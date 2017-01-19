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Первый день «Спартака». Обзор сборов (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Первый день «Спартака». Обзор сборов (видео)

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

«Спартак» в Абу-Даби

Накануне красно-белые вылетели на первый зимний сбор в Абу-Даби, поселились в хорошо им знакомый отель Ritz-Carlton, провели собрание, на котором с напутствующей речью выступил Массимо Каррера и, собственно, приготовились к работе. Сегодня «Спартак» проведет две тренировки – утреннюю и вечернюю. Такой же план намечен и на пятницу. Лидер чемпионата вышел из отпуска позже всех клубов премьер-лиги и, конечно, сейчас должен наверстывать, полностью погрузившись в тренировочный процесс.

На первом сборе запланирован только один контрольный матч – 31 января, то есть почти через две недели, «Спартак» сыграет с датским «Копенгагеном».

Каррера промахнулся? Михаил Борзыкин – о начале спартаковского сбора

Сейв Лунева

Вчера «Зенит», радующий нас каждый день, не смог обыграть венгерский «Видеотон» (1:1), несмотря на то, что предстал в более-менее оптимальном составе. Хотя не совсем понятно, какой состав «Зенита» сейчас можно считать оптимальным. Отличился Кокорин – забитый гол. И Лунев – отбитый пенальти. За последнего особенно радостно. Всем, разве что кроме Лодыгина. Суть не в том, что Лунев отбил пенальти – подумаешь, чудо света. А в том, как он это сделал! Обязательно посмотрите.


Как Лунев обыграл чемпиона Англии. Главное из матча «Зенита» с командой Лазовича


После матча с «Видеотоном» Луческу спросили про… Адриано, который выступал в «Шахтере» много лет. Мистер дал исчерпывающий комментарий.

– Это футболист, который попал в «Шахтер» в 18–19 лет, рос вместе с командой. Там всегда были хорошие нападающие, и он выиграл конкуренцию у всех этих игроков – и Морено, и Гладкого, и Селезнева. Стал первым номером, прогрессировал хорошо. Для «Шахтера» его уход стал потерей. В Италии у него не получилось, скорее всего, не адаптировался к Серии А. Конечно, это другой чемпионат, и игра «Шахтера» была комбинационного плана, а он выступал наконечником завершающих атак. В Италии по-другому, часто играют на контратаках, и он должен был решать моменты скорее индивидуально, чем в ходе командной игры. Я, конечно, желаю ему успехов в чемпионате и персонально, но не против нас.

Крещенские купания «Локо»

Сегодня спарринг проведет и «Локомотив». Причем соперник, при всем уважении к китайцам и арабам, более чем авторитетный – швейцарский «Базель». Может быть, сегодня мы увидим на поле старых знакомых: Думбия и Сухи. Они сейчас как раз в «Базеле». А вот кого мы точно не увидим, так это героя первого контрольного матча «Локомотива» Александра Коре. Автор дубля в ворота молодежки «Вердера», как рассказывают, покинул сбор железнодорожников. Но может еще вернуться. Какая-то мутная, надо сказать, история: взялся ниоткуда, внезапно исчез…

«Локомотив», однако, не только тренируется. Накануне игроки отметили Крещение. А что это за праздник без крещенских купаний? Да, прорубь в Испании не найти. Тарасов, Касаев, Макаров и Баринов решили окунуться в море. И вот что из этого получилось.


И все остальные

«Ростов», вышедший из отпуска раньше всех, сегодня сыграет заключительный контрольный матч на первом сборе. Соперник – китайский «Хэнань Цзянье». Да. А теперь откройте чистый лист Word и напишите по памяти.


«Краснодар» после недели двухразовых тренировок снизил нагрузки. Накануне «быки» час занимались в тренажерном зале и провели короткую беговую сессию.


В испанском Кампоаморе, где гостит ЦСКА, выпал снег. Говорят, впервые за три миллиарда лет. Утреннюю тренировку на свежем воздухе пришлось отменить – игроки занимались в тренажерном зале. «Где я? В Ватутинках?» – смеется Фернандес, отвечая на вопрос о непредсказуемом испанском климате.

На сбор «Рубина» прибыл Мвила, задержавшийся дома по семейным обстоятельствам.


А «Уфа» привезла на Кипр дух российского футбола. В контрольном матче с румынским «Клужем» случилось что-то непонятное. Мало того, что арбитр добавил к первому тайму 3 минуты, что нонсенс для спаррингов, так на последних секундах еще и выдумал пенальти. Но и это еще не все. Когда Шелия парировал удар, судья показал, что надо перебить. Вот такие межсезонные чудеса.


Ближайшие матчи
19.01. «Локомотив» – «Базель», Швейцария
19.01. «Арсенал» – «Лудогорец», Болгария
19.01. «Оренбург» – «Кайрат», Казахстан
19.01. «Ростов» – «Хэнань Цзянье», Китай
20.01. «Крылья Советов» – «Пандурий», Румыния
20.01. «Терек» – «Лехия», Польша
20.01. «Зенит» – «Локомотив», Узбекистан

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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