать краски. Как таковой, проблемы нет.

О ПОДГОТОВКЕ К СЕЗОНУ

- Международный сезон стартует только в мае – тогда пройдет первый этап Кубка мира, а чуть позже – чемпионат Европы. Сейчас сборная готовится в обычном режиме. Правда, есть группа спортсменов – в основном, возрастных – которые только заканчивают реабилитацию. Это, кстати, серьезная проблема, когда в конце сезона атлеты проходят углубленное медицинское обследование и по его итогам получают недопуск к соревнованиям и тренировкам из-за проблем со здоровьем. Процент таких спортсменов очень высок – гораздо выше, чем был в мое время. Все они вынуждены лечиться. Остальные поделены на две группы. Первая – самая большая – находится на сборе в Бронницах. Вторая – мужское распашное весло – на Валдае. Там у нас уже два года как открылась современная база со всеми условиями.

- Почему не занимаетесь на Кубани, как раньше?
- По ряду причин. В Краснодарском крае есть два озера – теплое и холодное. Исторически сложилось, что на холодном тренируются байдарочники и каноисты, на теплом – сборная по академической гребле. Так вот, база «Спартак», которая как раз на теплом озере – она частная. То есть, надо договариваться с владельцами. Во-вторых, условия там – мягко говоря, не подходящие даже для юниорской команды, не говоря о главной. Лет 10 назад, помню, как девушки из женской сборной, приезжая на «Спартак», первый день тратили на то, чтобы со всякой химией отмыть комнаты. И только потом могли там спокойно жить и тренироваться. Это, конечно, недопустимо.

- В Бронницах и на Валдае пройдет весь подготовительный период?
- Нет. Основная группа в феврале отправится в Азербайджан, в Мингечаур – там есть шикарный отель со всеми условиями и прекрасный водоем, отвечающий основным нашим требованиям. Причем со вполне адекватной ценой – в требования Минспорта по расходам мы укладываемся полностью. Вторая группа отправится с Валдая на 2-3 дня по домам, потом соберется в Москве на чемпионат России в закрытом помещении. А уже 5 февраля улетит на сбор в Грецию, где раньше в течение года наша команда под руководством Майка Спраклина готовилась к Рио.

О МАЙКЕ СПРАКЛИНЕ

- Майк добился с нашей сборной великолепных результатов. Это признают все, в том числе – сами спортсмены. Уже в начале работы с командой Спраклин за очень короткий период повысил функциональную готовность подопечных до такого уровня, на котором никто из них раньше не был. И когда пришло понимание, что можно на равных бороться с мировыми звездами, появилась и уверенность в себе, и желание трудиться больше и упорнее. Уверен – если бы не катастрофа с отстранением большинства наших гребцов от Олимпиады, в Рио у России была бы медаль. Разумеется, все хотят, чтобы Майк остался. Но тут не все просто. Спраклину в этом году исполнится 80 лет, плюс у него сильно болеет жена. Продолжить тренировать сборную России на постоянной основе он просто не может. Месяца полтора назад мы обговаривали с ним возможность работы консультантом, пусть даже удаленной. Но в последнем письме неделю назад Майк сообщил, что этот вариант ему пока тоже не подходит. Он полностью сосредоточен на своей семье. Если в будущем ситуация изменится – мы обязательно вернемся к этому вопросу.

- ФИСА выдвинула Спраклина на вручение премии «За вклад в развитие гребли». Отметив, в том числе, его успехи со сборной России.
- Нам бы хотелось, чтобы Майка удостоили этой награды. Он ее, безусловно, заслуживает. Но, как говорят ребята, которые постоянно общались с ним лично – еще не факт, что Спраклин согласится эту награду принять. Он очень болезненно воспринял то, что случилось с нашей командой перед Рио. Возможно, даже более болезненно, чем сами спортсмены. Поверьте, для него это был настоящий удар.

- Услуги Майка обходятся дорого?
- Конечно, дороже, чем работа российских специалистов. Но о заоблачных суммах речь не идет. Спраклин вполне демократичен в этом вопросе.

- Возможно появление в тренерском штабе сборной других иностранцев?
- Мы думаем над этим. Всегда стоит попробовать что-то новое, изучить альтернативное мнение. В любом случае, это будет полезный опыт. Так что вероятность привлечение иностранцев есть.

О СИТУАЦИИ В СБОРНОЙ

- Надо признать, что состав нашей команды – возрастной. Средний возраст спортсменов – больше 30 лет. Это на 5-7 лет больше чем у топовых сборных. И понятно, что до Олимпиады в Токио нынешний костяк просто «не доживет».

Значит – надо обратить внимание на резервы. Мы не собираемся революционным путем менять состав. Он должен обновляться исключительно на основе живой конкуренции. Однако при всем уважении к ветеранам сборной, главный фокус будет на молодежи. На тех талантах, которые у нас есть, которые должны набираться опыта серьезных международных стартов и тянуть на своих плечах команду в Токио-2020.

- Резерв большой?
- К сожалению, гораздо меньше, чем 15-20 лет назад. За последние годы уровень и функциональной, и физической подготовки гребцов сильно упал. Если раньше ребят, вроде меня, в резерве были десятки, то сейчас счет – на единицы. И каждого такого человечка мы обязаны оберегать, растить, тянуть и поддерживать. Хотя и без перегибов, конечно – неприкасаемых в сборной не будет.

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