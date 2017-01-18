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Дилемма Шубенкова. О решении легкоатлета выступать под нейтральным флагом

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дилемма Шубенкова. О решении легкоатлета выступать под нейтральным флагом

Чемпион мира в беге на 100 м с барьерами собирается подать в ИААФ заявку на участие в международных стартах под нейтральным флагом, поскольку под российским его, скорее всего, не допустят.

Как за нее ни возьмись, тема неизбежно распадается на «с одной стороны» и «с другой стороны». И тема эта нравственная, потому что никаких законов Сергей Шубенков, решивший выйти из-под спортивной юрисдикции России, не нарушит.

Но выход, похоже, только один. Шубенков должен вернуть 4 миллиона рублей, полученные от государства в качестве компенсации за неучастие в бразильской Олимпиаде. И после этого волен становиться нейтральным.

Не стоит зацикливаться на слове «должен». Уже сказано: речь о морали, а не о законах. Мораль же – категория крайне гибкая. Особенно если связана с деньгами, которые мощно подталкивают к пересмотру жизненных установок.

Что же это за установки такие?

Крикам про то, что государство вложило в подготовку атлета Шубенкова огромные тыщи, невелика цена. С тем же успехом можно сказать, что государство вкладывало не в Шубенкова, а в собственное тщеславие. Шубенков был лишь инструментом для его подпитки.

Его особо и не спрашивали. Человек с младых ногтей видел лишь один путь реализации своей спортивности. И шел им с той же естественностью, с какой осваивал, допустим, русский язык. Бежишь? Возьми с полки пирожок. Выиграл? Получи шиповки. Стал чемпионом мира? Вот тебе «котлета» денег. Откуда, кто, зачем? Вряд ли юные спортсмены в любых страна мира задают себе такие вопросы.

Государство платило. Атлет (Шубенкову, знаю, нравится это слово; он даже заметил как-то в блоге, что футболистов никогда не называют атлетами или спортсменами, максимум – игроками) лил пот, пахал, прогрессировал, выигрывал серьезные старты. Но ведь ему за это и платили, разве нет? С него это и получали. Они были квиты, родина и Шубенков.

До тех пор, пока не случилось дисквалификации российских легкоатлетов перед Рио. И вот тогда Шубенков впервые взял деньги за то, чего НЕ делал. За победу, которой НЕ добился.

Бог с ней, с суммой: 4 миллиона – не пропуск в список Forbes. Но пока Шубенков летал над барьерами, он отрабатывал вложенное. Получив же политизированную премию, а иначе бонус за Рио назвать нельзя, спортсмен признал свое согласие с государственной доктриной.

«Отныне медали вторичны, мы перешли на идентификацию «свой-чужой», - вот одна из скреп новой философии. Шубенков ее принял. «Я ведь мог выиграть? Мог. Получил бы премию? Да. Так почему я должен остаться без денег, пропустив Игры не по своей вине?».

Только ведь и тут государство поддерживало Шубенкова во вторую очередь. А в первую – искупало собственные ошибки. Именно действие или бездействие государства привело тому, что человек, отдавший спорту большую часть жизни, лишился, возможно, единственного шанса на максимально звездный час. ВФЛА была бесспорной частью государственной машины. Теряла отставных руководителей, как часть государственной машины. И заработала дисквалификацию, как часть государственной машины.

В этой точке и возникает разграничение по линии государство/человек. Шубенков вправе сказать: «Спасибо, страна, дальше я сам; своей вины не вижу, но страдаю; вложенное уже отдал медалями». И – вперед, в нейтральность.

Меняют же люди спортивное гражданство. И премий не отдают. Тут не пригодились - там нужны. Тут платят мало - там много. Моральный аспект присутствует, да. Но жизнь у спортсмена одна.

Шубенков тоже хочет поменять спортивное гражданство. С российского – на нейтральное. Березки – здесь, настоящая легкоатлетическая жизнь – там. Бегать – его работа, и атлет хочет делать ее хорошо. Быть может, лучше всех в мире.

Проблема лишь в том, что он зафрахтован четырьмя российскими миллионами. В нынешней системе координат ему присвоена табличка «свой». Он по эту сторону баррикад, вместе с пострадавшими от беспредела Запада, безвинно попранными. И где его настолько ценят даже без медалей, что платят за пропущенную Олимпиаду.

Теперь, однако, выясняется: Шубенков как раз и хочет выступать на том самом Западе. А ИААФ подтверждает: ты не виновен, иди к нам, выходи на старт. Твоя федерация виновна, а ты – нет.

И спортсмен выбирает спорт. По-моему, до жути логично.

При этом Шубенков обязан понимать: в России снимут с довольствия, придется жить на свои. Вероятно, он к такому готов. Остается лишь разобраться с Рио-бонусом.

Я не случайно написал выше: «Не стоит зацикливаться на слове «должен»». На самом деле не должен. Было бы красиво, если бы Шубенков вернул олимпийскую премию, - так точней. Было бы чистоплотнее. Ведь этими деньгами с ним не только расплачивались за прошлое, но и пытались привязать к будущему. А он собрался идти своим путем.

Но кто знает, может, Шубенков и эти 4 миллиона считает платой за прошлое, адекватной мерой за годы тренировок, за медали чемпионатов мира и Европы. Пусть посмотрит в глаза тому, кто ему платил, и прояснит для себя этот вопрос.

А потом меняет флаг на нейтральный. «Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым». Если уж Карл Маркс такое сказал, что мешает шагнуть в будущее Шубенкову? Тут, конечно, не до смеха, но и хоронить себя заживо ни к чему.

Болеть я за него точно не перестану. Более того, с интересом послежу за экспериментом. В конце концов, профессиональный спорт без прямых финансовых вливаний государства (или даже вдуваний, как написал один читатель в фейсбуке) – нормальное явление в большинстве экономически и спортивно развитых стран мира.

Пусть к Шубенкову подтянутся частные спонсоры, пусть сравнит две системы, ту и эту, пусть расскажет потом, какая лучше. Главное, чтобы не кис без стартов, хоть и с деньгами.

Интересы личности важней интересов государства, если личность не нарушает законов. Особенно если правильность интересов государства в этом вопросе вызывает определенные сомнения.

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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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