Малкин – настоящий мужик. Сказал – сделал! Как Джино набрал 50-е очко (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

ГЕРОЙ

Тот день, когда вся Канада восхищается своим золотым мальчиком Коннором Макдэвидом. Причем золотым – в прямом смысле слова. Это он забил решающий гол на чемпионате мира в Москве. А сейчас в 20 лет лидирует среди лучших бомбардиров НХЛ, отрываясь все дальше от Сидни Кросби. Будущее опережает настоящее.

Кстати, Макдэвид выиграл забег на скорость, когда такие конкурсы проходили в «Эдмонтоне». Это просто ракета, а не человек. Матч с «Флоридой» начался с того, что Коннор влетел в чужую зону и отдал такой пас Кассиану, что тот не мог не забить.

Вот так Макдэвид набрал свое 100-е очко за карьеру в НХЛ. 30 голов, 70 передач, 92 матча. Быстрее этой отметки достигали Уэйн Гретцки (61 матч) и Марио Лемье (73), а среди действующих игроков – Александр Овечкин (77), Сидни Кросби (80), Евгений Малкин (89).

А потом Макдэвид забил за 2,6 секунды до окончания овертайма. Вратарь «Флориды» еще подумал, что поймал шайбу. Но судья изучил повтор и сказал, что это гол.

МАТЧ





Самая интересная для нас игра – «Питтсбург» приехал в Монреаль.

Тут я напомню недавние слова Евгения Малкина, которые он произнес на днях: «Мы проиграли три раза подряд (2:5 с «Вашингтоном», 1:4 с «Оттавой», 3:6 с «Детройтом»). После такого «Питтсбург» просто обязан выиграть три следующих матча. Если мы считаем себя хорошей командой и хотим попасть в плей-офф, то другого выхода у нас нет… Три поражения подряд! Это случилось с нами впервые за долгое время. Вы не увидите счастливые лица в нашей раздевалке. Я тоже очень расстроен. Могут быть только такие эмоции, если что-то идет не так».

И что же? «Питтсбург» в фантастическом матче обыграл «Вашингтон» (8:7 ОТ). Теперь вот победил «Монреаль» (4:1). А если еще «Пенс» в гостях расправятся с «Каролиной», то Малкину стоит поаплодировать. Мужик сказал – мужик сделал.

Кстати, Джино набирает очки в пятом матче подряд. И вот первым из россиян Малкин преодолел отметку «50». Они с Кросби, как два белых коня, летят за Макдэвидом и пытаются догнать шустрого паренька в гонке бомбардиров.

ТРАВМА

Вчера я рассказывал в обзоре, что дела вратаря Семена Варламова плохи, и он проиграл пятый матч подряд. А сегодня оказалось, что голкипер «Колорадо» получил травму паха и пропустит теперь не меньше двух недель.

«В последние годы это постоянная проблема для Варламова. Только в этом сезоне он дважды травмировал пах», - заметил тренер «Эвеланш» Джаред Беднар.

Так может, Варли так плохо играет, потому что его весь сезон беспокоят проблемы со здоровьем? В этом сезоне из-за травм он уже пропустил 10 матчей.

Ну ладно, «Колорадо» отправит в ворота весьма талантливого Келвина Пикара. Но тут проблема глобальнее. Варламов имеет еще три года контракта, по которому в среднем получает $5,9 млн. Не удивлюсь, если «лавина» не будет защищать Семена на драфте расширения. Может, его заберет «Вегас»?

ЛЕГЕНДЫ

Мы уже привыкли к тому, что в Зал славы ИИХФ каждый год входит кто-то из наших. Вениамин Александров, Виктор Коноваленко, Константин Локтев, Вячеслав Старшинов, Игорь Дмитриев (все – 2007), Игорь Ларионов (2008), Алексей Касатонов (2009), Владимир Крутов (2010), Павел Буре (2012), Вячеслав Быков, Андрей Хомутов (оба – 2014), Сергей Федоров, Валерий Каменский (оба – 2016). Это я назвал только тех, кто удостоился чести за последние 10 лет.

Но это не должно быть рутиной. Поэтому на церемонии, которая пройдет в мае в Кельне, в Зал славы ИИХФ наших не примут. Туда войдут Теему Селянне, Саку Койву (оба – Финляндия), Джо Сакик (Канада), Уве Крупп (Германия), Дитер Кальт (функционер из Австрии), Анжела Ружерио (США). Но уверен, что через год кого-то из россиян примут. Вообще в Зал славы ИИХФ входят 35 россиян, 30 канадцев, 28 шведов, 23 чеха… Там даже есть три японца! Так что в этом конкурсе мы занимаем первое место.

КОМАНДА

Мы уже рассказывали, что у форварда «Флориды» Яромира Ягра, которому в феврале стукнет 45 лет, есть своя группа поддержки. Она называется что-то вроде «Странствующие Ягры». Фишка в том, что пузатые болельщики-чехи надевают парик Яромира, свитер его команды и ездят за ним по городам, поддерживая его во время матчей НХЛ. Причем компания растет с каждым годом: есть фанат в свитере «Кладно», в форме сборной Чехии, «Далласа», «Нью-Джерси», «Филадельфии», «Питтсбурга»…

Где только Яромир не играл! Но я заметил, что там нет ни одного болельщика в свитере омского «Авангарда». А ведь Ягр провел там четыре не самых плохих сезона. Это что же, чешский фан не хочет носить джерси русской команды? Непонятно…

ЦИТАТА

«Трудно играть с «Питтсбургом», это скоростная команда. Каждая линия в порядке. Защитники подключаются к атаке, в нападение «Пенс» идут вчетвером».

Ши УЭБЕР, защитник «Монреаля»

ТРИ ЗВЕЗДЫ

1* – Евгений МАЛКИН (Питтсбург)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Монреалем» (4:1)

2** –Алексей ЕМЕЛИН (Монреаль)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Питтсбургом» (1:4)

3*** – Александр БУРМИСТРОВ (Аризона)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Виннипегом» (3:6)

ТАБЛО

Монреаль – Питтсбург – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Андригетто (ЕМЕЛИН) – Коул (МАЛКИН), Фер, Гюнтцель, Мяяття

М: Радулов (0+0; -2, 2, 0, 16.13)

Емелин (0+1; +1, 0, 1, 22.02)

П: Малкин (0+1; +2, 0, 1, 18.54)

Виннипег – Аризона – 6:3 (1:2, 3:0, 2:1)

Литтл, Уилер, Копп, Армиа, Труба, Элерс – Джурис, Экман-Ларссон, Чучран (БУРМИСТРОВ)

А: Бурмистров (0+1; +1, 0, 2, 20.44)

Детройт – Бостон – 6:5 бул. (1:4, 3:1, 1:0, 1:0)

Ларкин, Оуллет, Атанасиу, Татар, Нюквист, Нильсен (п.бул.) – Ватрано (2), Карло, Бержерон, Маккуэйд

Д: Марченко (0+0; +2, 0, 1, 19.07)

Эдмонтон – Флорида – 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)

Кассиан, Летесту, Эберле, Макдэвид – Трочек, Сгарбосса, МакКэгг

Э: Слепышев (0+0; 0, 0, 3, 9.18)

Лос-Анджелес – Сан-Хосе – 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Пирсон, Габорик – Бернс, Уингелс, Павелски

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.