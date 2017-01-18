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Юрий Гаврилов: Во многих матчах «Спартаку» просто повезло

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Юрий Гаврилов: Во многих матчах «Спартаку» просто повезло
Источник: «Советский спорт»

Корреспондент «Советского спорта» расспросил легендарного экс-полузащитника «Спартака» о нынешних перспективах красно-белых. По мнению Гаврилова, красно-белым не хватает стабильности.

- Довольны зимним усилением «Спартака»?

- Надо понять, что за игроки приехали, - говорит Гаврилов. - Слышал, привезли какого-то бразильца. Посмотрим, что за футболист. Готов ли он влиться в команду без разговорного русского? «Спартак» ведь почему неровно смотрится? Во-первых, из-за языкового барьера между командой и тренером. Во-вторых, думаю, отсутствует должный подсказ и между самими футболистами. Если ты общаешься на одном языке, легко можешь указать партнеру, куда ему двигаться и что делать. А когда этого нет, начинаются ошибки. Если несвоевременно выходить на перехват, тебя быстро отыграют парой пасов. Врывается в зону игрок с мячом, - нужно быстро определяться, кто его встречает. И если у команды слабо работает подстраховка, из-за пары подобных эпизодов получается цепь ошибок, - положение уже не спасти. Это в таких командах, как «Барселона», «Бавария», «Реал», «Атлетико», где подбираются серьезнейшие игроки, футболисты могут и бессловесно играть.

- В «Спартаке» не могут?
- Наверное, не хватает мастерства. Те обычным взглядом покажут друг другу, какие зоны заполнять.

- Игра «Спартака» в защите стала надежнее?
- Не сказал бы. Вот посмотрел я, как «Спартак» 0:4 «Крыльям» влетел. Не может команда, претендующая на первое место, так проигрывать. Ну, один-два мяча еще можно понять, но когда четыре… Это говорит о том, что в команде не все в порядке.

- Почему тогда «Спартак» лидирует? Конкуренты сдали?
- Да. ЦСКА не тот, «Зенит» тоже. Преследователи никак не могут подняться – пыхтят, пыхтят, а потом провал. У многих наших команда нет стабильности. Плюс эти шараханья в составе: сегодня Жано играет, завтра почему-то нет. Состав должен быть наигран. В наше время играли одни и те же, ну, может, одна позиция менялась из-за чьей-то травмы.

- Но ведь те, кто выходят, подменяя друг друга, в основном, побеждают.
- А за счет чего? Чтобы прямо хорошо играли – я такого не вижу. Взять, например, последнюю игру осени против «Рубина». Выиграли 2:1. Но что было бы, если бы не шальной мяч Глушакова? Там стояла куча народа перед ним, он взял, «на шару» ударил, мяч пролетел всех и зашел в ворота.

- Повезло?
- Да. И будем откровенны: не только в этой игре. «Спартаку» повезло во многих матчах, в которых победа пришла не за счет игры, а за счет рикошетов и тому подобного.

- Видите у «Спартака» прогресс при Каррере?
- Была бы стабильность, сказал бы - да, есть движение вперед. Но сейчас ее нет, и не знаешь, чего от команды ждать. Неизвестно, как «Спартак» проведет сборы. Есть отрыв в пять очков, но одну игру проиграешь, и другие подтянутся. Может начаться мандраж.

- Что скажете о переходе Самедова?
- Середняк, если откровенно говорить. В «Локомотиве» не блистал особо. Лидером считался, верно, но других-то особо нет, потому и лидер. Посмотрим, что Самедов покажет на поле, но, думаю, среднее усиление.

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