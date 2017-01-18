Критическая масса. Все проблемы больших мышц, о которых молчат в зале
Вы пришли в тренажерный зал за огромной мышечной массой, как же еще? Будьте готовы к тому, что у больших мускулов есть побочные эффекты.
Какие проблемы ждут вас на массонаборе и как с ними бороться, разбирался «Советский Спорт».
ПРОБЛЕМА 1: ЛИШНИЙ ВЕС
This is what a 6' 3". 30-1/2 stone / 420lbs strongman looks like...Been working so hard since worlds strongest man last august and my size and strength are evident and there's still more to come... "don't ever put a limit on me because I will prove you wrong every single time" Big Love The Beast @proteindynamix @xploape @strengthasylum @giantspro @alphadesignsuk @bobosbeard @wrightspies #alphadesign #wrightspies #strengthasylum #giantspro #proteindynamix #bobosbeardoil #beast #beard #deadlift #deadlifts #boss #bosslife #hulk #strong #strongman #strongmantraining
Что это: когда организм включается в анаболический режим, то у него растут не только мускулы. Растет и жировая прослойка.
Вопрос о том, как набирать сухую мышечную массу без жира, волнует поколения бодибилдеров. Считается, что атлету в период массонабора следует потреблять более 4000 калорий в день (возрастным атлетам за 30 нужно меньше - в среднем, около 3500 калорий ежедневно).
На практике это почти всегда означает, что бодибилдер-любит
В итоге вместе с мускулами растут живот и бока. Вы стали массивнее, но при этом по-прежнему далеки от идеальной формы.
Как решать: типичный способ решения этой проблемы – чередование периодов «массонабора» и «сушки». И он нам не подходит.
Во время «сушки» миру на 2-3 месяца откроются ваши кубики пресса. Но при этом «сушка» - огромный стресс. Из режима обжорства организм переводят в режим голодовки. В рационе по-максимуму урезают углеводы и жиры. Как результат: плохое самочувствие, мало энергии, истощение и – быстрый откат на прежние позиции по жиру.
Чтобы избежать этого, начинайте следить за жировой прослойкой уже на наборе массы. Прибавляйте калории постепенно – по 250-300 калорий ежедневно. Взвешивайтесь и меряйте талию. Начали сильно расти бока – отменяйте последнюю прибавку калорий.
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Если считать калораж тяжело, следуйте этим правилам:
- исключите из пищи мучное, жареное, фаст-фуд, сладкие напитки, острые соусы;
- питайтесь каждые 2-3 часа небольшими порциями;
- углеводы – с утра и в обед. Вечером – акцент на белковое питание (нежирное мясо + овощи);
- раз в 5-6 месяцев меняйте силовую программу. Посвятите 3-4 недели круговым высокоинтенсивны
ПРОБЛЕМА 2: РАСХОДЫ НА ЕДУ
Что это: большие мускулы требуют хорошей подпитки. В погоне за массой вы начнете питаться по 6 раз в день, вам понадобится много мяса, яиц, творога, гречи и овощей. Не забываем и про спортивное питание – рано или поздно вы с вероятностью 90% станете адептом протеиновых коктейлей.
Издание bodybuilding.com однажды подсчитало: питание культуриста в среднем обходится в 20-40 $ ежедневно. Переведем в отечественные рубли и получим следующее: в день вы съедите примерно килограмм мяса, около десятка яиц, выпьете 1,2 литра молока, скушаете 0,5 кг творога, запьете это дело тремя протеиновыми коктейлями, заедите витаминами, BCAA, креатином и другим спортпитом. А еще – тарелка овсянки на завтрак, греча и макароны из твердых сортов пшеницы – в обед и ужин, хлеб из злаков, минералка до 2 литров в день.
Итого – около 1000 рублей в день. И так каждый день. Не удивляйтесь, если вскоре вас выставят из дома, потому что вы дорого обходитесь.
Как решать: планируйте свой рацион на неделю. Составляйте списки продуктов и покупайте их сразу – в больших торговых сетях. Готовьте сами. Ограничьте походы в кафе и рестораны.
ПРОБЛЕМА 3: ИЗЖОГА, ГАЗЫ, ДИАРЕЯ
When you realize Thanksgiving is this week and can't wait to smash it because im still in my offseason 😄😄 #Musclebellies #offseason #barbell #bodybuilding #muscle #savage #gym #fitness #fitguys #fit #arnold #gohard #aesthetics #shredded #motivation #nutrition #hoeready #animal #gohard #datpump #tokyo #body #npc #ifbb #flex #powerlifting #rouge #crossfit #physique #pog #lightweight
Что это: почитайте форумы атлетов. Изжога, газы и диарея - это то, что беспокоит завсегдатаев тренажерки чаще всего.
Этими симптомами организм реагирует на избыточное питание, на отдельные продукты и часто – на спортивное питание, состав которого нужно внимательно изучать. Чем меньше различных добавок, подсластителей и консервантов в спортпите – тем лучше. Но даже при этом вы не всегда можете быть на 100% уверены, что заявленный состав соответствует реальному. Это, кстати, касается и обычной пищи
Как решать: если до начала занятий вы питались 2-3 раза в день, не нужно сразу увеличивать количество приемов пищи до шести. Организм просто не сможет ее переварить. Прибавляйте по одному перекусу в неделю. Дробите порции и ешьте их за два захода – не переедайте.
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Если болезненные реакции продолжаются, убирайте «подозрительные» продукты и следите за изменениями. Часто изжога и диарея у атлетов связаны с банальной непереносимостью лактозы. Поменяйте марку протеина.
ПРОБЛЕМА 4: ОДЫШКА
Что это: одышка – реакция вашего тела на прибавку веса. Вместе с массой часто растет и жировая ткань (смотрите пункт первый). Это затрудняет работу сердца и органов дыхания. Посмотрите на многих пауэрлифтеров: он выжимает колоссальный вес, но начинает потеть и задыхаться, если завяжет собственные шнурки.
Как решать: кардиотренировки станут решением вашей проблемы. 2-3 раза в неделю занимайтесь кардио не менее 20-30 минут. Забудьте про лифты: поднимайтесь на свой этаж пешком. Старайтесь ежедневно ходить не менее 45 минут. Вообще, будьте более подвижными – возможно, мышечная масса будет расти медленнее, но оно того стоит.
ПРОБЛЕМА 5: ВЫБОР ОДЕЖДЫ
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Что это: позанимайтесь год-полтора по хорошей силовой программе, и выбор брюк станет настоящей проблемой. Вы обнаружите, что производители одежды просто не берут в расчет таких здоровых ребят как вы.
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Те брюки, штанины которых окажутся вам впору, будут шире чем нужно в талии. В брюки, подходящие по талии, не будет влезать нога. В конце концов, это заставляет культуристов пускаться во все тяжкие. Они вынуждены всегда ходить в спортивных костюмах. Или - следовать стилю «в облипку», когда рубашки и брючки буквально врезаются в их накаченные тела.
Как решать: во многих городах России с советских времен остались ателье по пошиву одежды. Их работа и материал часто обходятся дешевле, а качество на выходе – лучше чем магазинный масс-маркет.