Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Эррани2:6, 2:3Макарова
Гандбол  Россия- : -Бразилия
Футбол  Локомотив- : -Базель
Теннис  Веснина6:3, 6:3Минелла
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Футбол  Алжир- : -Тунис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дневники «Дакара». Постфактум. Уехать, чтобы вернуться

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дневники «Дакара». Постфактум. Уехать, чтобы вернуться
Источник: Associated Press

Обозреватель «Советского спорта» Степан Чаушьян делится впечатлениями от двух неделей в команде «КАМАЗ-мастер» на легендарном ралли-рейде.

«Дакар» меняет твою жизнь раз и навсегда. Не стану говорить этого про Аргентину и Буэнос-Айрес, в котором я и так мечтал очутиться, но в столицах Боливии и Парагвая, не будь «Дакара», мне вряд ли суждено было побывать. Что и говорить о таких городах, как Резистенция, Сан-Мигель-де-Тукуман, Сан-Сальвадор-де-Хухуй, Туписа, Оруро, Сальта. Даже сами названия звучат, будто не из этой жизни.

13 дней, 9000 километров, 12 городов, 3 страны… Всему этому можно позавидовать, если не знать, как все происходит на самом деле.

Подъем назначен на утро – часов на 6-7, в зависимости от того, во сколько покидает бивуак и уходит на трассу первый грузовик. За час-полтора лагерь команды «КАМАЗ-мастер» сворачивается, члены команды занимают свои места в автомобилях и отправляются в путь. Впереди – порядка 600-800 километров пути – 8-12 часов пути. Водителю смотреть по сторонам некогда – необходимо следить за дорогой, соблюдать все правила движения. Для пассажиров дорога – единственная возможность выспаться. Лишь изредка удается краем глаза выцепить какой-то пейзаж через заляпанные грязью стекла.

Лишь к вечеру караван технических автомобилей приезжает на место нового бивуака. Необходимо разбивать лагерь и приступать к повседневной рутинной работе – каждому к своей. Ты не успеваешь выйти в город, в который приехал. У тебя нет возможности пообщаться с местными жителями. Тебе не дают даже мельком осмотреть достопримечательности. Ты не видишь городов, мимо которых проезжает «Дакар».

Мне повезло чуть больше, чем полноценным членам команды. Меня никто не заставлял работать на протяжении всей ночи. Вместо сна по дороге в следующий бивуак я мог таращиться в окно, делать фотографии неповторимых Анд. Один раз мне даже удалось сбежать из бивуака КАМАЗа – на день отдыха в столице Боливии – городе Ла-Пас.

Одного дня, неполного, конечно, на такой город, как Ла-Пас, будет крайне мало. За это время можно успеть разве что пошастать по центральным улицам, съездить в уникальный природный заповедник Лунная долина, съесть стейк из ламы и прокатиться на канатной дороге до местной обзорной площадки. По-хорошему только на один город и его окрестности нужна неделя.

У полноправных же КАМАЗовцев был шанс познакомиться лишь с двумя городами: жарким и безликим парагвайским Асунсьоном перед стартом «Дакара», и почти европейским и многогранным Буэнос-Айресом после окончания гонки. На каждый из городов – по одному дню.

И конечно, никто из команды КАМАЗа, в отличие от гонщиков, так и не побывал в сказочном месте под названием Уюни. Это крошечный городок в Боливии, главной достопримечательностью которого является самый крупный в мире солончак. В дождливый сезон поверхность высохшего соленого озера покрывается тонким слоем воды, в котором отражается небо. Ощущение такое, что ты попадаешь в пространство между небом и землей, не понимая, где что находится. Те, кто побывал там говорят, что это – самое прекрасное, что их глаза видели на этой планете. Только ради Уюни стоит вернуться в Боливию.

Достаточно ли этих двух недель для того, чтобы влюбиться в Южную Америку? Вполне. Можно ли с полным правом сказать, что я был во всех местах, которые мы проезжали? Вряд ли. Для меня «Дакар» стал своеобразной демо-версией Южной Америки, после которой только больше захотелось с головой окунуться в этот волшебный континент. По окончании «Дакара» я уехал из Южной Америки, но только для того, чтобы туда вернуться при первой же возможности.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Чагин: «КАМАЗ-мастер» может пропустить «Дакар» в 2018 годуРуководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин сообщил, что российская команда может пропустить ралли-рейд «Дакар» в 2018 году.Валерий Рейнгольд: КАМАЗы на «Дакаре» гнали, как «Спартак» играет! Ярко и мощно!Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился своим отношением в ралли-рейлу «Дакар» и победе команды «КАМАЗ-мастер».«Чемпионы прилетели!» Как встречали победителей «Дакара» (фото)«Чемпионы прилетели!» Как встречали победителей «Дакара» (фото)Фоторепортаж из аэропорта, где болельщики и журналисты встречали гонщиков-победителей главных ралли-рейдов планетыНасколько внимательно ты следил за событиями «Дакар-2017»? ТестНасколько внимательно ты следил за событиями «Дакар-2017»? ТестТест от «Советского спорта».«Дакар»: ещё больше ярких фактов!«Дакар»: ещё больше ярких фактов!Самые яркие кадры «Дакара-2017»Самые яркие кадры «Дакара-2017»«Советский спорт» собирает для вас лучшие кадры с легендарного ралли-марафона.Айрат Мардеев: Во время «Дакара» мы не ждем помощи от конкурентов, А остальным помогать надоРоссийский гонщик команды «КАМАЗ-мастер», занявший пятое место в итоговом общем зачете «Дакара-2017», рассказал о взаимоотношениях гонщиков во время ралли-рейдов.Владимир Чагин: Из-за отмены этапов «Дакар-2017» стал только тяжелееРуководитель команды «КАМАЗ-мастер» рассказал об особенностях ралли-рейда «Дакар-2017», на котором часть этапов были перенесены или сокращены из-за дождей.Айрат Мардеев: Конкуренты сами не выдержали гонки и отдали свои позицииГонщик команды «КАМАЗ-мастер», занявший пятое место в общем зачете грузовиков на ралли-рейде «Дакар-2017», прокомментировал ход гонки.Владимир Чагин: Мы еще не решили, будем ли участвовать в «Дакаре-2018»Руководитель команды «КАМАЗ-мастер», победившей в общем зачете грузовиков в ралли-рейде «Дакар-2017», рассказал о планах команды.ВИДЕО ДНЯ: как встречали команду «КАМАЗ-мастер» в аэропортуВ Москву прилетели победители ралли-рейда «Дакар-2017» – участники команды «КАМАЗ-мастер».Эдуард Николаев: Хорошо, что вернулся настоящий «Дакар»Чемпион ралли-рейда «Дакар-2017», выступающий за команду «КАМАЗ-мастер», рассказал о своих впечатлениях от гонки.Отар Кушанашвили: Почему людям так важно знать, что «КАМАЗ-Мастер» непобедим?Отар Кушанашвили: Почему людям так важно знать, что «КАМАЗ-Мастер» непобедим?Колумнист «Советского спорта» объясняет, почему главное спортивное событие января происходило в далекой Южной Америке – и это не футбол.Владимир Чагин: Пусть меняют регламент, но русский дух никто не изменит!Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал о том, что российская команда сделает все возможное, чтобы продолжить дальнейшее выступления на ралли «Дакар».Эдуард Николаев: КАМАЗ – лучшая машина, эта победа была для нас тяжелойПобедитель ралли-рейда «Дакар» Эдуард Николаев из команды «КАМАЗ-мастер» эмоциями от выступления своей команды в гонке.Галантные французы «Дакара»Галантные французы «Дакара»Мэр Набережных Челнов поздравил пилотов команды «КАМАЗ-мастер»Во вторник пилоты команды «КАМАЗ-мастер» возвращаются в МосквуПилоты команды «КАМАЗ-мастер» возвращаются в Москву с ралли «Дакар», которое проходило со 2 по 14 января на территории Парагвая, Аргентины и Боливии.Кара «Дакара»: топ смертей и происшествий всемирно известного раллиКара «Дакара»: топ смертей и происшествий всемирно известного раллиВспоминаем главные происшествия во время ралли «Дакар».Красота – страшная сила! Невероятная галерея тюнингованных грузовиковКрасота – страшная сила! Невероятная галерея тюнингованных грузовиковОтмечаем победу камазовцев на «Дакаре-2017» самой мощной фотогалереей года
Главные новости
Биатлон
Гараничев выступит на чемпионате Европы
Олимпиада
Виталий Мутко: Вы знаете, что если за пять дней до пробы заниматься сексом – мужскую ДНК могут найти?
Теннис
Денис Истомин обыграл Джоковича и вышел в третий круг Australian Open
Олимпиада
Британское антидопинговое агентство обнаружило 21 нарушение допинговых правил у российских спортсменов в 2016-м
Футбол
ФК «Анжи»: Яковлев согласился на понижение зарплаты, но из-за агента вопрос с контрактом не решен
Футбол
Никита Симонян: Бушманов возглавит молодежную сборную России по футболу
Футбол
Александр Селихов: В «Спартаке» приняли на редкость тепло
Футбол
«Тосно» объявил о переходе защитника Тетрашвили в «Анжи»
Футбол
Александр Бубнов: Все футболисты «Зенита» чувствуют сейчас большую конкуренцию, потому серьезно относятся к делу
Футбол
Защитник Грицаенко, которым интересуется «Спартак», летит на сбор с «Лучом-Энергией»
все новости
Дакар
Дакар