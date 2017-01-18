Илья Никулин: Я Светлакова вообще не видел
После победы над ЦСКА (1:0) защитник «Динамо» Илья Никулин прокомментировал эпизод со своим удалением за фол против Андрея Светлакова.
В просторной раздевалке победителей весело. Гремит музыка, игроки разбрелись кто куда. Главного героя матча вратаря Александра Еременко, засушившего девятый сухарь в чемпионате и 80-й в карьере, не видно. Его место – рядом с другом и ровесником Алексеем Терещенко – пустует.
- Я комментарии не даю, ребята, извините, - просит ветеран, заработавший то численное преимущество, превращенное динамовцами в единственный гол.
А Максим Карпов, принявший участие в том эпизоде, от комментариев не отказался.
- Я доработал ногами, вышел один на один с вратарем, бросил, а ведь мог скинуть шайбу партнеру. Хорошо, что Алексей Терещенко доел эпизод, его зацепил защитник, мы получили численное преимущество, которое реализовали.
- Вы часто забиваете ЦСКА…
-… На этот раз не удалось, зато победили.
Едва завершился этот экспресс-диалог, из душа вышел защитник Илья Никулин, который нанес травму армейцу Андрею Светлакову.
- Илья, вы почто молодого убили? – пошутил корреспондент «Советского спорта».
- Убил? Кого? – с чувством юмора у Никулина все в порядке. – Да я его даже не видел. Он летел применять силовой прием, а я клюшку через него переносил. Задел голову абсолютно случайно. Это же хоккей.
Тем не менее у Светлакова сотрясение мозга, причем не первое. После пресс-конференци
- Для Светлакова это проблема - одно сотрясение, другое… Если парень выходит не долечившись, то может быстро закончить. Желаю ему здоровья, - подытожил заслуженный тренер России.
Армейца Валерия Ничушкина, впервые вышедшего на лед в новом году пришлось ждать минут десять. Он принимал душ, а потом ответил на вопросы.
- Как здоровье?
- Все в порядке. Полностью здоров.
- Почему проиграли?
- Много бросали, но не забили. Забьем в следующих матчах. Хотя, конечно, перед плей-офф неплохо было бы «Динамо» победить.
- Но самый опасный момент упустили как раз вы.
- Да, ворота были пустые, но динамовский защитник успел сесть мне на клюшку.
- Но это произошло еще в первом периоде, а в третьем динамовцы вас не пускали в свою зону.
- Согласен. Тут уж счет за пять секунд до конца не сравняешь. (Ничушкин забил гол динамовцам в первом из двух матчей на Лениградке и перевел игру в овертайм. – Прим. Ред.).
- Настроение перед поездкой в Уфу на Матч звезд испорчено?
- Да нет. Переживем. Главное – в плей-офф таких ошибок не допустить.
Матч
Динамо - ЦСКА - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Голы:
Терещенко (Хиетанен, Карсумс), 26:28 (1:0 - бол.).
Место и дата
18 января 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция