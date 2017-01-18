Аарон Роджерс, который победил систему

Дмитрий Донской продолжает знакомит нас со звёздами американского футбола.

Чем комплектование профессиональных команд в России, да и во всех почти остальных странах, отличается от Америки? Правильно, иной системой развития детского и юношеского спорта. Если ты американец, то вплоть до старшей школы ты можешь даже не интересоваться спортом, поскольку именно в последних классах у многих начинается спортивная карьера. Если говорить про Россию, то тебя могут отбраковать еще на раннем возрасте и, несмотря на большое желание, твоя спортивная карьера заканчивается зачастую еще до средней школы. В США же, получается, что ты начинаешь играть за школьную команду в старших классах, где за тобой наблюдают представители университетов. Потом те или иные ВУЗы предлагают тебе спортивную стипендию, если ты показываешь приемлемые результаты. То есть ты можешь учиться бесплатно! Многие родители стараются мотивировать своих детей заниматься спортом в школе, чтобы потом не платить за колледж.

И это система, которая существует в Америке уже больше века. Система, где сначала школа, потом колледж, а затем профессиональный спорт – это такой негласный закон, или правило жизни. Впрочем, правила существуют затем, чтобы их нарушать. В связи с этим случаи, когда кто-то приходит в профессиональный спорт вопреки правилам, всегда интересны.

Именно таким исключением является квотербек «Грин-Бэй Пеккерс» Аарон Роджерс. Когда смотришь на то, с какой легкостью Роджерс отдает передачи, разрушая защиты соперника, невольно думаешь, что этот спортсмен изначально был рожден для футбола. Однако правила спортивной жизни едва не сделали Роджерса всего лишь рядовым юристом. Дело в том, что он, весьма неплохо играя за школьную команду, не слишком понравился тренерам из колледжей. Сам он хотел играть во «Флорида Стэйт», но тогдашний тренер Бобби Боуден даже не стал рассматривать его кандидатуру. Ему предложили побороться за место стартового квотербека в «Иллинойсе», но лишь в том случае, если Роджерс сам бы оплачивал свое образование, по крайней мере, первый год.

Футболист не согласился и задумался о том, чтобы не связываться с футболом, выбрав колледж неподалеку от дома. Там можно было заниматься юриспруденцией, и играть, но практически без надежды на то, что его заметят в НФЛ. И как же повезло, что в колледж Бутти, часто наезжал тогдашний тренер «Калифорнии» Джефф Тэдфорд. Он уже брал к себе в команду игроков из Бутти, и весьма удивился, что такой способный квотербек, как Аарон Роджерс, прошел мимо радаров топовых университетов.

Но ведь попав в НФЛ на драфте 2005 года Роджерс три долгих сезона сидел под знаменитым Бреттом Фарвом. Впрочем, и здесь помощь пришла с тренерской позиции. Через год после того, как Роджерс стал игроком «Пеккерс», главным тренером клуба стал Майк МакКарти, который тут же открыл «Школу квотербеков», где гонял Роджерса до потери пульса, но уже тогда МакКарти прекрасно понимал, что время Фарва подходит к концу, а Роджерс – это идеальный кандидат для игры по схемам самого МакКарти.

С таким тренером, да и с такой программой обучения, Роджерс не мог не стать тем, кто он есть. Уж, по крайней мере, стартовый квотербек – это про Роджерса. Вряд ли можно ждать от него каких-то новых рекордов, но у него всего лишь два титула MVP и лишь один титул победителя Супербоула. Во многом из-за Роджерса букмекеры много потеряли в Дивизионном раунде, когда пас квотербека фактически привел «Пеккерс» к последнему и решающему голу с игры. Потеряют ли букмекеры на Супербоуле, где довольно много было поставлено на победу «Грин-Бэя» и квотербека, который играет в НФЛ вопреки, а не благодаря.



