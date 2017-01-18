Критическая масса. Все проблемы больших мышц, о которых молчат в зале

Вы пришли в тренажерный зал за огромной мышечной массой, как же еще? Будьте готовы к тому, что у больших мускулов есть побочные эффекты.

Какие проблемы ждут вас на массонаборе и как с ними бороться, разбирался «Советский Спорт».

ПРОБЛЕМА 1: ЛИШНИЙ ВЕС

Что это: когда организм включается в анаболический режим, то у него растут не только мускулы. Растет и жировая прослойка.

Вопрос о том, как набирать сухую мышечную массу без жира, волнует поколения бодибилдеров. Считается, что атлету в период массонабора следует потреблять более 4000 калорий в день (возрастным атлетам за 30 нужно меньше - в среднем, около 3500 калорий ежедневно).

На практике это почти всегда означает, что бодибилдер-любит ель ест все, до чего может дотянуться, чтобы набрать нужный калораж. В том числе в ход идут т.н. «пустые калории» - пища с высоким содержанием сахара и жиров, но с низкой биологической ценностью. Это - фаст-фуд, сладости, газированные напитки, жареная жирная пища и прочее.

В итоге вместе с мускулами растут живот и бока. Вы стали массивнее, но при этом по-прежнему далеки от идеальной формы.

Как решать: типичный способ решения этой проблемы – чередование периодов «массонабора» и «сушки». И он нам не подходит.

Во время «сушки» миру на 2-3 месяца откроются ваши кубики пресса. Но при этом «сушка» - огромный стресс. Из режима обжорства организм переводят в режим голодовки. В рационе по-максимуму урезают углеводы и жиры. Как результат: плохое самочувствие, мало энергии, истощение и – быстрый откат на прежние позиции по жиру.

Чтобы избежать этого, начинайте следить за жировой прослойкой уже на наборе массы. Прибавляйте калории постепенно – по 250-300 калорий ежедневно. Взвешивайтесь и меряйте талию. Начали сильно расти бока – отменяйте последнюю прибавку калорий.

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Если считать калораж тяжело, следуйте этим правилам:

- исключите из пищи мучное, жареное, фаст-фуд, сладкие напитки, острые соусы;

- питайтесь каждые 2-3 часа небольшими порциями;

- углеводы – с утра и в обед. Вечером – акцент на белковое питание (нежирное мясо + овощи);

- раз в 5-6 месяцев меняйте силовую программу. Посвятите 3-4 недели круговым высокоинтенсивны м тренировкам. После этого возвращайтесь к железу и начинайте новый силовой цикл.

ПРОБЛЕМА 2: РАСХОДЫ НА ЕДУ

Well give you a moment to wipe the drool 😜🤤 Фото опубликовано Queens Bar (@queensbarandgrill) Янв 18 2017 в 8:49 PST

Что это: большие мускулы требуют хорошей подпитки. В погоне за массой вы начнете питаться по 6 раз в день, вам понадобится много мяса, яиц, творога, гречи и овощей. Не забываем и про спортивное питание – рано или поздно вы с вероятностью 90% станете адептом протеиновых коктейлей.

Издание bodybuilding.com однажды подсчитало: питание культуриста в среднем обходится в 20-40 $ ежедневно. Переведем в отечественные рубли и получим следующее: в день вы съедите примерно килограмм мяса, около десятка яиц, выпьете 1,2 литра молока, скушаете 0,5 кг творога, запьете это дело тремя протеиновыми коктейлями, заедите витаминами, BCAA, креатином и другим спортпитом. А еще – тарелка овсянки на завтрак, греча и макароны из твердых сортов пшеницы – в обед и ужин, хлеб из злаков, минералка до 2 литров в день.

Итого – около 1000 рублей в день. И так каждый день. Не удивляйтесь, если вскоре вас выставят из дома, потому что вы дорого обходитесь.

Как решать: планируйте свой рацион на неделю. Составляйте списки продуктов и покупайте их сразу – в больших торговых сетях. Готовьте сами. Ограничьте походы в кафе и рестораны.

ПРОБЛЕМА 3: ИЗЖОГА, ГАЗЫ, ДИАРЕЯ

Что это: почитайте форумы атлетов. Изжога, газы и диарея - это то, что беспокоит завсегдатаев тренажерки чаще всего.

Этими симптомами организм реагирует на избыточное питание, на отдельные продукты и часто – на спортивное питание, состав которого нужно внимательно изучать. Чем меньше различных добавок, подсластителей и консервантов в спортпите – тем лучше. Но даже при этом вы не всегда можете быть на 100% уверены, что заявленный состав соответствует реальному. Это, кстати, касается и обычной пищи

Как решать: если до начала занятий вы питались 2-3 раза в день, не нужно сразу увеличивать количество приемов пищи до шести. Организм просто не сможет ее переварить. Прибавляйте по одному перекусу в неделю. Дробите порции и ешьте их за два захода – не переедайте.

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Если болезненные реакции продолжаются, убирайте «подозрительные» продукты и следите за изменениями. Часто изжога и диарея у атлетов связаны с банальной непереносимостью лактозы. Поменяйте марку протеина.

ПРОБЛЕМА 4: ОДЫШКА

Tomorrow is the last day of my Strong motherf*#ker sale!! Up to 50% off apparel on my website! Christmas is near! Link in bio! Www.hafthorbjornsson.com Фото опубликовано Hafþór Júlíus Björnsson (@thorbjornsson) Дек 10 2016 в 2:53 PST

Что это: одышка – реакция вашего тела на прибавку веса. Вместе с массой часто растет и жировая ткань (смотрите пункт первый). Это затрудняет работу сердца и органов дыхания. Посмотрите на многих пауэрлифтеров: он выжимает колоссальный вес, но начинает потеть и задыхаться, если завяжет собственные шнурки.

Как решать: кардиотренировки станут решением вашей проблемы. 2-3 раза в неделю занимайтесь кардио не менее 20-30 минут. Забудьте про лифты: поднимайтесь на свой этаж пешком. Старайтесь ежедневно ходить не менее 45 минут. Вообще, будьте более подвижными – возможно, мышечная масса будет расти медленнее, но оно того стоит.

ПРОБЛЕМА 5: ВЫБОР ОДЕЖДЫ

Что это: позанимайтесь год-полтора по хорошей силовой программе, и выбор брюк станет настоящей проблемой. Вы обнаружите, что производители одежды просто не берут в расчет таких здоровых ребят как вы.

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Те брюки, штанины которых окажутся вам впору, будут шире чем нужно в талии. В брюки, подходящие по талии, не будет влезать нога. В конце концов, это заставляет культуристов пускаться во все тяжкие. Они вынуждены всегда ходить в спортивных костюмах. Или - следовать стилю «в облипку», когда рубашки и брючки буквально врезаются в их накаченные тела.

Как решать: во многих городах России с советских времен остались ателье по пошиву одежды. Их работа и материал часто обходятся дешевле, а качество на выходе – лучше чем магазинный масс-маркет.