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Плюс победа, минус Соботка. «Авангард» побеждает в Магнитогорске и теряет лидера

Игорь Полещук
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Плюс победа, минус Соботка. «Авангард» побеждает в Магнитогорске и теряет лидера
Источник: ХК «Авангард»

В Магнитогорске отрепетировали плей-офф – «Металлург» и «Авангард» рубились, как в старые-добрые времена. Омичи выиграли, но потеряли двух опытных игроков.

Перед матчем «Магнитки» и «Авангарда» – в клубном инстаграме действующих чемпионов публикуют фото, от которого щемит в груди. На льду старенького дворца имени Ромазана форвард «сталеваров» Эдуард Кудерметов на пятачке сминает голкипера «ястребов» Максима Соколова. Курица на клюшке, баннерные войны, чемпионские сигары на льду (ходит легенда, что именно магнитогорцы-омичи ввели эту моду в российском хоккее)…

Золотые нулевые. Вот это были времена!

«Грядет восточный ветер», – эпичный рефрен из сериала «Шерлок», по которому сходит с ума весь мир, – отличная афиша к новому витку культовой хоккейной рубки. Но даже прославленный детектив с Бейкер-стрит вряд ли бы вычислил тактические задумки рулевых восточных флагманов.

Кто на последнем рубеже «Магнитки» – Кошечкин или Самсонов? Пожалуй, главная интрига. Матч начинает Илья – вернувшись с МЧМ, молодой голкипер, выиграв два матча КХЛ, получает кредиты доверия от тренерского штаба. 

Федор Канарейкин тоже делает ставку на второго голкипера. А что? Шилин в предыдущем матче»насухо» отыграл в Череповце.

На первых минутах «Авангард» летает надо льдом на бреющем полете. Самсонов после стартового периода может идти в акробаты! К седьмой минуте – соотношение бросков в створ ворот 11:1 в пользу гостей, а на табло – по-прежнему нули.

Очередная атака, Зубов пасом на ход Пестушко отрезает оборону «Магнитки», а 16-й номер «ястребов» находит щель между плечом Самсонова и перекладиной, отправляя шайбу под планку. Хозяева пытаются гол оспорить, но арбитры непреклонны: положение «вне игры» не было, а вот гол – есть. 0:1.

«Авангард» хочет добить «лисов». Но хитрые магнитогорцы научились терпеть еще весной, когда в финале Кубка Гагарина-2016 сломили московскую армию Дмитрия Квартальнова. К концу периода выравнивается не только игра, но и счет. Тимкин оказывается самым прытким и ловким на пятачке – 1:1.

Вдобавок Омск несет потери. Лемтюгов сталкивается с Соботкой, встречая легионера (естественно, неумышленно) коленом в колено… На одной ноге с помощью партнеров и доктора центр первого звена «ястребов» уходит в раздевалку – вместо него в стартовой пятерке дальше играет защитникМедведев.

После перерыва омичи академично разыгрывают лишнего: точку в комбинации дальним броском ставит Лаута. Хозяева кроют эту карту голом имени Семина: форвард тремя «улитками» гипнотизирует оборону Омска, выводит на оперативный простор Дронова и Косова. Первый затаскивает шайбу на пятачок, а второй добавляет. 2:2!

Начало третьего периода оборачивается кошмаром для хозяев. С интервалом в 36 секунд сначалаМихеев снова реализует большинство омичей, а следом Бурдасов отправляет гостей в отрыв. СолоЗарипова реанимирует интригу, но Лемтюгов все-таки совершает контрольный выстрел в пустые ворота.

5:3 – впервые в сезоне Омск сильнее Магнитки.

По дороге к раздевалке Семин едва не ломает со злости клюшку – с его удаления в концовке второго периода начались все проблемы «Металлурга» в этой игре. Ли хромает – не жалея себя он спасал пустые ворота на последних секундах, ловил на себя шайбу.

– Опять у нас было плохое начало матча. Удаления. Соперник их хорошо реализовал. Вот и все, – сухо подводит итог защитник «Магнитки» Хабаров.

Немногословен на пресс-конференции и Илья Воробьев, главный тренер «сталеваров» отмечает активность омичей в двух предложениях.

– Что с Соботкой? – интересуются у Канарейкина.

– Пока ничего определенного вам сказать не могу. Врачи колдуют и над Соботкой, и над Бутом. Посмотрим завтра.

– Как себя чувствовал в центре нападения? – переспрашивает у раздевалки защитник гостей Медведев. – Так у меня был опыт. Парней спросил, как они играют, и все. Говорите, мы активно начали? Мы всегда стараемся так играть. А вот «Магнитка» старт матча проспала.

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