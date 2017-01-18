Илья Никулин: Я Светлакова вообще не видел

После победы над ЦСКА (1:0) защитник «Динамо» Илья Никулин прокомментировал эпизод со своим удалением за фол против Андрея Светлакова.

В просторной раздевалке победителей весело. Гремит музыка, игроки разбрелись кто куда. Главного героя матча вратаря Александра Еременко, засушившего девятый сухарь в чемпионате и 80-й в карьере, не видно. Его место – рядом с другом и ровесником Алексеем Терещенко – пустует.

- Я комментарии не даю, ребята, извините, - просит ветеран, заработавший то численное преимущество, превращенное динамовцами в единственный гол.

А Максим Карпов, принявший участие в том эпизоде, от комментариев не отказался.

- Я доработал ногами, вышел один на один с вратарем, бросил, а ведь мог скинуть шайбу партнеру. Хорошо, что Алексей Терещенко доел эпизод, его зацепил защитник, мы получили численное преимущество, которое реализовали.

- Вы часто забиваете ЦСКА…

-… На этот раз не удалось, зато победили.

Едва завершился этот экспресс-диалог, из душа вышел защитник Илья Никулин, который нанес травму армейцу Андрею Светлакову.

- Илья, вы почто молодого убили? – пошутил корреспондент «Советского спорта».

- Убил? Кого? – с чувством юмора у Никулина все в порядке. – Да я его даже не видел. Он летел применять силовой прием, а я клюшку через него переносил. Задел голову абсолютно случайно. Это же хоккей.

Тем не менее у Светлакова сотрясение мозга, причем не первое. После пресс-конференци и эту тему накоротке обсудили с экспертом «Матч ТВ» и другом «Советского спорта» Сергеем Гимаевым.

- Для Светлакова это проблема - одно сотрясение, другое… Если парень выходит не долечившись, то может быстро закончить. Желаю ему здоровья, - подытожил заслуженный тренер России.

Армейца Валерия Ничушкина, впервые вышедшего на лед в новом году пришлось ждать минут десять. Он принимал душ, а потом ответил на вопросы.

- Как здоровье?

- Все в порядке. Полностью здоров.

- Почему проиграли?

- Много бросали, но не забили. Забьем в следующих матчах. Хотя, конечно, перед плей-офф неплохо было бы «Динамо» победить.

- Но самый опасный момент упустили как раз вы.

- Да, ворота были пустые, но динамовский защитник успел сесть мне на клюшку.

- Но это произошло еще в первом периоде, а в третьем динамовцы вас не пускали в свою зону.

- Согласен. Тут уж счет за пять секунд до конца не сравняешь. (Ничушкин забил гол динамовцам в первом из двух матчей на Лениградке и перевел игру в овертайм. – Прим. Ред.).

- Настроение перед поездкой в Уфу на Матч звезд испорчено?

- Да нет. Переживем. Главное – в плей-офф таких ошибок не допустить.