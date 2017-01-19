Семь кругов ада, или Как построить футбольное поле в России

Спойлер: почти никак

О строительстве крупных стадионов, которые становятся либо классическим долгостроем, либо памятником алчности тех, кто причастен к его финансовой составляющей, говорится много. Но спортивная нфраструктура – это не только разного рода «Зенит-Арены», но и многочисленные (увы, порой как раз немногочисленные) небольшие площадки, поля, стадионы. Казалось бы, частную инициативу – желание построить новые спортивные объекты – стоило бы только приветствовать. Ведь и денег не просят, и сами готовы место подыскать. Ан-нет. Письмо, пришедшее в редакцию «Советского спорта», убеждает в обратном.

Мы - Объединенная Подмосковная Лига (ОПЛ), круглогодично проводим любительские футбольные турниры и чемпионаты во всех крупных городах на востоке Подмосковья. В Лиге играет более 100 любительских команд в форматах 5Х5, 6Х6, 8Х8, зимой и летом. Организовываем детские турниры и благотворительные акции. Также все команды участвуют в объединенном кубке, успешно выступают в кубке федераций Московской области, лучшие сражаются в лиге чемпионов. А недавно нас отметили премией губернатора «Наше Подмосковье»-2016.

Считаем, что одна из основных проблем российского футбола – отсутствие инфраструктуры. Именно поэтому более года назад мы решили построить собственное футбольное поле с искусственным покрытием. Вот об этом и расскажем.

Ноябрь 2015. Подготовили письмо на имя главы городского округа Б. с просьбой предоставить земельный участок в аренду под строительство футбольного поля с искусственным покрытием размером 60х40 метров и передали его в Многофункциональный центр. До этого через друзей и знакомых выяснили, что единственный способ общения с властью – это письма в МФЦ.

Декабрь 2015. Пришёл ответ. В письме было кратко сказано: администрация города Б. готова рассмотреть вопрос о предоставлении участка под строительство футбольного поля. Предметно попросили взаимодействовать с управлением по физической культуре и спорту и работе с молодежью (УФКС) города Б.

Ответ пришел в последний тридцатый день срока, отведенного законом на письменные ответы гражданам. Никакой конкретики, но уже хоть что-то.

Январь 2016. Было непросто, но мы связались с УФКС. Они попросили составить список участков на территории города, которые по параметрам подходят под футбольное поле. Немного осмотревшись, мы подготовили список из семи перспективных, но пустующих участков, и отправили его в управление.

Также удалось выяснить: все дальнейшее «взаимодействие» будет проходить только с Комитетом по управлению имуществом (КУИ). Так как именно этот комитет отвечает за все муниципальные земельные участки. И УФКС может помочь только с составлением служебной записки на имя начальника КУИ. Ничем более.

Февраль 2016. Ежедневные звонки. Напоминания. Секретари уже узнают нас по голосу и переводят на нужный телефон, который чаще не отвечает. К середине месяца УФКС составляет служебную записку, и отправляет её в КУИ.

После этой записки УФКС потеряло к нам интерес и со всеми вопросами переадресовывало на КУИ. В управлении сочли, что свою работу выполнили и больше помогать ничем не обязаны. Также там дали понять, что их вполне устраивает нынешняя ситуация, при которой все крупные спортивные мероприятия проходят на единственном стадионе города. Но в целом они будут не против, если мы каким-то чудом построим еще одно поле.

Март 2016. Пришёл краткий ответ из КУИ: в соответствии с законодательством РФ участки могут быть реализованы через торги - при наличии соответствующего финансирования. И что комитет может выставить на торги два участка из предложенных нами семи. Пять остальных не входят в их зону ответственности, а необходимая информация - на сайте Правительства РФ. Как всегда без конкретики - краткий ответ, больше похожий на отписку.

Апрель 2016. После многократных и безуспешных попыток дозвониться в КУИ, отправились туда самостоятельно. На встрече нас попросили снова составить письмо на имя главы администрации, чтобы процесс с торгами был запущен. За более точной информацией порекомендовали приходить после майских праздников. Письмо в администрацию мы составили и отправили.

Май 2016. Пытались записаться на прием к начальнику КУИ для получения хоть какой-то информации о торгах. Но выяснилось, что после майских праздников начальник управления ушел в отпуск, а кроме него по нашему вопросу никто ничем помочь не может. Кстати, в конце месяца получили ответ от администрации на апрельское письмо: она, администрация, не против, обращайтесь в УФКС города Б. Смутное ощущение дежавю.

Июнь 2016. Дождались завершения законного отпуска начальника КУИ и выяснили удивительную вещь: начальник КУИ теперь бывший начальник КУИ. На его место назначен другой руководитель. Но мы не остановились. После десятка телефонных звонков удалось записаться на встречу к новому начальнику. Где мы получили очередной подкат сзади – никто никаких торгов проводить не собирается, так как денег на это нет. Запрашиваемые участки под футбольное поле никто выделять не будет, а ответы от администрации, по большому счету, ничего не значат. Порекомендовали нам обратиться в комитет лесного хозяйства Московской области, может у них есть свободные земли для строительства поля.

Июль 2016. Одной рукой утираем слезы разочарования, второй пишем письмо в комитет лесного хозяйства. Ответ неутешительный. Через сайт губернатора МО для обращений граждан отправляем запрос в правительство Московской области.

Август 2016. Получили ответ от правительства МО: ваш запрос передан в администрацию г. Б. Провели несколько встреч с юридическими фирмами, которые могут за очень большие деньги возобновить диалог с администрацией, УФКС и КУИ. Конечно же, ничего не гарантируют, но помогут составить запросы в правильном виде. Пришлось отказаться.

Сентябрь 2016. У многих знакомых выяснили, что аналогичная ситуация сложилась по всей Московской области. Есть частные инвесторы, которые готовы вкладываться в строительство инфраструктуры, но нет желания муниципальных властей рушить сложившиеся устои.

Итог. На бесконечное количество звонков, долгие часы ожидания перед кабинетами и ворох писем ушел почти год нашей жизни. При этом срок строительства футбольного поля с искусственным покрытием - от одного до двух месяцев. За это время мы могли бы построить минимум 6 (шесть!) футбольных полей.

Во многих муниципальных учреждениях нам с самого начала рекомендовали не тратить время и искать земельные участки на свободном рынке. Но все подходящие и пустующие участки земли уже давно были арендованы знающими людьми. Теперь они готовы переуступить права аренды, но за баснословные деньги.

Поймите правильно, мы не жалуемся и не пытаемся сказать всем вокруг: «Все плохо». Прекрасно понимаем, как все устроено, и какие «правила» на местах в нашей стране. Мы лишь надеемся, что наш опыт пригодится другим. Тем, кто, исполненный благих намерений, только начинает общение с муниципальной властью.

