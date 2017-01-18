«Спартак»: ни слова о футболе

«Спартака» в последнее время много в СМИ. Но не в режиме онлайн. И вот в среду на одной из рекламных акций выпала возможность поговорить с генеральным директором клуба Сергеем Родионовым. Поговорили. Жаль, что снова не о футболе.

КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ

Сергей Родионов улыбчив и даже весел - мероприятие обязывает. На нем не будет футбольных вопросов, - так в самом начале повелел модератор, - но те, что все-таки просочатся через сито ведущего, удивительным образом затронут один из главных минусов команды Карреры.

А главным в повестке дня, на всякий случай, было пиво. Известная российская марка вместе со «Спартаком» презентовала специальную серию своей продукции – «Звезды Спартака». Теперь каждая банка напитка помимо привычных функций возьмет на себя и просветительские – на упаковку будут нанесены силуэты великих спартаковцев с краткими биографиями. С целью напомнить молодому поколению великую историю клуба.

Первая серия продукции - это банки с молодыми Ринатом Дасаевым, Никитой Симоняном,Сергеем Родионовым и Юрием Гавриловым.

Журналисты тоже были улыбчивы и даже веселы. В последнее время нечасто удается увидеть какого-то из руководства «Спартака» в обстановке конференц-зала, а не в серых оттенках загадочной комнаты, где подписываются контракты с игроками. В общем, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.

Последние сомнения рассеял великий Юрий Гаврилов, чья именная банка подписана «Лучший пас».

- Мне часто задают вопросы, за счет чего вы так долго играли - до 40 лет, – начинает Гаврилов. – И я отвечаю: «Вырос на пиве». Всю карьеру принимал этот напиток. Пиво ведь не только утоляет жажду, но и помогает в восстановлении после нагрузок. В Германии, например, футболисты с юности пьют пиво. Немного с опозданием, наверное, началась эта акция. Начнись она тогда, когда мы еще играли, вокруг «Лужников» люди ночевать оставались бы. Пиво уйдет, банки с изображением останутся, - почти афоризмом закончил Гаврилов.

ПЕСОК НЕВАЖНАЯ ЗАМЕНА ОВСУ

Потом начались вопросы. «По теме, пожалуйста». Помним-помним.

Как написал недавно коллега Юрий Цыбанев, «Спартак» - вечен». Наверняка того же мнения придерживаются и спонсоры красно-белых. Потому первый логичный вопрос: кого нанесут на пивную банку в номинации «Лучший пас» лет через 20-30? Кто сегодня в «Спартаке» главный на разливе?

- Не вижу в «Спартаке» игрока, который владел бы последним пасом, – говорит Гаврилов. – Был Федор Черенков… Вот он мог все. Надеюсь, скоро такой футболист в «Спартаке» вновь появится.

Надежда Юрия Васильевича логично трансформировала сь в вопрос сидящему рядом Сергею Юрьевичу: «Будут ли еще трансферы?». Родионов, глазом не моргнув, из ностальгически настроенного человека превратился в гендиректора «Спартака».

- Отвечу так, - сказал. - Эталоном искусства паса для меня остается Юрий Гаврилов. Но были и другие прекрасные мастера – Егор Титов, Федор Черенков, Валерий Кечинов. Плеяда будет продолжаться. Надеемся, такой игрок обязательно появится в «Спартаке».

- Вырастет на пиве, - улыбнувшись, подытожил Гаврилов.

Следующая попытка сделать долгожданную встречу с Сергеем Родионовым еще и информативной подтолкнула прессу к хитростям и витиеватостям.

- Пиво помимо восстановительны х свойств обладает и некоторыми другими. В частности, приводит к набору веса, - начало вопроса у бдительного ведущего проверку прошло. – В связи с этим вопрос: в какой форме вернулся из отпуска Фернандо, который перед началом сезона имел несколько лишних килограммов?

Ответом стали хмурые брови гендиректора «Спартака». Предупреждали же вас - ни слова о футболе.

А когда же о нем? И с кем, если команда улетела в далекую страну, не издав после отпуска ни звука? Если новичков подписывают без презентаций? Если пива хочется не вместо футбола, а вместе с футболом?