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Черчесов увидел лучший матч молодой сборной России: что парни показали тренеру?

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Черчесов увидел лучший матч молодой сборной России: что парни показали тренеру?
Источник: РФС

Правда, лучший тайм на Мемориале Гранаткина россияне провели уже без тренера главной сборной.

С Мемориала Гранаткина – в «Уфу»

Второй год подряд сборные Петербурга и России встречаются в полуфинале турнира. В прошлый раз россияне потерпели разгромное поражение со счетом 1:5. У петербуржцев тогда отличился Даниил Печников, также по дублю сделали Кирилл Макеев и Иван Обляков, который уже играет в РФПЛ. Не дождавшись предложения о продлении контракта от «Зенита», летом 2016-го он подписал соглашение с «Уфой», отказав ЦСКА и «Локомотиву».

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Аргумент Облякова в пользу уфимского клуба понятен и логичен – дают шанс молодым: у 18-летнего полузащитника двенадцать игр в премьер-лиге, в десяти из них он выходил на поле с первых минут.

В первом полуфинале Мемориала Гранаткина между Казахстаном и Греции многое решил пенальти – его на 18-й минуте встречи реализовал полузащитник казахов Айдос Орал. Позже 17-летний парень, считающийся очень перспективным, оформил дубль и вывел Казахстан в финал, куда команда еще никогда не добиралась.

Более значимым этот факт делает то, что греков тренирует чемпион Европы-2004. Нет, зовут его не Антониос Никополидис, и даже не Ангелос Харистеас, благодаря которому мы увидели слезы 19-летнего Криштиану Роналду. Это защитник Иоаннис Гумас – в решающем матче в Португалии он остался на скамейке запасных. Самый радостный момент в карьере игрока Гумас наблюдал именно с этого места, самый грустный в карьере тренерской наблюдать приходится с той же точки.

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Что увидел Черчесов

Главный тренер сборной России приехал в Петербург на презентацию логотипа Евро-2020, которая состоится 19 января. Вечер до мероприятия он решил провести на самом интересном матче с участием юношеской национальной команды, чьи футболисты вполне возможно сыграют на следующем чемпионате Европы.

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Восемь голов маленьким индусам на групповом этапе, три – мертвым болгарам в четвертьфинале – это все не то. Только в полуфинале у подопечных Михаила Галактионова серьезный соперник, хоть и проигрывает разгромно. В середине первого тайма не самая типичная петербургская фамилия загорается на табло – точным ударом головой единственный мяч забивает форвард сборной Петербурга Ефрем Вартанян. Дальше отличаются только россияне и делают это красиво, но Черчесов видит всего лишь один гол: Дмитрий Глушенков прошивает стенку со штрафного.

После перерыва Станислав Саламовича в ложе не видно, но футболисты мотивацию все равно не теряют: Дмитрий Цыпченко под перекладину вколачивает мяч головой после углового, Станислав Уткин после отскока бьет слета и попадает в девятку, а Дмитрий Вебер за четыре минуты до свистка шведкой в касание отправляет четвертый мяч в ворота Петербурга.

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