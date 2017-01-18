Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит1 : 1Видеотон
Хоккей  Динамо Москва1 : 0ЦСКА
Баскетбол  Ратиофарм83 : 87Химки
Хоккей  Металлург3 : 5Авангард
Хоккей  Ак Барс6 : 5 ОТСалават Юлаев
Футбол  Реал0 : 0Сельта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Светлакова бьют в голову, а Еременко делает 44 сэйва! Как «Динамо» одолело ЦСКА

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Светлакова бьют в голову, а Еременко делает 44 сэйва! Как «Динамо» одолело ЦСКА
Источник: «Советский спорт»

Очередное столичное дерби соперники провели в максимально агрессивной манере. В итоге все решила одна-единственная шайба хозяев – 1:0.

КХЛ, ОБРАТИСЬ К ХИРУРГУ!

Дерби - это прекрасно! И с одной стороны хочется сказать спасибо КХЛ за то, что ЦСКА и московское «Динамо» встречаются в этом сезоне вот уже в четвертый раз.

Правда, я почти уверен, что лишний поединок бело-голубых со «Спартаком» был для фанатов куда более интереснее и точно собрал бы аншлаг на арене в «Парке Легенд», а не 8079 зрителей, как в среду. Но и стык динамовцев с армейцами – все равно довольно круто.

Однако у каждой медали – две стороны. Вот сейчас идет жесткая рубка за участие в плей-офф или более выгодную позицию в турнирной таблице. И каждая команда имеет в своем календаре этакий аппендикс, так сказать «с боку бантик» - четыре лишних матча.

У «Динамо» это битвы с ЦСКА и «Локомотивом».

А вот, к примеру, у «Торпедо», которое сейчас повыше москвичей в турнирной таблице находится, - тоже с ярославцами и… сочинцами.

У «Йокерита», который тоже не лыком шит, - со СКА и… рижанами.

Тут даже не надо спорить – кому повезло больше. На лицо факт, что команды находятся в неравных условиях. И это неравенство заложено в календарь намеренно – для увеличения числа матчей.

Но оно отразится на итоговом положении команд в турнирной таблице. Так может обратится к хирургам и того? Чик-чик этот аппендикс? Предлагаю клубам обсудить этот вопрос перед следующим сезоном. Потому что недовольство по поводу распределения этих лишних поединков слышал уже не раз.

СВЕТЛАКОВУ УДАРИЛИ В ГОЛОВУ

Ну а так московское дерби пока ни разу не разочаровывало. В двух первых поединках соперники обменялись победами по буллитам. Близки были к тому, чтобы перевести в овертайм и третий матч…

Этот поединок проходил совсем недавно 28 декабря. И еще на 52-й минуте в нем вели динамовцы. На 53-й Андрей Светлаков счет сравнял. А на 54-й он же вывел армейцев вперед. Вот такой насыщенный получилась концовка матча, в котором ЦСКА победил 5:3.

Правда, ту встречу пропускал из-за болезни основной голкипер бело-голубых Александр Еременко. Ворота «Динамо» защищал Александр Заливин. Он же был в составе (заменил на 12-й минуте при счете 0:3 Александра Лазушина), когда команда Сергея Орешкина уступила армейцам 4:5 бул.

А вот когда играл Еременко, верх взяли уже динамовцы – 3:2 бул. И тут уж фактор вратаря заметен невооруженным взглядом. На этот раз Александр вновь защищал ворота. И они остались неприступными – 80-й «сухарь» динамовского кипера, отразившего 44 броска армейцев! В том числе, когда в первом периоде судьи оставили хозяев втроем против пятерки армейцев.

Поводом для удаления послужил удар в голову Андрея Светлакова. Форвард ЦСКА после контакта с Ильей Никулиным долго не мог подняться со льда. Затем, когда он уже был на лавке в камеры попал его крупный план. И не сфокусированный взгляд явно выдавал приличное сотрясение мозга. Вскоре после этого Андрей в сопровождении врача ушел в раздевалку. И больше на льду не появлялся. Напомним, что в прошлом сезоне Светлаков уже перенес одно сильное сотрясение мозга. Так можно и карьеру закончить.

Арбитром за этот эпизод осталось с двух сторон. Сперва судьям протягивал свои очки главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин. Затем на рефери наорал наставник армейцев Дмитрий Квартальнов. Видимо, был недоволен, что Никулину дали всего 2+10, а не матч-штраф. И тренера можно понять. У него целый ряд игроков находится в лазарете. Грег Скот и Валерий Ничушкин только-только вернулись в состав после травм. И вот опять!

Однако ЦСКА динамовцев за грубость наказать не смог. А вот бело-голубые уже реализовали второй свое большинство – очень красивую многоходовку завершил Алексей Терещенко.

«РУССКИЙ ГОРЕЦ» ИЛИ НАШ ОТВЕТ ЯГРУ

Для одного из динамовцев этот матч был особенным. 39-летний форвард Константин Горовиков провел свой 1101 поединок в наших чемпионатах! И догнал известного защитникаВиталия Прошкина, уже завершившего карьеру.

Теперь впереди Константина только форвард Алексей Калюжный, также, как и Прошкин хорошо знакомый болельщикам «Динамо» - 1163 матча.

Но у Калюжного белорусское гражданство. Поэтому именно «Горо», как зовут Горовикова динамовские фаны, имеет с сегодняшнего дня полное право именовать себя «Русским горцем», самым стойким игроком в истории нашего хоккея.

- Костя, а две тысячи будет? – спросили Константина, когда он достиг отметки в 1100 матчей.
- Я готов и три! Как Бог даст, - улыбнулся Горовиков. – Но на самом деле эта цифра для меня ничего не значит. Я просто очень рад, что играю. Потому что получаю огромное удовольствие от любимого дела.

- Яромир Ягр заявил, что готов играть до 55 лет. Сколько вы готовы пообещать?
- А я вообще никакой лимит ставить не собираюсь! Конечно, не все зависит лично от игрока. Но пока в «Динамо» меня считают полезным… Буду делать все, что могу.

Кстати, опытного форварда хвалят и эксперты.

- В «Динамо» немало ветеранов, - заявил перед матчем двукратный олимпийский чемпионБорис Майоров. - Никулин, Терещенко, Горовиков, Еременко… И все четверо – на своем месте. Это лидеры команды. И без таких столпов в составе она бы и не была столь сильной.

В среду Горовиков был заметен тем, что пластался на льду в меньшинстве «3 на 5». Константин нырнул под одну шайбу. Тут же вскочил. Вновь лег под бросок. Короче, нанести по-настоящему опасный бросок по воротам армейцы так и не смогли. Поведя в счете динамовцы грамотно вязали их атаку.

Матч

Динамо - ЦСКА - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Голы:

Терещенко (Хиетанен, Карсумс), 26:28 (1:0 - бол.).

Место и дата

18 января 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мартиньш Карсумс: Пацаны – молодчики. До конца боролисьФорвард московского «Динамо» Мартиньш Карсумс прокомментировал победу над ЦСКА – 1:0.Илья Никулин: Я Светлакова вообще не виделИлья Никулин: Я Светлакова вообще не виделПосле победы над ЦСКА (1:0) защитник «Динамо» Илья Никулин прокомментировал эпизод со своим удалением за фол против Андрея Светлакова.Сергей Орешкин: К матчам с мощными и быстрыми армейцами надо быть готовым. Мы и были готовыГлавный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу над ЦСКА – 1:0.Дмитрий Квартальнов: От игры одно разочарование. Все сыграли слабоГлавный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» - 0:1.«Ак Барс» в овертайме обыграл «Салават Юлаев»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевом» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 6:5 в пользу «Ак Барса».«Витязь» дома обыграл «Ладу»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и «Ладой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Витязя».Шайба Терещенко принесла московскому «Динамо» победу в дерби с ЦСКАХоккеисты московского «Динамо» переиграли ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.Форвард «Динамо» Костин – фаворит драфта НХЛ среди зарубежных игроковСреди игроков, которые представляют страны, не находящиеся в Северной Америке, фаворитом предстоящего драфта НХЛ считается российский хоккеист Клим Костин. Об этом сообщает официальный сайт лиги.КХЛ. «Металлург» (Мг) проиграл «Авангарду», «Динамо» (Москва) победило ЦСКА и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.Защитник СКА Херсли выбыл на месяцЗащитник СКА Патрик Херсли получил травму и восстановится не раньше середины февраля, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.Плюс победа, минус Соботка. «Авангард» побеждает в Магнитогорске и теряет лидераПлюс победа, минус Соботка. «Авангард» побеждает в Магнитогорске и теряет лидераВ Магнитогорске отрепетировали плей-офф – «Металлург» и «Авангард» рубились, как в старые-добрые времена.Федор Канарейкин: «Авангарду» удались стартовые отрезки периодовГлавный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга».«Динамо» (Москва) – ЦСКА - 1:0. Как это былоВ среду, 18 января в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» сыграет с ЦСКА.«Ак Барс» – «Салават Юлаев» - 6:5 ОТ. Как это былоВ среду, 18 января в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым».«Авангард» обыграл «Магнитку»Магниторский «Металлург» дома уступил «Авангарду» (3:5) в регулярном чемпионате КХЛ.Маркус Свенссон: «Спартаку» нужно продолжать играть, чтобы сохранить лицоВратарь «красно-белых» Маркус Свенссон прокомментировал неудачи красно-белых в последних матчах регулярного чемпионта КХЛ.Нападающий Геноуэй перешел из «Медвешчака» в «Клотен»Форвард Колби Геноуэй перешел из «Медвешчака» в «Клотен», сообщается на официальном сайте команды швейцарской национальной лиги.Константин Горовиков: Готов сыграть и три тысячи матчей! Ставить лимиты, как Ягр не хочуСегодня форвард московского «Динамо» Константин Горовиков проведет свой 1101 матч в чемпионатах страны и станет главным аксакалом КХЛ.Новокузнецкий «Металлург» дома уступил «Барысу»Матч регулярного чемпионата КХЛ между новокузнецким «Металлургом» и «Барысом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Барыса».Владимир Соботка: Новый формат добавит Матчу звезд интригиФорвард «Авангарда» Владимир Соботка рассказал, чего ждет от Матча звезд КХЛ, который пройдет 21-22 января в Уфе в рамках Недели звезд хоккея.
Главные новости
Футбол
Гендиректор «Андерлехта»: Трансфер Ломбертса? Переговоры с русскими всегда очень сложные
Футбол
Депай перейдет из «МЮ» в «Лион»
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Фуэнлабраду» в Еврокубке
Хоккей
«Ак Барс» в овертайме обыграл «Салават Юлаев»
Футбол
Нападающий «Челси» перешел в «Мидлсбро»
Баскетбол
«Зенит» обыграл «Хапоэль» в Еврокубке, Стаудмайр набрал 22 очка
Хоккей
Шайба Терещенко принесла московскому «Динамо» победу в дерби с ЦСКА
Ралли
Валерий Рейнгольд: «КАМАЗ-мастер» гнал, как «Спартак» играет! Ярко и мощно!
Футбол
Александр Тукманов: Вызывает удивление, что Новосельцев оценивается в 1 миллион рублей
Хоккей
Форвард «Динамо» Костин – фаворит драфта НХЛ среди зарубежных игроков
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости