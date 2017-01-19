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Станислав Черчесов: Было бы неверно вмешиваться в переход Самедова (видео)

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Станислав Черчесов: Было бы неверно вмешиваться в переход Самедова (видео)
Источник: РФС

Главный тренер сборной России обозначил планы посетить сборы половины команд РФПЛ и провести четыре контрольных матча до Кубка Конфедераций.

– Вы чувствуете повышенное давление из-за приближающихся больших турниров?
– Никаких специальных чувств нет. Это работа, она ответственная. Но я не могу такими категориями как «давление» – это вообще медицинский термин (улыбается). Мы концентрируемся на своей работе: процесс идет, формирование команды тоже. Все команды сейчас возобновляют свою работу, кандидаты в сборную переходят куда-то. Надо смотреть: впишутся они, не впишутся.

Что-то меняется в лучшую сторону: отношение, отдача. Мы планируем провести четыре матча до Кубка Конфедераций. Скоро объявим, где будем готовиться. Есть нюансы, которые нужно оценить, правильный вариант выбрать. Мы всех будем держать в курсе наших задумок, чтобы не было вакуума в отношениях.

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– Что вас волнует в плане кандидатов в сборную? Может быть, судьба конкретных футболистов.
 – Команды определились со сборами – мы спланировали, кто куда летит из тренерского штаба, кто смотрит на кого. Буду разговаривать с главными тренерами. Выяснять, где они видят новых игроков. Контакты с тренерами я все время практикую. Все-таки я зависим от них в хорошем понимании. Они готовят мне игроков.

24 января лечу в Абу-Даби, посмотрю игру «Краснодара», тренировки и матч «Спартака». Затем полечу в Испанию: там и ЦСКА, и «Зенит», и «Рубин», и «Спартак» с «Локомотивом». Нужно собрать информацию максимально. Не читать, что вы пишете, а самому посмотреть и сделать выводы. Посмотреть своими глазами. 24 марта планируем провести первый матч. День-два остается, чтобы договориться. 28 марта с Бельгией играем. Будут несколько игр Лиги Европы, которые мы посмотрим: Ромащенко полетит в Ростов или Краснодар, я – на «Андерлехт».Будет достаточно информации, чтобы нарисовать объективную картину.

– Насколько товарищеские игры клубов на сборах помогают тренеру сборной понять готовность игроков?
– Это специфическая вещь, но есть понимание: ты видишь, чувствуешь. Это словами не объяснить. Главному тренеру сборной нужно быть проницательнее клубного тренера. Он видит игроков каждый день, а мне надо за короткое время «диагноз» поставить, прочувствовать футболиста.

– Сайт «Локомотива» написал, что переход Самедова состоялся в том числе в интересах сборной. С вами общались об этом?
– Со мной никто не консультировался. Я знал, что вероятность существует, но никаких вмешательств с моей стороны не было. Думаю, это было бы неправильно. Я наблюдал со стороны. Решение принято, Самедов с первого дня будет в новой команде. Это хорошо, что будет вписываться сразу.

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– Какое сейчас настроение в сборной?
– Я их в отпуск отправил с хорошим настроением. В непростой игре обыграли Румынию, забили неслучайный гол на последней минуте. По таким вещам становится понятно, что команда меняется. Она более симпатичная, понятная народу. Хотелось, чтобы за время до Кубка Конфедераций мы окрепли, стали боевой единицей.

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