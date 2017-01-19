Дневники «Дакара». Постфактум. Уехать, чтобы вернуться

Обозреватель «Советского спорта» Степан Чаушьян делится впечатлениями от двух неделей в команде «КАМАЗ-мастер» на легендарном ралли-рейде.



«Дакар» меняет твою жизнь раз и навсегда. Не стану говорить этого про Аргентину и Буэнос-Айрес, в котором я и так мечтал очутиться, но в столицах Боливии и Парагвая, не будь «Дакара», мне вряд ли суждено было побывать. Что и говорить о таких городах, как Резистенция, Сан-Мигель-де-Ту куман, Сан-Сальвадор-де -Хухуй, Туписа, Оруро, Сальта. Даже сами названия звучат, будто не из этой жизни.



13 дней, 9000 километров, 12 городов, 3 страны… Всему этому можно позавидовать, если не знать, как все происходит на самом деле.



Подъем назначен на утро – часов на 6-7, в зависимости от того, во сколько покидает бивуак и уходит на трассу первый грузовик. За час-полтора лагерь команды «КАМАЗ-мастер» сворачивается, члены команды занимают свои места в автомобилях и отправляются в путь. Впереди – порядка 600-800 километров пути – 8-12 часов пути. Водителю смотреть по сторонам некогда – необходимо следить за дорогой, соблюдать все правила движения. Для пассажиров дорога – единственная возможность выспаться. Лишь изредка удается краем глаза выцепить какой-то пейзаж через заляпанные грязью стекла.



Лишь к вечеру караван технических автомобилей приезжает на место нового бивуака. Необходимо разбивать лагерь и приступать к повседневной рутинной работе – каждому к своей. Ты не успеваешь выйти в город, в который приехал. У тебя нет возможности пообщаться с местными жителями. Тебе не дают даже мельком осмотреть достопримечатель ности. Ты не видишь городов, мимо которых проезжает «Дакар».

Мне повезло чуть больше, чем полноценным членам команды. Меня никто не заставлял работать на протяжении всей ночи. Вместо сна по дороге в следующий бивуак я мог таращиться в окно, делать фотографии неповторимых Анд. Один раз мне даже удалось сбежать из бивуака КАМАЗа – на день отдыха в столице Боливии – городе Ла-Пас.

Одного дня, неполного, конечно, на такой город, как Ла-Пас, будет крайне мало. За это время можно успеть разве что пошастать по центральным улицам, съездить в уникальный природный заповедник Лунная долина, съесть стейк из ламы и прокатиться на канатной дороге до местной обзорной площадки. По-хорошему только на один город и его окрестности нужна неделя.



У полноправных же КАМАЗовцев был шанс познакомиться лишь с двумя городами: жарким и безликим парагвайским Асунсьоном перед стартом «Дакара», и почти европейским и многогранным Буэнос-Айресом после окончания гонки. На каждый из городов – по одному дню.



И конечно, никто из команды КАМАЗа, в отличие от гонщиков, так и не побывал в сказочном месте под названием Уюни. Это крошечный городок в Боливии, главной достопримечатель ностью которого является самый крупный в мире солончак. В дождливый сезон поверхность высохшего соленого озера покрывается тонким слоем воды, в котором отражается небо. Ощущение такое, что ты попадаешь в пространство между небом и землей, не понимая, где что находится. Те, кто побывал там говорят, что это – самое прекрасное, что их глаза видели на этой планете. Только ради Уюни стоит вернуться в Боливию.



Достаточно ли этих двух недель для того, чтобы влюбиться в Южную Америку? Вполне. Можно ли с полным правом сказать, что я был во всех местах, которые мы проезжали? Вряд ли. Для меня «Дакар» стал своеобразной демо-версией Южной Америки, после которой только больше захотелось с головой окунуться в этот волшебный континент. По окончании «Дакара» я уехал из Южной Америки, но только для того, чтобы туда вернуться при первой же возможности.





