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«Судья поставил на гол в первом тайме». Такого беспредела не выдержал даже Семак

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Судья поставил на гол в первом тайме». Такого беспредела не выдержал даже Семак
Источник: ФК «Уфа»

Как зарабатывают судьи на товарищеских матчах российских команд.

«Уфа» готовится к возобновлению чемпионата на Кипре, 18 января команда Семака сыграла первый контрольный матч против известной румынской команды ЧФР (Клуж).

За стартовые 45 минут команды голов не забили, а остановок в игре было не так много. Но судья игру не остановил, а на 48-й минуте после углового назначил пенальти в ворота «Уфы». 

– Нарушений в штрафной площади «Уфы» не было, тем не менее судья нашел повод для 11-метрового, – так уже после матча опишет происходящее официальный сайт «Уфы».

Специально для вас мы обозначили три единоборства, в которых можно было назначить пенальти. А теперь еще раз посмотрите видео эпизода.


– Что такое? Не понял. А что там было? Пенальти? А за что? – так отреагировал на этот эпизод комментатор матча, пресс-атташе «Уфы» Сергей Тыртышный. – У нас тут вратари сидят, сейчас спросим. За что?
– Букмекерская контора. Судья поставил на гол в первом тайме, – отвечают пресс-атташе его собеседники.  

– Возможно. Наверно, поэтому мы играем уже 48 минут без остановок. Даже Семак побежал на поле, – продолжает удивляться Тыртышный.

Семак будет штрафовать игроков «Уфы» за ненормативную лексику

Да, нервы не выдержали даже у спокойного Сергея Богдановича, который попытался найти у судьи совесть.

На этом не все. Румыны подвели судью и не смогли забить пенальти: португальский легионер Фелипе Насименту пробил точно в Шелию, вратарь зафиксировал мяч в руках.

Но судья попросил перебить! На повторе видно, что Шелия сделал небольшой шаг вперед, из-за этого судья заставил повторить удар. Кристиан Буд исполнил удар под перекладину и спас ставку главного судьи. Сразу после гола арбитр отправил команды на перерыв.

После перерыва румынская команда забила второй мяч и победила 2:0.  

Как с греками на Евро! Семак бьет ножницами через себя на тренировке «Уфы» 

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