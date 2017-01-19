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«Допингеров штрафовать на миллиард и дисквалифицировать пожизненно»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Допингеров штрафовать на миллиард и дисквалифицировать пожизненно»
Источник: Associated Press

Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о стартующем сегодня 6-м этапе Кубка мира в Антерсельве и наказании для допингеров.

- Мы с вами в последний раз обсуждали эстафету в Рупольдинге, где наши в составе Алексея Волкова, Антона Шипулина, Матвея Елисеева и Антона Бабикова заняла второе место. В Антерсельве у мужчин последний старт в эстафете перед чемпионатом мира. Как думаете, эксперименты еще будут или ставку сделают на основной состав?
- Малышко набрал хорошую форму. Если Дима в Антерсельве в индивидуальных гонках подтвердит свое состояние, то может попасть в эстафету.

- Кого он тогда вытеснит – Елисеева?
- Скорее всего.

- «Никогда не отказывался от эстафет», - это уже Гараничев сказал. Он кому-то из этой четверки конкурент?
- Антерсельва у Гараничева – любимое место. Он хорошо бежит с листа, как и Шипулин, и может показать свой лучший результат сезона. У Шипулина, кстати, в Антерсельве тоже всегда хорошо получается. Но в нынешнем сезоне Гараничев на себя не похож. И я не знаю, с чем это связано. Поэтому Жене надо себя очень ярко проявить в индивидуальных гонках, тогда у него появятся шансы.

- Шипулин, скорее всего, побежит на четвертом этапе?
- Конечно! Бабикова на четвертый этап вряд ли поставят, он только второй год бегает на высоком уровне. В Антерсельве последняя генеральная репетиция перед чемпионатом мира. Тут уже не до экспериментов.

- Попробуем угадать состав на генеральную репетицию в эстафете: Волков, Бабиков, Малышко, Шипулин.
- Возможен и такой состав, но вы Цветкова забыли. Как он и Волков себя проявят в индивидуалках, от этого будет зависеть и окончательный состав на эстафету. Оба стреляют стабильно, но Волков стреляет быстрее.

- Рупольдинг явно не наш этап. В последний раз там россияне побеждали в индивидуалке в 1996 году, это был Владимир Драчев. В чем особенности трассы в Антерсельве?
- Антерсельва еще выше Рупольдинга, а высота есть высота. Часто со старта многие бросаются, чувствуют на высоте легкость. А на финише останавливаются. На старте по 5 секунд выигрывают, а на финише порой до полминуты проигрывают. И там еще тяжелый подход к огневому рубежу. Надо стараться побыстрее отстреляться.

- И все равно, на медали можем рассчитывать, несмотря на названные вами особенности трассы?
- Антерсельва – место для нас удачное. Думаю, выступим лучше, чем в Рупольдинге.

- Ведущие биатлонисты мира собрали 170 подписей и обратились в IBU с требованием увеличить размер штрафа за применение допинга с 200 тысяч до 1 миллиона евро.
- Да я бы до 1 миллиарда увеличил! И дисквалифицировать пожизненно, чтоб не повадно было. И я совершенно серьезно! Чтоб малейшая мысль о допинге даже в голове не появлялась.

Почему столько спортсменов подписалось? Они совершенно справедливо требуют максимально быстрого расследования. И чтобы поставить в этом точку. Ведь наших подозревают. Была информация по поводу пробирок. Так надо с этим быстрее покончить, чтоб на наших не косились недоверчиво, и начать с чистого листа.

Мы считаем, что пришло время решительных мер со стороны Международного союза биатлонистов. Спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил, нужно отстранить от соревнований, по крайней мере, на время, - цитирует Иржи Хамзу чешский портал ceskatelevize.cz.

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