«Челси», деньги и Венгер. Почему Санчес может покинуть «Арсенал»

Нападающий сборной Чили Алексис Санчес продолжает вести переговоры с лондонским «Арсеналом» о продлении контракта.

«Советский спорт» рассказывает, какие клубы пытаются воспользоваться этой ситуацией, и почему футболист до сих пор не поставил подпись под новым соглашением.

Деньги

«Чувствую себя важным игроком «Арсенала». Партнеры по команде говорят мне то же самое. Очень комфортно находится в этом клубе. Болельщики всегда поддерживают команду, а мы должны выиграть для них АПЛ и Лигу чемпионов», – сказал Санчес пару дней назад клубной пресс-службе.

Кажется, что все в порядке и нападающий готов на любых условиях остаться в «Арсенале», но история с пролонгацией соглашения берет свое начало с июля прошлого года.

Именно тогда появились первые сообщения о том, что Алексис считает себя ключевым игроком «пушкарей», и намерен «выбить» себе контракт на шикарных финансовых условиях.

Давайте посмотрим его статистику за прошлый сезон во всех турнирах: 41 матч, 17 голов и 11 голевых передач. Выводы делайте сами, но в этом сезоне чилиец явно прибавил: 27 игр, 16 забитых мячей и 13 голевых передач.

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Сейчас стартовала вторая половина сезона, а нападающий уже побил свой прежний рекорд по голевым передачам, и можно с уверенностью сказать, что забьет он больше, чем в прошлом году.

Это ведь классическая история: я забиваю, раздаю голевые передачи, а вы, пожалуйста, подавайте мне выгодный контракт. И не придраться. Но «канониры», почему-то не торопятся идти на встречу своему лидеру.

Неужели в команде нет денег?

Арсен Венгер

Как отмечают многие английские СМИ, другой игрок «Арсенала» – Месут Озил, – который также, как и Санчес ведет переговоры о продлении контракта, готов остаться в клубе, если «пушкарей» не покинет многолетний наставник команды.

А в чем дело?

Несмотря на то, что в сборной Англии уже есть тренер (Гарет Саутгейт), разговоры о приходе Венгера не утихают. Сам французский специалист, который тренирует «Арсенал» с 1996 года, не исключил своего прихода в национальную сборную. Он, кстати, тоже пока не продлил контракт.

Может Санчес, как и Озил, ждет, когда в этой ситуации появится ясность и поэтому не торопится ставить подпись под новым соглашением?

Еще одна версия

Чилиец после очередной игры «Арсенала» в чемпионате Англии, которая завершилась ничейным результатом, был в ярости. Оказывается, игроку не нравится стиль игры своей команды.

Также он выразил мнение, что если «канониры» и дальше будут действовать подобным образом, то клуб ничего не выиграет. А если точнее – перейду туда, где у меня будет больше шансов завоевать трофей Лиги чемпионов.

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