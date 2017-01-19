Хороший голкипер – к неурожаю. Шоу «Теория заговора» (видео)
Источник: «Советский спорт»
Месси – не ДНК «Барселоны». Это утверждают ведущие шоу «Теория заговора» Сергей Данилевич и Николай Яременко.
Но не он оказался в центре внимания в сегодняшнем выпуске, а вратари. Скажем даже – голкиперы. Потому что футбол – изобретение британское, или, как говорят наши «заговорщики» – мелкобритское. Почему любой вратарь – к неурожаю? Вот об этом и смотрите новый выпуск программы.
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