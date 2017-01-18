А не ошибся ли Каррера? Михаил Борзыкин – о начале спартаковского сбора

Обозреватель «Советского спорта» делится своими опасениями, вызванными поздним выходом «Спартака» из отпуска.

В день, когда «Зенит» проводил четвертый спарринг, «Спартак» только приступил к работе, взяв курс на Абу-Даби. Красно-белые вышли из отпуска позже всех клубов премьер-лиги, не считая несчастной, давно агонизирующей «Томи», не сумевшей купить билеты в Турцию и потому отложившей старт первого сбора. «Спартак» начал подготовку ко второй части сезона на неделю позже «Зенита», ЦСКА и «Краснодара» – всех самых опасных преследователей. И эта неспешность лидера чемпионата вызывает опасения.

Зимнее межсезонье – это не только трансферы, забавные видеоролики на Youtube и соблазнительные южные пейзажи. Это еще и возможность разобраться в различных тренерских методиках. Например, Луческу совершил настоящую революцию: на первом сборе запланировано шесть контрольных матчей, пять из которых идут один за другим. По мнению Мистера, в спаррингах набирать форму и наигрывать связки проще, чем в тренировочном режиме. Вот и играет «Зенит» каждый день без передышек.

У Массимо Карреры, очевидно, другая методика. В чем именно она заключается и насколько эффективной окажется, мы пока не знаем. Зато мы знаем, что итальянец только знакомится с российским футболом, для него все новое. Он никогда не готовил команду в зимнее межсезонье, растянутое на несколько месяцев. И наверняка мог что-то не учесть, ошибиться в расчетах, а того, кто подсказал бы, рядом не оказалось. Ведь ошибался же он раньше? В кубковом матче в Хабаровске, когда узнал истинный масштаб страны.

Принято считать, что рано выходить из отпуска и форсировать подготовку к сезону должны только участники еврокубкового плей-офф, которым стартовать уже в середине февраля. Так было раньше. После перехода чемпионата на календарь «осень-весна» форсировать подготовку должны все. Времени на втягивание в сезон, выход на пик формы через матчи, как раньше, уже нет. Сейчас весенний отрезок – это стометровка, где стартовать надо с первого сантиметра дистанции. Замешкаешься – проиграл.

Тем более речь о «Спартаке», который стабильно проваливает весенние отрезки. Самый памятный провал случился в сезоне-2013/14, когда еще рулил Валерий Карпин. На зимний перерыв красно-белые ушли в одном очке от лидера. А финишировали на шестом месте в 14 очках от чемпиона. Карпин, проваливший зимнюю подготовку, ушел после громкого кубкового поражения от «Тосно». «Спартак» еле-еле добрел до финиша и, казалось, должен был сделать определенные выводы. Сделал или нет – бог его знает.

Кто-то возразит: не всегда «Спартак» проваливал весну – вон, в прошлом сезоне добрался до еврокубков. Могу привести одну любопытную статистику. Весной «Спартаку» предстоит сражаться за чемпионство с «Зенитом» и ЦСКА. Однако после перехода на «осень-весну» красно-белые всегда проводили вторую часть сезона хуже и зенитовцев, и армейцев. Всегда. Причем значительно. Например, прошлую весну «Спартак» прошел по графику 1,7 очка за игру. «Зенит» – 2,4. ЦСКА – 2,3. Добрался до еврокубков, говорите?

Конечно, все это вовсе не значит, что история повторится вновь. И Каррера наверняка знает, что делает. Речь лишь о том, что выбранная итальянцем стратегия с высоты нашего дивана смущает и настораживает. В первом весеннем матче «Спартак» ждет «Краснодар», который форсирует подготовку и к очной встрече подойдет, сыграв два официальных матча. Проще говоря, «Краснодар» априори будет лучше готов. Ну, а если нет, у нас появится еще один замечательный повод признать гениальность итальянского мастера.