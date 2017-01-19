Дмитрий Квартальнов: Жалко Андрюху, опять сотрясение. Очень сильно ему врезали

После поражения в московском дерби главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов не скрывал огорчения и из-за травмы Андрея Светлакова, и от решений арбитров, и от действий собственной команды.

- Огорчила меня игра, - вздохнул Квартальнов на послематчевой пресс-конференци и. – Есть разочарование. Зачет могу только за первый период поставить. Ну, может, за некоторые моменты второго. А в последней двадцатиминутке у нас шанса взять эту игру вообще не было. И не то, что соперник нам его не дал… Мы сами взять не попытались! Надо было динамовцев ломать-переламыв ать. А у нас в составе ни одного человека не нашлось способного на это. Ноль голов – это очень плохо. Вся команда у нас сегодня действовала слабо. Мы ведь каждый раз с «Динамо» как играли? На последних минутах отскакивали! Потому что усилия команды вознаграждались. А сегодня этого не было.

- Как состояние Андрея Светлакова, который после травмы в первом периоде на лед так и не вернулся?

- Сотрясение у него приличное. Вот интересный вопрос (при этих словах Квартальнов почему-то закрыл лицо руками). Ну просто реально интересный! У нас Киселевич как-то дисквалификацию получил… А игрок через смену на лед опять вышел. Я хочу послушать, что лига сейчас скажет. Не знаю, на сколько Светлаков у нас сейчас выбыл. Но удар там был очень сильный! Мы на три из пяти удалений подадим запрос. Их надо будет посмотреть. А Андрюху, конечно, жалко. Нам его в большинстве не хватало. В центре нам такой игрок, как он был нужен. Ничего в неравных составах не получалось.

- Вот вы сказали, что у вас в команде нет лидера, а скоро плей-офф, - начала была свой вопрос одна из представительниц прессы. Но Квартальнов ее тут же прервал:

- Это когда я говорил такое?

- Ну, что не хватает игрока, которой бы решил игру…

- Я сказал, что сегодня не нашлось. Это совершенно другие слова! А лидеров у нас очень много, полный карман. Надо только их мотивировать.

- Тогда оцените игру Ничушкина, который вернулся в строй.

- Валерка давно не играл (с 20 декабря. – Прим. ред.). Но на Матч Звезд он готов ехать. Это точно.

- Прошла информация, что у вас прямо эпидемия в команде. Как ребята, выздоравливают?

- Мамин и Киселевич заболели. Но мы на это не смотрим. К следующему матчу ребята поправятся. А вот Светлаков нас беспокоит больше. У него ведь было уже сильное сотрясение в том сезоне…

- У нас уже восьмая игра подряд. Все на пределе, все на максимуме. А тут еще такой соперник, как армейцы, - начал свой комментарий главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин. – ЦСКА – мощная, мобильная, быстрая, организованная команда. Перед воротами здорово играет, хорошо борется. К этим матчам просто надо быть готовым. И ребята были как раз к этому готовы. Ну и болельщики были рядом – подстегивали нас. Старались, терпели… И выполнили все, что от них просили.

- Вы после удаления Никулина кому-то свои очки протягивали – предлагали примерить. Если не секрет – кому?

- Всем, кто плохо видит, также, как и я.







