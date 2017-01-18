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«Вы что, хотели, чтобы парень прямо сейчас обыграл первую ракетку мира?»

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Вы что, хотели, чтобы парень прямо сейчас обыграл первую ракетку мира?»
Источник: Associated Press

Главный итог третьего дня Australian Open – проиграли все российские представители в мужском одиночном турнире. Последним зачехлил ракетку 19-летний Андрей Рублев, уступивший сильнейшему теннисисту планеты британцу Энди Маррею. Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал выступление российских теннисистов на Открытом чемпионате Австралии.

- Сам факт того, что Рублев вышел на матч с первой ракеткой мира на центральном корте турнира Большого шлема – уже победа, свидетельство того, что ты вошел в серьезную профессиональную жизнь, - отметил Камельзон. - Это огромная ответственность и психологическая нагрузка. Не каждый в юном возрасте может выкинуть из головы мысли о том, что по ту сторону сетки – первая ракетка мира, и сыграть так, как умеет.

К тому же Маррей находится в отличной форме. Было понятно, что он не даст нашему пацану разгуляться на его имени. Это для нас Рублев молодой теннисист, на которого мы рассчитываем. А во всем мире пока что смотрят на Маррея – и он обязан был показать, что играет на самом высоком уровне. Вы заметили, как он принимает подачу – внутри площадки, практически у хаф-корта. Вторую подачу навылет выбивает. Сам кладет удары в любую точку. В общем, все закономерно.

- К Рублеву, то есть, никаких претензий?

- Да Рублева надо похвалить. Он прошел квалификацию, вышел во второй круг. Вы что, хотели, чтобы парень, вышедший на Australian Open через квал, прямо сейчас обыграл первую ракетку мира? Так не бывает. Для Рублева это хорошая школа, которая поможет ему в дальнейшем.

Но здесь надо вспомнить то, сколько дифирамбов мы пропели Рублеву три года назад. И я, надо признать, тогда был запевалой. Мы все думали – вот, ушли Марат Сафин и Евгений Кафельников, вместо них появился Рублев. И чем все закончилось? Серьезным спадом. Сейчас работает, снова набирает рейтинг. Хоть парень Рублев и талантливый, но нужна работа. И не только самого игрока, но и команды, которая бы не давала задирать нос кверху. Чем ты талантливее – тем больше тебе надо работать.

- Но по истечению третьего дня Australian Open проиграли все российские теннисисты, не только Рублев…

- Вы знаете, все эти ребята – Андрей Рублев, Карен Хачанов, Даниил Медведев, Александр Бублик – они только-только сгруппировались. Это очень серьезная молодая четверка. Правда, один их них уже ушел в Казахстан, Бублик, и это, я уже говорил, серьезная потеря, потому что у него есть черты характера, которые могут помочь ему стать первой ракеткой мира. У тех, кто остался, тоже есть свои положительные черты. Но прямо сейчас было маловероятно, что на Открытом чемпионате Австралии они смогут показать серьезный результат. Даже Михаил Южный в эту жару получил солнечный удар – что уж говорить о менее опытных ребятах. Хотя Хачанов, Медведев и Бублик, проигравшие далеко не первым ракеткам мира, могли бы посопротивляться и подольше.

- Если говорить о дифирамбах, то мы их попели на прошлой неделе Дарье Касаткиной, обыгравшей первую ракетку мира немку Ангелику Кербер. В итоге на Открытом чемпионате Австралии она проиграла в первом круге китаянке Пен Шуай. Перехвалили?

- Боюсь комментировать проигрыш Касаткиной по двум причинам. Во-первых, девочка, которой Дарья уступила, умеет играть в теннис. Во-вторых, в этот день было жарко, и Касаткина могла себя плохо чувствовать. Я с женщинами много работал, и у них бывают свои спады. Думаю, что ничего страшного в этом поражении нет. Касаткина еще не первая ракетка мира, она ей только может стать. Но для этого ей пару лет надо шагать по всем Большим шлемам, прочим турнирам – и много-много работать. Еще не пришло время.  

- В целом россиянки, на ваш взгляд, выступают в Австралии нормально?

- Легко идет по турниру Анастасия Павлюченкова. Это очень приятно. Спокойно играют Кузнецова, Макарова, Веснина. В целом женщины нас ободряют. Расстраивает только то, что у нас на данный момент нет звезды. И в данный момент, кроме Касаткиной, никто в такую звезду вырасти не может. Есть плотная, хорошая команда, способная выступать в Кубке Федерации. Я же сторонник того, что сборной нужна звезда – такая, как Мария Шарапова. И звездность в игроках, считаю, мы должны воспитывать.

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