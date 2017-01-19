Неймар, Погба, Облак: рейтинг самых дорогих игроков мира

Ян Облак пытается отразить удар Неймара Источник: Reuters

Центр спортивных исследований CIES провел собственное исследование стоимости игроков, самым дорогим оказался нападающий «Барселоны» Неймар.



Исследование было основано на трех критериях, сообщает CIES. Во-первых, реальная цена игроков: «чтобы определить стоимость футболиста, наша команда проанализировала 11 факторов. Первая группа — характеристики самих игроков (возраст, позиция, продолжительност ь контракта, остаточная балансовая стоимость), вторая группа — выступление игроков (количество игрового времени в клубах и национальных командах). Третья группа — уровень лиги, где играет футболист, результаты его клуба и сборной. Во-вторых оценивалась вероятность трансфера летом 2016 года; в третьих, сумма возможного трансфера.

Отметим, что все данные собирались с 2012 года до июня 2016 года и не учитывали последующие переходы.

Топ-10 самых дорогих футболистов

1 Неймар

«Барселона» (Испания) — 24 года — контракт до 2021 — 246,8 млн.евро

2 Лионель Месси

«Барселона» (Испания) — 29 — 2018 — 170,5

3 Поль Погба

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — 23 — 2021 — 155,3

4 Антуан Гризманн

«Атлетико» (Испания) — 25 — 2021 — 150,4

5 Луис Суарес

«Барселона» (Испания) — 29 — 2021 — 145,2

6 Харри Кейн

«Тоттенхэм» (Англия) — 23 — 2022 — 139,2

7 Криштиану Роналду

«Реал» (Испания) — 31 — 2021 — 126,5

8 Пауло Дибала

«Ювентус» (Италия) — 23 — 2020 — 113,8

9 Деле Алли

«Тоттенхэм» (Англия) — 20 — 2022 — 110,5

10 Эден Азар

«Челси» (Англия) — 25 — 2020 — 101,5

Интересно, что в топ-100 вошли 42 игрока из чемпионата Англии, меньше всего представителей французской Лиги 1 – всего 6.

Ниже приведены топ-3 самых дорогих футболистов по позициям и странам.

ВРАТАРИ

1 Ян Облак

«Атлетико» (Испания) — 23 — 2021 — 59,8

2 Тибо Куртуа

«Челси» (Англия) — 24 — 2019 — 55,2

3 Давид де Хеа

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — 26 — 2019 — 48,8

ЗАЩИТНИКИ

1 Эктор Бельерин

«Арсенал» (Англия) — 21 — 2023 — 70,3

2 Эрик Дайер

«Тоттенхэм» (Англия) — 22 — 2021 — 69,5

3 Рафаэль Варан

«Реал» (Испания) — 23 — 2020 — 64

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

1 Поль Погба

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — 23 — 2021 — 155,3

2 Деле Алли

«Тоттенхэм» (Англия) — 20 — 2022 — 110,5

3 Янник Феррейра Карраско

«Атлетико» (Испания) — 23 — 2022 — 83

НАПАДАЮЩИЕ

1 Неймар

«Барселона» (Испания) — 24 — 2021 — 246,8 млн.евро

2 Лионель Месси

«Барселона» (Испания) — 29 — 2018 — 170,5

3 Антуан Гризманн

«Атлетико» (Испания) — 25 — 2021 — 150,4

ПО СТРАНАМ

Англия

1 Поль Погба

«Манчестер Юнайтед» — 23 — 2021 — 155,3

2 Харри Кейн

«Тоттенхэм» — 23 — 2022 — 139,2

3 Деле Алли

«Тоттенхэм» — 20 — 2022 — 110,5

Испания

1 Неймар

«Барселона» — 24 — 2021 — 246,8 млн.евро

2 Лионель Месси

«Барселона» — 29 — 2018 — 170,5

3 Антуан Гризманн

«Атлетико» — 25 — 2021 — 150,4

Италия

1 Пауло Дибала

«Ювентус» — 23 — 2020 — 113,8

2 Гонсало Игуаин

«Ювентус» — 29 — 2020 — 98

3 Мауро Икарди

«Интер» — 23 — 2021 — 77,7

Германия

1 Усман Дембеле

«Боруссия» Д — 19 — 2021 — 71

2 Роберт Левандовски

«Бавария» — 28 — 2021 — 70,4

3 Пьер-Эмерик Обамеянг

«Боруссия» Д — 27 — 2020 — 68,8

Франция

1 Бернардо Силва

«Монако» - 22 — 2020 — 52,5

2 Лукас Моура

ПСЖ — 24 — 2019 — 50,4

3 Александр Ляказетт

«Лион» - 25 — 2019 — 45,6

САМЫЕ ДОРОГИЕ ФУТБОЛИСТЫ НЕ ИЗ ТОП-КЛУБОВ

1 Рияд Марез

«Лестер» (Англия) — 25 — 2020 — 78,1

2 Ромелу Лукаку

«Эвертон» (Англия) - 23 — 2019 — 70,9

3 Вирджил ван Дейк

«Саутгемптон» (Англия) — 25 — 2022 — 60,2

4 Джейми Варди

«Лестер» (Англия) — 29 — 2020 — 52,2

5 Андреа Белотти

«Торино» (Италия) — 23 — 2021 — 45,2