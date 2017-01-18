Валерий Непомнящий: Принял предложение РФС. Дальше дело не пошло

Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал «Советскому спорту» о своих перспективах стать в ближайшее время директором департамента сборных команд РФС.

- Появились сообщения: вы дали согласие возглавить это департамент. Верно?

- Согласие действительно дал, причем довольно давно. Но дальше дело пока не пошло.

- То есть с вами никто не связывался?

- Нет, я встречался с генеральным директором, вице-президентом РФС, участвовал в заседании технического комитета, - мы заслушивали отчет тренеров некоторых сборных. Не знаю, есть ли у меня какие-то полномочия, но о том, что я вхожу в систему РФС, решение было. Правда, никаких официальных шагов за этим решением не последовало. Я не подписывал договоров, не заключал соглашений. Все в стадии бюрократической процедуры, насколько я понимаю.

- Ваше состояние сейчас - ожидание?

- Ну, да. Наверное, должен кто-то позвонить или известить меня как-то иначе о начале работы. Конкретные сроки сказать затрудняюсь. Жду. Периодически со мной связываются, что-то спрашивают, но мои ответы не имеют официального статуса, поскольку я не наделен полномочиями. Консультирую – не более того.

- Можно узнать вашу личную точку зрения на отсутствие тренера у молодежной сборной России? Вам не кажется, что пауза затянулась.

- Любой мой ответ будет истолкован неправильно. Да, у меня есть понимание. Более того, предложил своего кандидата, который, наверное, будет обсуждаться руководством, и которого я пока не назову. Вот все, что сейчас могу сказать.