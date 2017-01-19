«Запудрите им мозги!». Как наши гандболисты готовятся к игре с бразильцами
Во Франции продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. Накануне последнего тура, который определит состав пар 1/8 финала, спецкор «Советского спорта» побывала в расположении нашей команды, порадовалась, что у сборной не убавилось оптимизма после крупного поражения от французов и огорчилась тому, что ребят здесь, оказывается, плохо кормят.
«Что делать? Молиться!»
– Для начала давайте определим нашу самую главную задачу на сегодняшний день, – начинает тренировку главный наставник нашей сборной Дмитрий Торгованов. – К сожалению, мы проиграли французам. Что нам нужно делать теперь?
– Молиться! – выкрикивает кто-то из парней.
– Ответ не принимается. Теперь, вы все это знаете, нам нужно обыграть бразильцев.
– А мы с ними в классический гандбол играем или пляжный? – не унимаются командные остряки.
– С бразильцами какой может быть классический? Только песок. Давай, насыпай, – подхватывают общий шутливый настрой тренеры. Помимо Торгованова со сборной России работает и Лев Воронин – оба олимпийские чемпионы Сиднея.
Шутки шутками, но бразильцев нашим нужно побеждать. Это позволит команде занять третье место в группе А и избежать встречи с испанцами в первом же мачте плей-офф.
«Черный, спасибо, помог!»
Тренировка начинается с игры. Не в гандбол, правда, а на выбывание. Игроки чеканят мяч, по свистку тренера они должны сесть, не прекращая чеканить. Кто последний сел – делает пять отжиманий и выбывает.
– Чип, я за тебя, – так Александр Черноиванов, выбывший один из первых, подбадривает Михаила Чипурина, который остается в игре.
Чипурин в итоге побеждает. Кричит:
– Черный, спасибо! Твоя поддержка мне помогла.
И Чипурин, и Черноиванов – старожилы сборной. Михаил – бронзовый призер аж афинской олимпиады 2004 года. У всех остальных игроков титулов, завоеванных со сборной нет.
Затем команда начинает оттачивать броски по воротам, по очереди экзаменуя вратарей. Их в команде трое – но в играх чемпионата мира принимали участие только Виктор
Киреев и Вадим Богданов.
Пока один на воротах, двое других повышают вратарское мастерство на другом конце площадки. Их тренировка больше напоминает работу жонглеров: тренируются с маленькими мячами-шарами – видимо, упражнение на развитие внимания. Повозившись с такой мелочевкой, гандбольные мячи потом будешь отбивать на раз-два-три.
– Азат, делай зрячий пас, глянь сначала, куда бросаешь, оцени обстановку! Парни, стяните их сюда, пусть там образуются дыры! Потом лезьте через эти дыры и забивайте, – инструкции от Торгованова не прекращаются. – А ты что стоишь? Знаешь, вот так красиво стоять может каждый. Даже я. А нужно бегать.
Не отстает и Воронин:
– Вы должны запудрить им мозги! Слушайте сюда!
Далее последовала непереводимая игра слов в исполнении Льва Геннадьевича. Игроки закивали. Им этот язык понятен.
Без Атьмана и Горбока
Увы, нет на площадке двух лидеров сборной – разыгрывающего Павла Атьмана и полусреднего Сергея Горбока. Атьман травмировался во время матча с французами, Горбок получил повреждение еще раньше. Во время тренировки оба уехали на обследование, которое должно установить, насколько серьезны их травмы.
Замена ребятам, конечно, есть. Например, еще один плей-мейкер Дмитрий Житников. Правда, он тоже пострадал от французов: у него расцарапана шея.
– Дима, откуда такие раны? – спрашиваю, когда тренировка завершилась и дали команду садиться в автобус.
– Это привет от Карабатича, – улыбается наш разыгрывающий.
Карабатич – это плеймейкер французов, один из лучших игроков мира, двукратный олимпийский чемпион.
– Это он еще в первом тайме полоснул меня. Получил за это желтую, – поясняет Дмитрий.
– Что – французы такие грубияны? Атьман пострадал, вы...
– По такой игре сложно было остаться целым и невредимым... Слушайте, народ, где мои тапки? – перебивает сам себя Дмитрий. – Тут 47-е стоят и 46-е – это не мои. Кто стащил?
– Да бери эти, в отеле разберемся, – советуют ему.
Житников прихватывает 47-е. Мужчины в этом виде спорта – солидные.
«Нас серьезно охраняют»
Автобус на пути к отелю сопровождает полицейский эскорт. С таким сопровождением автобус довозит команду до отеля за считанные минуты – встреченные на пути авто в буквальном смысле вылетали с проезжей части на газоны, освобождая дорогу официальному транспорту чемпионата мира.
– К нам столько охраны приставили, – рассказывает Вадим Богданов. – Мы шагу не ступаем без сопровождения. Отель очень серьезно охраняется. Нас предупредили, что в стране по-прежнему действует чрезвычайное положение: оно не отменилось после терактов...
В отеле вместе с нашей командой живет как раз бразильская сборная, с которой россиянам и придется встретиться в последнем туре. Пока наши парни уходят на обед, бразильцы как раз возвращаются с тренировки. На первый взгляд, не такая уж грозная команда. Наши-то помощнее будут. Но Торгованов утверждает, что пройти их будет не так просто – бразильцы очень активно и агрессивно защищаются, ничего не боятся, быстры, у них отточены контратаки. То есть нужны будут значительные силы, чтобы сдержать эту желто-зеленую сборную.
Обед тем временем заканчивается. Одним из первых ресторан покидает Тимур Дибиров со словами:
– А теперь нужно найти место, чтобы хорошенько поесть.
– Тимур, что – плохо кормят?
– Ужасно. Слов нет.
– Однообразно или невкусно?
– Да все сразу. Пойду я наверное в «Макдональдс».
На этих словах капитан отправляется в номер за курткой и безо всяких шуток топает в ресторан быстрого питания. Вскоре возвращается оттуда с довольной улыбкой, держа в руках стаканчик с мороженым.
Кажется, это было карамельное.
Группа А
Положение команд перед заключительным туром
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Франция
|
4
|
4
|
0
|
0
|
128-87
|
8
|
2. Норвегия
|
4
|
3
|
0
|
1
|
117-101
|
6
|
3. Россия
|
4
|
2
|
0
|
2
|
111-112
|
4
|
4. Бразилия
|
4
|
2
|
0
|
2
|
97-118
|
4
|
5. Польша
|
4
|
1
|
0
|
3
|
90-99
|
2
|
6. Япония
|
4
|
0
|
0
|
4
|
97-123
|
0
В 5-м туре 19 января встречаются: Россия – Бразилия (16:00), Франция – Польша (19:45), Япония – Норвегия (22:45).
В турнире принимают участие 24 команды. На первом этапе они разбиты на 4 группы. В плей-офф выйдут по 4 сборные из каждой группы. Матчи группового этапа сборная России проводит в Нанте. Игры плей-офф состоятся в Альбервилле, Лилле, Монпелье и Париже. Полуфиналы (26 и 27 января), матч за 3-е место (28 января) и финал (29 января) пройдут в Париже.