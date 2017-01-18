Кровь и ужас хоккея. Самый страшный силовой прием 2017 года (видео)
Мы просто должны это увидеть! Сразу три неприятных инцидента произошли за последние дни в мировом хоккее.
Вы думаете, хоккей – это виртуозные голы, пасы через всю площадку парашютом и бросить плюшевого медвежонка с трибуны?
Это тоже, но не только. Сейчас покажу вам страшилки на ночь.
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Вот первая. Матч НХЛ между «Рейнджерс» и «Далласом» (6:7). Тот, в котором вратарь ньюйоркцев Хенрик Лундквист пропустил семь шайб и сказал, что он сейчас одновременно испытывает чувство стыда, неловкости и разочарования.
Обычная вроде драка. Но форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер снимает в процессе шлем с рыжеволосой головы Коди Икина и начинает этим же шлемом этого Икина бить.
Ну не бить, но разок-то ему Крайдер врезал. Икин мог получить серьезную травму. В дисциплинарном комитете НХЛ подумали да и выписали Крису штраф в пять тысяч долларов. Это максимальная сумма согласно коллективному соглашению. Учитывая зарплаты игроков НХЛ, избить соперника его шлемом – совсем не дорогое удовольствие.
Средства из кармана Крайдера будут направлены в фонд экстренной помощи хоккеистам.
Но где логика? Пострадал ведь Икин. Заплатите ему.
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Вот вторая страшилка. Она тоже касается удара в голову.
Матч «Ванкувер» - «Нэшвилл» получался весьма унылым. Только один забитый гол. Ну да, Хенрик Седин набрал 999-е очко за карьеру. Но не юбилей ведь.
Но тут – вжух! – шайба прилетает в голову лайнсмену Луни Кэмерону.
Ой, как это больно!
Российский защитник Никита Трямкин, этот двухметровый гренадер, придерживает за руку врача «Ванкувера», который спешит со своей лавочки, чтобы оказать арбитру скорую помощь.
С большим трудом Кэмерон поднялся на ноги. Ему аплодировал весь стадион.
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Наконец, третья история. Это самая страшная страшилка. Произошла не так давно – в матче финской лиги между клубами ХИФК и «Ювяскюля».
Американский защитник Джо Финли, немного мелькавший в «Баффало» и «Айлендерс», теперь выступает за ХИФК. Здоровенный 29-летний верзила (203 см / 111 кг).
И вот Финли на полной скорости врезается в 34-летнего словака Мартина Миклика, который (180 см / 85 кг) по габаритам явно уступает этому Терминатору.
О боже, на окровавленное лицо Миклика нельзя смотреть без содрогания. Какой же жестокий силовой прием! Форварда увозят с площадки на носилках.
Ну вы же помните Миклика. Он играл в КХЛ за «Слован» и «Амур». Это почти наш знакомый. И так пострадал…
Да, ужасно. Какой-то беспредел.
Но что интересно, потом Миклик опубликовал свое фото в фейсбуке. Вот так он выглядит после этого силового приема (а я бы назвал это варварским ударом в голову).
Ничего, жить будет!