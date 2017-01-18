Кровь и ужас хоккея. Самый страшный силовой прием 2017 года (видео)

Мы просто должны это увидеть! Сразу три неприятных инцидента произошли за последние дни в мировом хоккее.

Вы думаете, хоккей – это виртуозные голы, пасы через всю площадку парашютом и бросить плюшевого медвежонка с трибуны?

Это тоже, но не только. Сейчас покажу вам страшилки на ночь.

* * *

Вот первая. Матч НХЛ между «Рейнджерс» и «Далласом» (6:7). Тот, в котором вратарь ньюйоркцев Хенрик Лундквист пропустил семь шайб и сказал, что он сейчас одновременно испытывает чувство стыда, неловкости и разочарования.





Обычная вроде драка. Но форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер снимает в процессе шлем с рыжеволосой головы Коди Икина и начинает этим же шлемом этого Икина бить.

Ну не бить, но разок-то ему Крайдер врезал. Икин мог получить серьезную травму. В дисциплинарном комитете НХЛ подумали да и выписали Крису штраф в пять тысяч долларов. Это максимальная сумма согласно коллективному соглашению. Учитывая зарплаты игроков НХЛ, избить соперника его шлемом – совсем не дорогое удовольствие.

Средства из кармана Крайдера будут направлены в фонд экстренной помощи хоккеистам.

Но где логика? Пострадал ведь Икин. Заплатите ему.

* * *

Вот вторая страшилка. Она тоже касается удара в голову.

Матч «Ванкувер» - «Нэшвилл» получался весьма унылым. Только один забитый гол. Ну да, Хенрик Седин набрал 999-е очко за карьеру. Но не юбилей ведь.





Но тут – вжух! – шайба прилетает в голову лайнсмену Луни Кэмерону.

Ой, как это больно!

Российский защитник Никита Трямкин, этот двухметровый гренадер, придерживает за руку врача «Ванкувера», который спешит со своей лавочки, чтобы оказать арбитру скорую помощь.

С большим трудом Кэмерон поднялся на ноги. Ему аплодировал весь стадион.

* * *

Наконец, третья история. Это самая страшная страшилка. Произошла не так давно – в матче финской лиги между клубами ХИФК и «Ювяскюля».

Американский защитник Джо Финли, немного мелькавший в «Баффало» и «Айлендерс», теперь выступает за ХИФК. Здоровенный 29-летний верзила (203 см / 111 кг).

И вот Финли на полной скорости врезается в 34-летнего словака Мартина Миклика, который (180 см / 85 кг) по габаритам явно уступает этому Терминатору.





О боже, на окровавленное лицо Миклика нельзя смотреть без содрогания. Какой же жестокий силовой прием! Форварда увозят с площадки на носилках.

Ну вы же помните Миклика. Он играл в КХЛ за «Слован» и «Амур». Это почти наш знакомый. И так пострадал…

Да, ужасно. Какой-то беспредел.

Но что интересно, потом Миклик опубликовал свое фото в фейсбуке. Вот так он выглядит после этого силового приема (а я бы назвал это варварским ударом в голову).

Ничего, жить будет!