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Хороший голкипер – к неурожаю. Шоу «Теория заговора» (видео)

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Источник: «Советский спорт»

Месси – не ДНК «Барселоны». Это утверждают ведущие шоу «Теория заговора» Сергей Данилевич и Николай Яременко.

Но не он оказался в центре внимания в сегодняшнем выпуске, а вратари. Скажем даже – голкиперы. Потому что футбол – изобретение британское, или, как говорят наши «заговорщики» – мелкобритское.  Почему любой вратарь – к неурожаю? Вот об этом и смотрите новый выпуск программы.

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