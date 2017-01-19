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Чем ответит Мозякин Канарейкину? Превью игрового дня в КХЛ

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Чем ответит Мозякин Канарейкину? Превью игрового дня в КХЛ

Сегодня в последний день перед Звездным уикэндом в КХЛ пройдут десять матчей. В Магнитогорске опять встретятся фавориты Востока «Магнитка» и «Авангард». Кое-кто, правда, считает омскую команду лакомым кусочком в первом раунде плей-офф. Но один только ее состав вызывает уважение.

Впрочем, вчера «ястребы» уже в первом периоде лишились своего лидера Владимира Соботку. В первом периоде он столкнулся со своими одноклубником Николаем Лемтюговым и на лед не вернулся. Но и без него гости одолели лидера конференции 5:3.

Уже ночью из лиги пришло известие: на Матче звезд в Уфе чеха заменит Энвер Лисин из «Салавата Юлаева».

Травму вчера получил, причем также в первом периоде и силовой форвард «ястребов» Давид Бут. И все-таки омским болельщикам не стоит рвать на себе волосы. Они помнят, как в конце декабря Соботку, попавшего под силовой прием Мэтта Эллисона, под руки увели со льда в домашнем матче с минским «Динамо». Казалось, выбыл чех надолго. Но после Нового года он вернулся и принялся штамповать шайбы.

Вчера вернулся из лазарета Антон Бурдасов и тоже сразу забил гол, ставшим победным в матче.

В этом сезоне непримиримые соперники, в споре которых не раз разыгрывалось чемпионство, проводят по два спаренных матча. В Омске дважды отпраздновала победу «Магнитка» - 3:1 и 3:0. Перед второй встречей главком хозяев Федор Канарейкин неожиданно убрал из состава вторую тройку и основного вратаря Доминика Фурха, в результате гости и вовсе не подпустили «ястребов» к своим воротам.

Вчера на посту номер один у «Авангарда» был Олег Шилин. В противоположной рамке играл герой МЧМ-2017 Илья Самсонов. Интересен будет выбор вратарей на сегодняшний матч.

Как-то за всеми этим раскладами забыли мы про Сергея Мозякина и его грядущий снайперский рекорд регулярных чемпионатов. Вчера капитан «Магнитки» ограничился передачей. А голов на его счету осталось 36. Следующий станет рекордным. Будет красиво и празднично, если в Уфу главный бомбардир Матчей звезд КХЛ привезет очередное достижение. Когда-то в Мытищах он трудился в творческой лаборатории Канарейкина.

А вечером в Питере лидер чемпионата СКА в домашнем матче с «Йокеритом» наверняка побьет свой же рекорд результативности в регулярных чемпионатах, установленный в позапрошлом сезоне, - 210 голов. Сейчас у команды Олега Знарка 209 шайб. Илья Ковальчук уже превзошел бомбардирское клубное достижение Максима Сушинского – 65 (27+38) очков семилетней давности.

Увы, в ближайших матчах не поможет армейцам Сергей Плотников. Травма колена, полученная в игре с «Сибирью», оказалась серьезной. Возможно, форварду сборной России придется лечь под нож.


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