Девушка дня. Эжени Бушар
Еще одна участница Australian Open – Эжени Бушар – преодолевает второй круг турнира и радует нас фотографиями из инстаграма.
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|Теннис
|Эррани2:6, 2:3Макарова
|Гандбол
|Россия- : -Бразилия
|Футбол
|Локомотив- : -Базель
|Теннис
|Веснина6:3, 6:3Минелла
|Биатлон
|Индивидуальная гонка. Женщины
|Футбол
|Алжир- : -Тунис
|Плишкова6:0, 6:2Блинкова
|Эррани2:6, 2:3Макарова
|Додин7:6, 4:6, 4:6Гарсия
|Возняцки6:1, 6:3Векич
|Веснина6:3, 6:3Минелла
|Янг5:7, 3:6, 0:6Кольшрайбер
|Каррено-Буста6:2, 6:4, 6:2Эдмунд
|Симон6:4, 6:1, 6:1Дутра Силва
|Эскобедо6:2, 4:6, 4:6, 2:6Феррер
|Истомин7:6, 5:7, 2:6, 7:6, 6:4Джокович
Еще одна участница Australian Open – Эжени Бушар – преодолевает второй круг турнира и радует нас фотографиями из инстаграма.