Дмитрий Квартальнов: Жалко Андрюху, опять сотрясение. Очень сильно ему врезали
После поражения в московском дерби главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов не скрывал огорчения и из-за травмы Андрея Светлакова, и от решений арбитров, и от действий собственной команды.
- Огорчила меня игра, - вздохнул Квартальнов на послематчевой пресс-конференци
- Как состояние Андрея Светлакова, который после травмы в первом периоде на лед так и не вернулся?
- Сотрясение у него приличное. Вот интересный вопрос (при этих словах Квартальнов почему-то закрыл лицо руками). Ну просто реально интересный! У нас Киселевич как-то дисквалификацию получил… А игрок через смену на лед опять вышел. Я хочу послушать, что лига сейчас скажет. Не знаю, на сколько Светлаков у нас сейчас выбыл. Но удар там был очень сильный! Мы на три из пяти удалений подадим запрос. Их надо будет посмотреть. А Андрюху, конечно, жалко. Нам его в большинстве не хватало. В центре нам такой игрок, как он был нужен. Ничего в неравных составах не получалось.
- Вот вы сказали, что у вас в команде нет лидера, а скоро плей-офф, - начала была свой вопрос одна из представительниц прессы. Но Квартальнов ее тут же прервал:
- Это когда я говорил такое?
- Ну, что не хватает игрока, которой бы решил игру…
- Я сказал, что сегодня не нашлось. Это совершенно другие слова! А лидеров у нас очень много, полный карман. Надо только их мотивировать.
- Тогда оцените игру Ничушкина, который вернулся в строй.
- Валерка давно не играл (с 20 декабря. – Прим. ред.). Но на Матч Звезд он готов ехать. Это точно.
- Прошла информация, что у вас прямо эпидемия в команде. Как ребята, выздоравливают?
- Мамин и Киселевич заболели. Но мы на это не смотрим. К следующему матчу ребята поправятся. А вот Светлаков нас беспокоит больше. У него ведь было уже сильное сотрясение в том сезоне…
- У нас уже восьмая игра подряд. Все на пределе, все на максимуме. А тут еще такой соперник, как армейцы, - начал свой комментарий главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин. – ЦСКА – мощная, мобильная, быстрая, организованная команда. Перед воротами здорово играет, хорошо борется. К этим матчам просто надо быть готовым. И ребята были как раз к этому готовы. Ну и болельщики были рядом – подстегивали нас. Старались, терпели… И выполнили все, что от них просили.
- Вы после удаления Никулина кому-то свои очки протягивали – предлагали примерить. Если не секрет – кому?
- Всем, кто плохо видит, также, как и я.
Матч
Динамо - ЦСКА - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Голы:
Терещенко (Хиетанен, Карсумс), 26:28 (1:0 - бол.).
Место и дата
18 января 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция