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«Уверен – Квят выдаст отличный сезон!». Обзор недели в «Формуле-1»

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Уверен – Квят выдаст отличный сезон!». Обзор недели в «Формуле-1»
Источник: Associated Press

Переход Боттаса в «Мерседес», возвращение Массы, предполагаемый рост скорости болидов на 40 км/ч и усиленная подготовка Даниила Квята. О чем говорили и писали в мире «Формулы-1» за последнюю неделю?

ПЕРЕХОД №1

Главная новость не только недели, а всего межсезонья, пришла к нам в понедельник. Никаких сенсаций, все ровно так, как рассчитывали: Валттери Боттас отправился из «Уильямс» в «Мерседес», ему на замену вернулся завершивший было карьеру Фелипе Масса, а Паскаль Верляйн продолжит выступления в «Заубере».

Подробнее о каждом.

- Мы понимали, что нам нужен опытный и быстрый гонщик. Поэтому вариант с Боттасом стоял в приоритете, - рассказала шеф «Мерседеса» Тото Вольфф. – Конечно, за него пришлось отдать большую компенсацию. Фактически, мы проспонсировали возвращение Массы в «Формулу-1». Но я уверен, что при своем подходе к делу Валттери может остаться с нами больше, чем на год.

Да, контракт рассчитан только на сезон-2017. Надо понять, как будет выглядеть финн на фоне Льюиса Хэмилтона. Пока все ожидают, что минимум не хуже, чем Нико Росберг. К слову, сам Росберг тоже так считает.

- Валттери мало говорит и много делает, - отметил неисполнительный директор «Мерседеса» Ники Лауда. – Именно эти его качества и повлияли на наш выбор. Он очень быстр, что не раз доказывал. И он готов помочь команде бороться за чемпионский титул.

- Я провел в «Формуле-1» 4 сезона, 9 раз был на подиуме, но до сих пор не побеждал в гонке. Именно это – моя первая цель, - признался Боттас. – Буду работать, как умею, чтобы доказать – в «Мерседесе» не ошиблись с моим приглашением. Уверен – вместе с Льюисом мы составим отличную пару.

Что ж – дождемся первого этапа и посмотрим.

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ПЕРЕХОД №2

Итак, прощание Массы с «Формулой» отложено еще на год (хотя как красиво Фелипе провожали в Бразилии…). «Нам надо было помочь «Уильzмсу» уговорить Фелипе вернуться», - рассказал Тост, объясняя, почему команды так тянули с объявлением о переходе Боттаса. Неужели бразилец и правда долго думал?

В итоге все-таки Фелипе станет партнером Лэнса Стролла, и тут есть забавный факт. Канадцу только осенью исполнилось 18 лет. Бразильцу уже – 35. Их разница в возрасте – 17 лет, 6 месяцев, 4 дня. Это больше, чем в любой другой паре пилотов одной команды с 60-х годов! Недавно была похожая история – Михаэль Шумахер и Нико Росберг выступали в «Мерседесе» (2010-2012), при этом Шумми был старше своего партнера на 16 лет, 5 месяцев, 22 дня. Но Масса со Строллом перебили этот результат. Хотя абсолютный рекорд «Формулы-1» принадлежит паре пилотов «Лянчи» Луи Широну и Эудженио Кастелотти, вместе стартовавших на Гран-при Монако-1955. Там Широн был старше напарника больше, чем на 30 лет.

ПЕРЕХОД №3

Пострадавшей стороной во всей этой истории можно назвать Верляйна. Протеже «Мерседеса» в итоге «уехал» в «Заубер». Минимум на год. А там посмотрят. Либо возьмут на место Боттаса (ну, или Льюиса – вдруг Хэмилтон уйдет), либо…

Молодой немец в начале прошлого сезона считался самым ярким дебютантом, даже принес «Мэйнору» очки (точнее, очко – в Австрии). Но затем ушел в тень Эстебана Окона и проиграл французу конкуренцию за место в «Форс Индии».

- Мы предложили им обоих наших гонщиков, но выбор в Сильверстоуне делали сами. Беря в расчет не только результаты, но и личные качества пилотов, - рассказал Вольфф.

Что ж такого не понравилось Виджаю Малье в Верляйне?

Паскаль, конечно, надеялся, что после такого его пригласят в «Мерседес», но…

- У него пока слишком мало опыта, - отрезал Тото.

Так что остался только «Заубер». Который в чемпионате-2016 был не быстрее «Мэйнора». Но это все же лучше, чем ничего. Верляйну – всего 22 года. Время для прогресса еще есть.

ПРОГНОЗ

- Я был на 100 процентов уверен – Квят вернет себе лучшую форму. Он не раз демонстрировал, что способен на многое. А в спорте бывают и взлеты, и падения. Важно не то, что ты можешь оказаться в кризисе. Важно – найдешь ли в себе силы из него выбраться. Даниил это умеет. Так что не сомневайтесь – он будет очень силен. И блестяще проведет сезон-2017.

Это – слова шефа «Торо Россо» Франца Тоста. И это главное, что нам нужно о Тосте знать. Пожалуй, в «Формуле-1» нет другого человека, который настолько верит в Квята. И если этот человек – прямой начальник Даниила, за россиянина можно быть спокойным.

КОММЕНТАРИЙ

Сам Даниил поделился нюансом подготовки к новому сезону.

- Моя семья и моя девушка приехали в Монако, чтобы встретить Рождество, - рассказал Квят пресс-службе «Торо Россо». – Они понимают - мне нужно много работать, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату. А для этого надо быть поближе к дому. Так что им пришлось ближе узнать, что такое европейское Рождество. Я же особое внимание уделяю физической форме. Новые болиды станут быстрее, и это обстоятельство надо учитывать. Пилотировать будет сложнее – именно в физическом плане. Так что работа не тренажерах важна, как никогда. Мы не сильно изменили сам комплекс упражнений – просто увеличили количество самих тренировок и нагрузки. Я начал заниматься еще в декабре, когда большинство пилотов отдыхает. Надеюсь, это принесет результат.

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СКОРОСТЬ

О росте скорости говорит не только Квят. Теперь это – объективная реальность. Причем, рост будет существенным. Не только на прямых.

- Мы запросили у команд данные компьютерных симуляций болидов 2017 года, - рассказал заместитель гоночного директора ФИА Лоран Мекьес. – Затем использовали их, чтобы провести свой собственный анализ. И так узнали, что скорость прохождения поворотов вырастет на 40 км/ч! Конечно, не везде, но это серьезная прибавка. Теперь ФИА направит запрос на каждый автодром, чтобы организаторы этапов провели необходимые обновления треков. Нам надо следить за безопасностью. Уверен, все будет нормально.

НАДЕЖДА

У владельца империи «Ред Булл» Дитриха Матешица одна надежда – что команда в нынешнем сезоне будет бороться за чемпионский титул. Правда, это не столько надежда, сколько уверенность. О чем рассказал сам австриец.

- У нас отличное шасси и прекрасная пара пилотов. А прогресс моторов «Рено» впечатляет. В Вири-Шатийоне пригласили новых, компетентных и амбициозных людей в департамент развития двигателя «Формулы-1». И при помощи Марио Иллиена им удалось добиться большого успеха! Уверен, в предстоящем сезоне мы будем достаточно сильны, чтобы бросить вызов «Мерседесу» в борьбе за титул. При этом должен признать - до сих пор никто не знает, в какой форме подойдет к чемпионату «Феррари».

ПАМЯТЬ

В понедельник, 23 января, в Ницце откроют улицу имени Жюля Бьянки. Грустная история не отпускает до сих пор. Французский гонщик родился в этом городе 3 августа 1989 года. В нем же и умер – 17 июля 2015-го. Страшная авария на Гран-при Японии-2014, когда болид Бьянки влетел в противовес эвакуатора, не оставила гонщику шанса вернуться к жизни. Почти год комы – и неизбежное случилось.

Но помнить о талантливом пилоте будут всегда.

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