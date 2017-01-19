Широков все-таки закончил. Свежие трансферные новости и слухи
«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.
ЗАЩИТНИК «ИНТЕРА» ПЕРЕЙДЕТ В «ЗЕНИТ»?
Издание Premium Sport утверждает, что «Зенит» проявляет интерес к защитнику миланского «Интера» Андреа Раноккье. Игрок хочет покинут свой нынешний клуб, так как редко попадает в стартовый состав.
В нынешнем сезоне Раноккья провел за «Интер» 5 матчей и не отметился результативными действиями.
ШИРОКОВ ТОЧНО УХОДИТ
Полузащитник Роман Широков отметил, что точно не будет возобновлять карьеру игрока.
- Карьеру футболиста не продолжу. У меня сейчас нет как таковых предложений о продолжении карьеры футболиста. Был вариант с «Уралом», который меня устраивал по всем параметрам. Поразмыслив, я понял, что лучше остаться в профсоюзе и реализовать те проекты, которые мы задумали, - сказал Широков в интервью Чемпионат.com.
Напомним, что Широков принял решение завершить карьеру игрока сразу после Евро-2016. В конце декабря «Урал» сделал футболисту предложение о заключении контракта.
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КОРЕ ПОКИНУЛ СБОР «ЛОКОМОТИВА»
Нападающий литовского «Стумбраса» Александр Коре покинул сбор «Локомотива», где футболист проходил просмотр. Об этом заявили в пресс-службе клуба.
Напомним, что форвард тренировался с москвичами всю прошлую неделю, а 16 января Коре оформил дубль в контрольном матче с молодежным составом «Вердера» (2:0).
«РОСТОВ» ОТДАСТ ЭЗЗАТОЛЛАХИ В АРЕНДУ?
Судьба иранского полузащитника Саида Эззатоллахи до сих пор остается неизвестной. По информации «Советского спорта», игрок все-таки заключил новый контракт с «Ростовом», но донской клуб рассматривает варианты того, чтобы отдать в аренду молодого футболиста. Игрок пропускает первый сбор ростовчан.
Заинтересованнос
Кроме этого, не исключен вариант, что полузащитник все-таки будет отдан в аренду в один из европейских клубов. Будущее Эззатоллахи определится до середины следующей недели.
ПЕРЕХОД БОЛИ В «АЛЬ-АЙН» ОТМЕНЕН
Нападающий «Анжи» Янник Боли не перейдет в клуб из ОАЭ «Аль-Айн». По словам представителя руководства эмиратского клуба Мохаммада Обейда, это произошло из-за условий, которые выдвинул махачкалинский клуб, ранее не прописанных в договоре о переходе.
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