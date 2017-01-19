Мануэл Фернандеш: Не думаю, что Самедова надо осуждать

Интервью корреспонденту «Советского спорта» дал полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш, преобразившийся с приходом в клуб Юрия Семина.

- На сборы с первой командой поехало много молодых игроков. Кто-то из молодежи вам себя самого напоминает? Чорлука вот отмечал Лапшова…

- Пока не могу сказать – тренируюсь с ними всего неделю. Хотя некоторых парней знаю давно. Но у всех немного другие характеристики, чем у меня. Многие из них заслуживают шанса в первой команде. Но второго Фернандеша, пожалуй, нет.

-Самедов ушел в «Спартак». Без него будет сложно?

- Самедов провел в «Локомотиве» много лет, стал важной частью команды. Но игроки приходят и уходят. Единственное, что может сделать клуб – устроить так, чтобы команда не сильно почувствовала уход важного игрока и быстро перестроилась.

- Футболист переходит из одного московского клуба в другой. В Португалии невозможно представить, чтобы ведущий игрок сменил «Бенфику» на «Спортинг», будет большой скандал. В России – ничего подобного. Вас это удивляет?

- Нет, таких переходов хватает не только в России, но и во всем мире. Не думаю, что трансфер Самедова заслуживает отдельного обсуждения или осуждения. К тому же он играл и в «Динамо». Да, в Португалии подобный переход наверняка бы вызвал разговоры и споры. Но это разные чемпионаты, и совсем другой менталитет.

- Пора ли показать себя главному российскому таланту «Локо» Миранчуку? Почему у него плохая статистика?

- Не люблю, когда смотрят на статистику молодых. В современном футболе все считают, кто сколько голов забил, сколько передач отдал, много ли пробежал за матч. Алексей – талантливый парень. Главное, чтобы Миранчук чувствовал радость от игры. Он играет в клубе, где может радоваться футболу, а не только переживать за свою статистику. Да, пока у Миранчука не всегда получается показывать хороший футбол. Не знаю, с чем это связано.

- Сейчас Миранчук получает удовольствие от игры?

- Наверное, мог бы получать и больше радости. Говорю это потому, что с такими данными и талантом Миранчуку нужна уверенность в себе. Тогда он будет способен показать весь свой потенциал.

Полная версия интервью – в одном из ближайших выпусков еженедельника «Советский спорт Футбол»