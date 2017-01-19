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«Что я знаю по-китайски? Ни хао!» Первые приключения Витселя в Китае

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Что я знаю по-китайски? Ни хао!» Первые приключения Витселя в Китае
Источник: ФК «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Цветы в аэропорту, франкоговорящий сосед по комнате и обед с Каннаваро – чем занимался Аксель Витсель, когда приехал в Китай.

Дорога длиной в сутки

В Китай Витсель прилетел в шесть утра в воскресенье по местному времени. Его команда «Тяньцзинь Цюаньцзянь» проводит сбор на модном курорте Шэньчжэнь.

После подписания контракта Акселю понадобилось две недели, чтобы уладить все вопросы с документами, и 24 часа, чтобы долететь до Китая. Приезд бельгийца хотели сохранить в тайне, но 20 болельщиков все же нашли путь в секретный зал, которым обычно пользуются сотрудники аэропорта.

Один из фанатов по имени Ю приехал сюда за три часа до прилета. Когда Аксель появляется, он ему сразу же вручает ему цветы и клубный шарф. Витсель смеется.


Источник: Weibo

Китайцы вокруг на английском приветствуют бельгийца: «Добро пожаловать в Китай». Начинается столпотворение для селфи.

Витсель, хоть и устал после выматывающего перелета, не отказывает никому. В это время он успевает и пообщаться с бельгийским журналистом из газеты Het Laatste Nieuws, который прилетел в Китай специально ради Витселя. Экс-зенитовец, кстати, единственный футболист, который никогда не отказывался пообщаться в микст-зоне «Петровского», даже в два часа ночи.

– Да, я очень устал. Я долго летел в Шэньчжэнь через Дюссельдорф и Франкфурт. Я хочу отдохнуть, чтобы быстрее начать тренироваться с командой и помочь ей. Знаю ли я что-то по-китайски? Да, пару слов: «Ни хао!», – шутит Витсель.

Болельщики – в восторге: «Он, что, сказал «привет» по-китайски?»

– Меня очень тепло приняли, я даже не ожидал. Букет цветов – это очень приятно! – говорит Витсель и спешит в отель. После обеда у бельгийца встреча с новым главным тренером – Фабио Каннаваро.

– Он вдохновляет меня как футболист. Я восхищаюсь его головокружительной карьерой. Я смогу многому научиться у него, – бывший зенитовец просто заваливает чемпиона мира-2006 добрвыми словами. – Он звонил мне и говорил, что с нетерпением ждем моего приезда. Сочту это за комплимент. Повлиял ли он на мой выбор клуба? Я бы не хотел снова начинать эту дискуссию. Уже много сказано об этом.

Витсель приехал в Китай один: его жена Рафаэлла и дочь пока остаются в Бельгии.

– Им слишком рано переезжать в Китай. Я хочу все устроить здесь, чтобы к их прибытию все было превосходно, чтобы был обустроен дом. Они непременно переедут сюда, – делится Аксель.

Новый друг

Витсель отдыхает в номере отеля, и вдруг стук в дверь. Это его сосед по комнате. Камерунский защитник Жан-Жак Килама говорит по-французски, к тому же его жена – бельгийка, поэтому Килама часто бывает на родине Витселя.

– Я очень рад, что больше не буду единственным франкоговорящим в команде! – говорит Жан-Жак с энтузиазмом. – Я по натуре очень застенчивый, а в раздевалке все время звучал только китайский и португальский. Чувствовал себя немного одиноко. Но теперь у меня есть Витсель! Мы хорошие друзья!

Килама – первый, кто может расскрыть Акселю правду о жизни иностранца в Китае.

– Я сказал Витселю, чтобы он не беспокоился о культурных различиях Китая и Европы. Клуб поддерживает нас. Каждый иностранец получает личного водителя, переводчика и помощника. Можно думать только о футболе! – камерунец, конечно, акцентирует на позитиве.

Сам Килама переехал в Китай год назад, но в Азии он провел всю карьеру. Начинал в Индонезии, затем переехал в Гонконг и даже принял гражданство этой страны. В «Тяньцзянь» его пригласили после отличной игры за сборную против национальной команды Китая – обе встречи закончились со счетом 0:0.


Витсель и Жан-Жак Килама. Источник: Weibo

«Витсель наш брат, поможем ему»

В первый китайский день Витселя «Тяньцзинь» проводит товарищеский матч с клубом «Аннапурна» из третьей лиги. Бельгиец, разумеется, вне заявки. Он еще не прошел все медицинские тесты, ему нужно отдохнуть после перелета. Команда без труда побеждает со счетом 4:0.

Болельщиков немного – всего 50 человек – но они все узнают Витселя, снова просят автографы.

Журналист HLB, кстати, провел эксперимент. Он пошел в народ с портретом Витселя, напечатанным на черно-белом принтере, и приставал к китайцам с вопросом: знают ли они этого мужчину. Десять человек испуганно отрицательно мотали головой. И лишь один сказал: «Да, я знаю его! Мне нравится этот парень!»

Прямо сейчас, по мнению прессы, главная звезда в нового клуба Акселя – Сунь Кэ, который 10 лет провел за «Цзянсу Сунин» и выступает за сборную Китая.

– Мы заботимся друг о друге как семья. Витсель наш брат, мы поможем ему. Мы хотим играть с ним. У наших молодых игроков есть уникальная возможность учиться у него, – рассказывает HLB опытный Сунь Кэ.

– Будем ли мы как-то посвящать Витселя в команду? Мы еще молодой клуб, нам только предстоит выработать свои традиции. Но, возможно, мы что-то придумаем, – смеется китайский ветеран.

Переезд и первые тренировки

Вечером того же дня Фабио Каннаваро переносит сбор прямо по ходу дела: в Шэньчжэне слишком дождливо, поле неважное. Команда летит на Хайнань – это остров в Южно-Китайском море. Там мягче климат, лучше погода. Хотя в Шэньчжэне до конца следующей недели у них оплачен пятизвездочный отель. Но деньги не проблема, если вы работаете в китайском клубе.

Первую тренировку с командой Витсель проводит уже в городе Хайкоу. Там, кстати, тоже идут дожди, поэтому заниматься приходится в тренажерном зале: судя по фото, Аксель образцово выполняет все задания.


Источник: Weibo

Работы у команды Фабио Каннаваро много – планы у руководства амбициозные. По словам президента «Тяньцзинь Цюаньцзянь», цель на ближайшие пять лет: победа в Азиатской Лиге чемпионов и участие в клубном чемпионате мира.

Для клуба уже строят новую арену вместимостью 60 тысяч, первые матчи на ней пройдут в 2019 году. Возможно, Витселю так понравится в Китае, что открытие этого стадиона, в отличие от петербургского, он дождется.

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