«Карлсен – в отличной форме, играет лучше, чем в матче за корону»

Гроссмейстер Сергей Смагин – о турнире в Вейк-ан-Зее, где сыграно четыре тура, и шансах россиян.

- Специфика турнира – разношерстный состав, организаторы любят приглашать молодых шахматистов, - говорит Сергей Смагин. – А вообще, 14 участников, играющих по круговой системе – для нашего времени не характерно.

- Состав сильный. Однако две фамилии вызывают вопросы, несмотря на приличные рейтинги: венгр Рихард Раппорт и поляк Радослав Войташек - не частые гости супертурниров.

- Раппорт – молодой гроссмейстер, его сейчас часто приглашают. Организаторов привлекает его бескомпромиссный стиль. Играет он весело, старается заматовать соперника, но, правда, часто и проигрывает. Однако зрелищность соревнования повышает. Войташек – сильный шахматист, отлично теоретически готов, располагается рядом с элитой. Первые места берет редко, но результаты показывает приличные.

- С составом разобрались. Теперь – о наших. Начнем с Дмитрия Андрейкина.

- Парень растет, движение вверх в рейтинге заметное. Но конкуренция сейчас в мужских шахматах очень приличная.

- Ян Непомнящий?

- Отлично играл весь прошлый год. Но парень очень чувствительный к различным незапланированны м неудачам. Ян уже проиграл партию, непонятно, как это скажется на его дальнейшей игре. Непомнящий не отличается психологической устойчивостью. Хотя впереди еще много туров и все можно поправить.

- Третий наш участник – Сергей Карякин.

- Что про него долго говорить… Ясно, что Сергей хотел бы записать себе Вейк-ан-Зее в актив. Это его первый турнир в классике после матча за корону. Сергей уже здесь побеждал в 2009 году, у него хорошие воспоминания. Понятно, что если опять удастся победить - это будет суперуспех. Но если он попадет в тройку - тоже отличный результат.

- Что скажете про игру чемпиона мира?

- Карлсен – в отличной форме, играет легко, уверено и даже лучше, чем в недавнем матче за корону. После четырех туров у него плюс два, и обыграл Магнус фаворитов. Хотя обычно стартует во всех турнирах очень тяжело. После такого старта – Карлсен очевидный фаворит.

- Как вам лидерство Павла Эльянова?

- К хорошим результатам Павла все давно привыкли. Он старается играть в результативные шахматы, и здесь стартовал хорошо. Но все же соперники у него были, скажем так, из хвоста. Встречи с фаворитами впереди. И я мало верю, что он станет победителем.

- На последний тур запланирована партия, которую все ждут: Карлсен – Карякин.

- Организаторы специально так составляют календарь, когда в последнем туре два главных фаворита в очном поединке разыгрывают первое место. И будет здорово, если на победу будет претендовать наш шахматист.

- Карлсен за последнее время дважды срывался. В Нью-Йорке во время матча за корону после поражения в 8-й партии Магнус сбежал с пресс-конференци и. Перед Новым годом сбежал прямо с церемонии награждения чемпионата мира по блицу в Катаре, где стал третьим, а выиграл там как раз Карякин.

- Мы как-то подзабыли, как вели себя великие шахматисты прошлого. По сравнению с их выходками, поведение Карлсена – детские шалости. Понимаю, что журналистам и публике все это интересно, но не стоит акцентировать на этом внимание.

Состав участников: Магнус Карлсен (Норвегия, 2840), Уэcли Со (США, 2808), Сергей Карякин (Россия, 2785), Левон Аронян (Армения, 2780), Аниш Гири (Нидерланды, 2773), Ян Непомнящий (Россия, 2767), Пентала Харикришна (Индия, 2766), Павел Эльянов (Украина, 2755), Радослав Войташек (Польша, 2750), Дмитрий Андрейкин (Россия, 2736), Вэй И (Китай, 2706), Рихард Раппорт (Венгрия, 2702), Люк ван Вели (Нидерланды, 2695), Башкаран Адхибан (Индия, 2653).

Положение после 4-х туров. 1. Эльянов – 3,5; 2-3. Карлсен, Со – по 3; 4-5. Карякин, Харикришна – по 2,5; 6-9. Вэй И, Аронян, Андрейкин, Гири – по 2; 10-11. Непомнящий, Войташек – по 1,5; 12-13. Раппорт, Адхибан – по 1; 14. ван Вели – 0,5.



Вчера на турнире был выходной, сегодня в 5-м туре встречаются: Эльянов – Аронян, Со – Харикришна, Непомнящий – Карлсен, Карякин – Адхибан, Вэй И – Гири, Андрейкин – Раппорт, Войташек – ван Вели.