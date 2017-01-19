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«Запудрите им мозги!». Как наши гандболисты готовятся к игре с бразильцами

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Запудрите им мозги!». Как наши гандболисты готовятся к игре с бразильцами
Источник: «Советский спорт»

Во Франции продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. Накануне последнего тура, который определит состав пар 1/8 финала, спецкор «Советского спорта» побывала в расположении нашей команды, порадовалась, что у сборной не убавилось оптимизма после крупного поражения от французов и огорчилась тому, что ребят здесь, оказывается, плохо кормят.

«Что делать? Молиться!»

– Для начала давайте определим нашу самую главную задачу на сегодняшний день, – начинает тренировку главный наставник нашей сборной Дмитрий Торгованов. – К сожалению, мы проиграли французам. Что нам нужно делать теперь?

– Молиться! – выкрикивает кто-то из парней.

– Ответ не принимается. Теперь, вы все это знаете, нам нужно обыграть бразильцев.

– А мы с ними в классический гандбол играем или пляжный? – не унимаются командные остряки.

– С бразильцами какой может быть классический? Только песок. Давай, насыпай, – подхватывают общий шутливый настрой тренеры. Помимо Торгованова со сборной России работает и Лев Воронин – оба олимпийские чемпионы Сиднея.

Шутки шутками, но бразильцев нашим нужно побеждать. Это позволит команде занять третье место в группе А и избежать встречи с испанцами в первом же мачте плей-офф.

«Черный, спасибо, помог!»

Тренировка начинается с игры. Не в гандбол, правда, а на выбывание. Игроки чеканят мяч, по свистку тренера они должны сесть, не прекращая чеканить. Кто последний сел – делает пять отжиманий и выбывает.

– Чип, я за тебя, – так Александр Черноиванов, выбывший один из первых, подбадривает Михаила Чипурина, который остается в игре.

Чипурин в итоге побеждает. Кричит:

– Черный, спасибо! Твоя поддержка мне помогла.

И Чипурин, и Черноиванов – старожилы сборной. Михаил – бронзовый призер аж афинской олимпиады 2004 года. У всех остальных игроков титулов, завоеванных со сборной нет.

Затем команда начинает оттачивать броски по воротам, по очереди экзаменуя вратарей. Их в команде трое – но в играх чемпионата мира принимали участие только Виктор

Киреев и Вадим Богданов.

Пока один на воротах, двое других повышают вратарское мастерство на другом конце площадки. Их тренировка больше напоминает работу жонглеров: тренируются с маленькими мячами-шарами – видимо, упражнение на развитие внимания. Повозившись с такой мелочевкой, гандбольные мячи потом будешь отбивать на раз-два-три.

– Азат, делай зрячий пас, глянь сначала, куда бросаешь, оцени обстановку! Парни, стяните их сюда, пусть там образуются дыры! Потом лезьте через эти дыры и забивайте, – инструкции от Торгованова не прекращаются. – А ты что стоишь? Знаешь, вот так красиво стоять может каждый. Даже я. А нужно бегать.

Не отстает и Воронин:

– Вы должны запудрить им мозги! Слушайте сюда!

Далее последовала непереводимая игра слов в исполнении Льва Геннадьевича. Игроки закивали. Им этот язык понятен.

Без Атьмана и Горбока

Увы, нет на площадке двух лидеров сборной – разыгрывающего Павла Атьмана и полусреднего Сергея Горбока. Атьман травмировался во время матча с французами, Горбок получил повреждение еще раньше. Во время тренировки оба уехали на обследование, которое должно установить, насколько серьезны их травмы.

Замена ребятам, конечно, есть. Например, еще один плей-мейкер Дмитрий Житников. Правда, он тоже пострадал от французов: у него расцарапана шея.

– Дима, откуда такие раны? – спрашиваю, когда тренировка завершилась и дали команду садиться в автобус.

– Это привет от Карабатича, – улыбается наш разыгрывающий.

Карабатич – это плеймейкер французов, один из лучших игроков мира, двукратный олимпийский чемпион.

– Это он еще в первом тайме полоснул меня. Получил за это желтую, – поясняет Дмитрий.

– Что – французы такие грубияны? Атьман пострадал, вы...

– По такой игре сложно было остаться целым и невредимым... Слушайте, народ, где мои тапки? – перебивает сам себя Дмитрий. – Тут 47-е стоят и 46-е – это не мои. Кто стащил?

– Да бери эти, в отеле разберемся, – советуют ему.

Житников прихватывает 47-е. Мужчины в этом виде спорта – солидные.

«Нас серьезно охраняют»

Автобус на пути к отелю сопровождает полицейский эскорт. С таким сопровождением автобус довозит команду до отеля за считанные минуты – встреченные на пути авто в буквальном смысле вылетали с проезжей части на газоны, освобождая дорогу официальному транспорту чемпионата мира.

– К нам столько охраны приставили, – рассказывает Вадим Богданов. – Мы шагу не ступаем без сопровождения. Отель очень серьезно охраняется. Нас предупредили, что в стране по-прежнему действует чрезвычайное положение: оно не отменилось после терактов...

В отеле вместе с нашей командой живет как раз бразильская сборная, с которой россиянам и придется встретиться в последнем туре. Пока наши парни уходят на обед, бразильцы как раз возвращаются с тренировки. На первый взгляд, не такая уж грозная команда. Наши-то помощнее будут. Но Торгованов утверждает, что пройти их будет не так просто – бразильцы очень активно и агрессивно защищаются, ничего не боятся, быстры, у них отточены контратаки. То есть нужны будут значительные силы, чтобы сдержать эту желто-зеленую сборную.

Обед тем временем заканчивается. Одним из первых ресторан покидает Тимур Дибиров со словами:

– А теперь нужно найти место, чтобы хорошенько поесть.

– Тимур, что – плохо кормят?

– Ужасно. Слов нет.

– Однообразно или невкусно?

– Да все сразу. Пойду я наверное в «Макдональдс».

На этих словах капитан отправляется в номер за курткой и безо всяких шуток топает в ресторан быстрого питания. Вскоре возвращается оттуда с довольной улыбкой, держа в руках стаканчик с мороженым.

Кажется, это было карамельное.

Группа А

Положение команд перед заключительным туром

И

В

Н

П

М

О

1. Франция

4

4

0

0

128-87

8

2. Норвегия

4

3

0

1

117-101

6

3. Россия

4

2

0

2

111-112

4

4. Бразилия

4

2

0

2

97-118

4

5. Польша

4

1

0

3

90-99

2

6. Япония

4

0

0

4

97-123

0

В 5-м туре 19 января встречаются: Россия – Бразилия (16:00), Франция – Польша (19:45), Япония – Норвегия (22:45).

В турнире принимают участие 24 команды. На первом этапе они разбиты на 4 группы. В плей-офф выйдут по 4 сборные из каждой группы. Матчи группового этапа сборная России проводит в Нанте. Игры плей-офф состоятся в Альбервилле, Лилле, Монпелье и Париже. Полуфиналы (26 и 27 января), матч за 3-е место (28 января) и финал (29 января) пройдут в Париже.

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