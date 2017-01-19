Неймар, Погба, Облак: рейтинг самых дорогих игроков мира
Центр спортивных исследований CIES провел собственное исследование стоимости игроков, самым дорогим оказался нападающий «Барселоны» Неймар.
Исследование было основано на трех критериях, сообщает CIES. Во-первых, реальная цена игроков: «чтобы определить стоимость футболиста, наша команда проанализировала 11 факторов. Первая группа — характеристики самих игроков (возраст, позиция, продолжительност
Отметим, что все данные собирались с 2012 года до июня 2016 года и не учитывали последующие переходы.
Топ-10 самых дорогих футболистов
1 Неймар
«Барселона» (Испания) — 24 года — контракт до 2021 — 246,8 млн.евро
2 Лионель Месси
«Барселона» (Испания) — 29 — 2018 — 170,5
3 Поль Погба
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — 23 — 2021 — 155,3
4 Антуан Гризманн
«Атлетико» (Испания) — 25 — 2021 — 150,4
5 Луис Суарес
«Барселона» (Испания) — 29 — 2021 — 145,2
6 Харри Кейн
«Тоттенхэм» (Англия) — 23 — 2022 — 139,2
7 Криштиану Роналду
«Реал» (Испания) — 31 — 2021 — 126,5
8 Пауло Дибала
«Ювентус» (Италия) — 23 — 2020 — 113,8
9 Деле Алли
«Тоттенхэм» (Англия) — 20 — 2022 — 110,5
10 Эден Азар
«Челси» (Англия) — 25 — 2020 — 101,5
Интересно, что в топ-100 вошли 42 игрока из чемпионата Англии, меньше всего представителей французской Лиги 1 – всего 6.
Ниже приведены топ-3 самых дорогих футболистов по позициям и странам.
ВРАТАРИ
1 Ян Облак
«Атлетико» (Испания) — 23 — 2021 — 59,8
2 Тибо Куртуа
«Челси» (Англия) — 24 — 2019 — 55,2
3 Давид де Хеа
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — 26 — 2019 — 48,8
ЗАЩИТНИКИ
1 Эктор Бельерин
«Арсенал» (Англия) — 21 — 2023 — 70,3
2 Эрик Дайер
«Тоттенхэм» (Англия) — 22 — 2021 — 69,5
3 Рафаэль Варан
«Реал» (Испания) — 23 — 2020 — 64
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
1 Поль Погба
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — 23 — 2021 — 155,3
2 Деле Алли
«Тоттенхэм» (Англия) — 20 — 2022 — 110,5
3 Янник Феррейра Карраско
«Атлетико» (Испания) — 23 — 2022 — 83
НАПАДАЮЩИЕ
1 Неймар
«Барселона» (Испания) — 24 — 2021 — 246,8 млн.евро
2 Лионель Месси
«Барселона» (Испания) — 29 — 2018 — 170,5
3 Антуан Гризманн
«Атлетико» (Испания) — 25 — 2021 — 150,4
ПО СТРАНАМ
Англия
1 Поль Погба
«Манчестер Юнайтед» — 23 — 2021 — 155,3
2 Харри Кейн
«Тоттенхэм» — 23 — 2022 — 139,2
3 Деле Алли
«Тоттенхэм» — 20 — 2022 — 110,5
Испания
1 Неймар
«Барселона» — 24 — 2021 — 246,8 млн.евро
2 Лионель Месси
«Барселона» — 29 — 2018 — 170,5
3 Антуан Гризманн
«Атлетико» — 25 — 2021 — 150,4
Италия
1 Пауло Дибала
«Ювентус» — 23 — 2020 — 113,8
2 Гонсало Игуаин
«Ювентус» — 29 — 2020 — 98
3 Мауро Икарди
«Интер» — 23 — 2021 — 77,7
Германия
1 Усман Дембеле
«Боруссия» Д — 19 — 2021 — 71
2 Роберт Левандовски
«Бавария» — 28 — 2021 — 70,4
3 Пьер-Эмерик Обамеянг
«Боруссия» Д — 27 — 2020 — 68,8
Франция
1 Бернардо Силва
«Монако» - 22 — 2020 — 52,5
2 Лукас Моура
ПСЖ — 24 — 2019 — 50,4
3 Александр Ляказетт
«Лион» - 25 — 2019 — 45,6
САМЫЕ ДОРОГИЕ ФУТБОЛИСТЫ НЕ ИЗ ТОП-КЛУБОВ
1 Рияд Марез
«Лестер» (Англия) — 25 — 2020 — 78,1
2 Ромелу Лукаку
«Эвертон» (Англия) - 23 — 2019 — 70,9
3 Вирджил ван Дейк
«Саутгемптон» (Англия) — 25 — 2022 — 60,2
4 Джейми Варди
«Лестер» (Англия) — 29 — 2020 — 52,2
5 Андреа Белотти
«Торино» (Италия) — 23 — 2021 — 45,2