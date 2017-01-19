Девушка дня. Эжени Бушар

Эжени Бушар: Я все еще далека от того, к чему стремлюсь

49-я ракетка мира Эжени Бушар прокомментировала победу над шестым номером мирового рейтинга Доминикой Цибулковой из Словакии (6:4, 6:3) во втором круге турнира WTA Apia International Sydney.