Дневники «Дакара». Постфактум. Уехать, чтобы вернуться
Обозреватель «Советского спорта» Степан Чаушьян делится впечатлениями от двух неделей в команде «КАМАЗ-мастер» на легендарном ралли-рейде.
«Дакар» меняет твою жизнь раз и навсегда. Не стану говорить этого про Аргентину и Буэнос-Айрес, в котором я и так мечтал очутиться, но в столицах Боливии и Парагвая, не будь «Дакара», мне вряд ли суждено было побывать. Что и говорить о таких городах, как Резистенция, Сан-Мигель-де-Ту
13 дней, 9000 километров, 12 городов, 3 страны… Всему этому можно позавидовать, если не знать, как все происходит на самом деле.
Подъем назначен на утро – часов на 6-7, в зависимости от того, во сколько покидает бивуак и уходит на трассу первый грузовик. За час-полтора лагерь команды «КАМАЗ-мастер» сворачивается, члены команды занимают свои места в автомобилях и отправляются в путь. Впереди – порядка 600-800 километров пути – 8-12 часов пути. Водителю смотреть по сторонам некогда – необходимо следить за дорогой, соблюдать все правила движения. Для пассажиров дорога – единственная возможность выспаться. Лишь изредка удается краем глаза выцепить какой-то пейзаж через заляпанные грязью стекла.
Лишь к вечеру караван технических автомобилей приезжает на место нового бивуака. Необходимо разбивать лагерь и приступать к повседневной рутинной работе – каждому к своей. Ты не успеваешь выйти в город, в который приехал. У тебя нет возможности пообщаться с местными жителями. Тебе не дают даже мельком осмотреть достопримечатель
Мне повезло чуть больше, чем полноценным членам команды. Меня никто не заставлял работать на протяжении всей ночи. Вместо сна по дороге в следующий бивуак я мог таращиться в окно, делать фотографии неповторимых Анд. Один раз мне даже удалось сбежать из бивуака КАМАЗа – на день отдыха в столице Боливии – городе Ла-Пас.
Одного дня, неполного, конечно, на такой город, как Ла-Пас, будет крайне мало. За это время можно успеть разве что пошастать по центральным улицам, съездить в уникальный природный заповедник Лунная долина, съесть стейк из ламы и прокатиться на канатной дороге до местной обзорной площадки. По-хорошему только на один город и его окрестности нужна неделя.
У полноправных же КАМАЗовцев был шанс познакомиться лишь с двумя городами: жарким и безликим парагвайским Асунсьоном перед стартом «Дакара», и почти европейским и многогранным Буэнос-Айресом после окончания гонки. На каждый из городов – по одному дню.
И конечно, никто из команды КАМАЗа, в отличие от гонщиков, так и не побывал в сказочном месте под названием Уюни. Это крошечный городок в Боливии, главной достопримечатель
Достаточно ли этих двух недель для того, чтобы влюбиться в Южную Америку? Вполне. Можно ли с полным правом сказать, что я был во всех местах, которые мы проезжали? Вряд ли. Для меня «Дакар» стал своеобразной демо-версией Южной Америки, после которой только больше захотелось с головой окунуться в этот волшебный континент. По окончании «Дакара» я уехал из Южной Америки, но только для того, чтобы туда вернуться при первой же возможности.