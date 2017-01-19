Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Эррани2:6, 2:3Макарова
Гандбол  Россия- : -Бразилия
Футбол  Локомотив- : -Базель
Теннис  Веснина6:3, 6:3Минелла
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Футбол  Алжир- : -Тунис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мануэл Фернандеш: Не думаю, что Самедова надо осуждать

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мануэл Фернандеш: Не думаю, что Самедова надо осуждать
Источник: «Советский спорт»

Интервью корреспонденту «Советского спорта» дал полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш, преобразившийся с приходом в клуб Юрия Семина.

- На сборы с первой командой поехало много молодых игроков. Кто-то из молодежи вам себя самого напоминает? Чорлука вот отмечал Лапшова…

- Пока не могу сказать – тренируюсь с ними всего неделю. Хотя некоторых парней знаю давно. Но у всех немного другие характеристики, чем у меня. Многие из них заслуживают шанса в первой команде. Но второго Фернандеша, пожалуй, нет.

-Самедов ушел в «Спартак». Без него будет сложно?

- Самедов провел в «Локомотиве» много лет, стал важной частью команды. Но игроки приходят и уходят. Единственное, что может сделать клуб – устроить так, чтобы команда не сильно почувствовала уход важного игрока и быстро перестроилась.

- Футболист переходит из одного московского клуба в другой. В Португалии невозможно представить, чтобы ведущий игрок сменил «Бенфику» на «Спортинг», будет большой скандал. В России – ничего подобного. Вас это удивляет?

- Нет, таких переходов хватает не только в России, но и во всем мире. Не думаю, что трансфер Самедова заслуживает отдельного обсуждения или осуждения. К тому же он играл и в «Динамо». Да, в Португалии подобный переход наверняка бы вызвал разговоры и споры. Но это разные чемпионаты, и совсем другой менталитет.

- Пора ли показать себя главному российскому таланту «Локо» Миранчуку? Почему у него плохая статистика?

- Не люблю, когда смотрят на статистику молодых. В современном футболе все считают, кто сколько голов забил, сколько передач отдал, много ли пробежал за матч. Алексей – талантливый парень. Главное, чтобы Миранчук чувствовал радость от игры. Он играет в клубе, где может радоваться футболу, а не только переживать за свою статистику. Да, пока у Миранчука не всегда получается показывать хороший футбол. Не знаю, с чем это связано.

- Сейчас Миранчук получает удовольствие от игры?

- Наверное, мог бы получать и больше радости. Говорю это потому, что с такими данными и талантом Миранчуку нужна уверенность в себе. Тогда он будет способен показать весь свой потенциал.

Полная версия интервью – в одном из ближайших выпусков еженедельника «Советский спорт Футбол»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мануэл Фернандеш: Самедов? В Португалии такой трансфер мог вызвать спорыПолузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш – об уходе Александра Самедова в «Спартак».Мануэл Фернандеш: Советую Миранчуку получать радость от игры и не смотреть на статистикуПолузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал, что думает об игре Алексея Миранчука.Первый день «Спартака». Обзор сборов (видео)Первый день «Спартака». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.ЦСКА интересуется кенийским форвардом. Таблица трансферов РФПЛЦСКА интересуется кенийским форвардом. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Зенит» забивает 14 мячей, а «Спартак» приступает к работе. Обзор сборов (видео)«Зенит» забивает 14 мячей, а «Спартак» приступает к работе. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Антон Миранчук успешно перенес операцию на стопеПолузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, получивший травму стопы на сборе в Эстепоне, успешно прооперирован.«Галатасарай» заинтересован в приобретении ЧорлукиТурецкий «Галатасарай» заинтересован в приобретении 30-летнего защитника российского «Локомотива» Ведрана Чорлуки. Об этом сообщает портал haber24.com.Дельвин Ндинга: Старался подсказывать Коре во время матча с «Вердером»Полузащитник «Локомотива» Дельвин Ндинга подвел итоги контрольного матча с молодежной командой «Вердера» (U23), которая завершилась победой красно-зеленых (2:0).Андрей Червиченко: Самедов в «Спартаке» будет играть за ромбикАндрей Червиченко: Самедов в «Спартаке» будет играть за ромбикБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал последние трансферные новости из стана красно-белых.«Зенит» играет, вокруг стреляют. Обзор сборов (видео)«Зенит» играет, вокруг стреляют. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Юрий Семин: С будущим Коре определимся в конце сбораГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итог товарищеского матча со второй командой немецкого «Вердера» (2:0) на сборе в Испании.Что за чудо-форвард появился в «Локомотиве»?Что за чудо-форвард появился в «Локомотиве»?В первом контрольном матче на зимних сборах «Локомотив» обыграл молодежную команду «Вердера» – 2:0.«Локомотив» обыграл молодежную команду «Вердера» благодаря дублю КореТоварищеский матч между московским «Локомотивом» и бременским «Вердером» (U-23) завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Локомотива».Амир Натхо находится на просмотре в «Локомотиве»Бывший полузащитник ЦСКА Амир Натхо находится на просмотре в «Локомотиве», который сейчас проводит тренировочный сбор в Испании. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.«Переход Самедова в интересах сборной? Это от лукавого». Мнение Ловчева«Переход Самедова в интересах сборной? Это от лукавого». Мнение ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал переход 32-летнего полузащитника Александра Самедова.«Локомотив» поьедил «Вердер» в контрольном матчеСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию товарищеского матча между московским «Локомотивом» и бременским «Вердером».Юрий Семин: Переход в другой клуб перед ЧМ станет катастрофой для МиранчукаГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что полузащитник Алексей Миранчук не готов к переходу в другой клуб.Юрий Семин: Самедов сам захотел перейти в «Спартак»Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин опроверг информацию о конфликте с полузащитником Александром Самедовым и высказался о его переходе в «Спартак».Сергей Родионов: Рассчитываем, что Самедов сумеет доказать право на место в составе «Спартака» (фото)Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал переход из «Локомотива» полузащитника Александра Самедова.Василий Уткин – о трансфере Хенти: Наш паровоз вперед летитОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин - о переходе форварда московского «Локомотива» в Эзекиля Хенти в «Банияс».
Главные новости
Теннис
Джокович проиграл Истомину во втором круге Australian Open
MMA
Хабиб Нурмагомедов: Готовлюсь как никогда, нам предстоит сотворить историю (фото)
Футбол
Александр Спивак: «Зенит» сбил Могилевца с верного карьерного пути
Футбол
Презентована эмблема Петербурга как города, принимающего Евро-2020 (фото)
Биатлон
Макарайнен стартует первой в индивидуальной гонке в Антерсельве, Коукалова - 20-й, Акимова - 49-й
Футбол
«Манчестер Юнайтед» готов выложить за полузащитника «Монако» 70 млн фунтов
Футбол
Ренато Аугусто: Никогда не буду жалеть о переезде в Китай, скоро этот чемпионат войдет в число лучших лиг мира
Футбол
Виталий Мутко: Расходы по адаптации стадиона в Петербурге разделят между собой ФИФА, «Зенит» и правительство
Ралли
Владимир Чагин: «КАМАЗ-мастер» может пропустить «Дакар» в 2018 году
Футбол
Василий Березуцкий: Готов ли ЦСКА вновь взлететь на вершину? Не думаю о чудесах
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Мануэль Фернандеш
Мануэль Фернандешвсе новости