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«Мам, мы – молодцы!» Как Истомин обыграл Джоковича

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Мам, мы – молодцы!» Как Истомин обыграл Джоковича
Источник: Reuters

Денис Истомин стал автором главной сенсации Australian Open, обыграв во втором круге Новака Джоковича. Шестикратный чемпион турнира уступил представителю Узбекистана в пяти тяжелых партиях.

Сенсаций, говорите, мало? Их есть у нас. Да такая – мало не покажется!

- Что вы вынесли из сегодняшнего матча с Истоминым?

- Свои сумки, с которыми поеду домой.

Новаку Джоковичу не откажешь в чувстве юмора. Но настроение серба после матча второго круга было, конечно, отнюдь не веселым.

Ни разу в карьере до 4-го раунда он не играл на Australian Open пять сетов в одной встрече.

Ни разу с 2007 года не вылетал здесь раньше четвертьфинала.

Шесть раз становился чемпионом, то и дело отмечая – центральный корт «Мельбурн-парка» стал для него по-настоящему счастливым.

Сезон начал с победы в Дохе, где одолел в финале Энди Маррея, сделав серьезную заявку на возвращение в лидеры рейтинга ATP.

Опять же – никогда в карьере не проигрывал на «Больших шлемах» теннисисту не из первой сотни.

И тут – такое…

- Если бы мне сказали до старта турнира, что я обыграю Джоковича, ответил бы: «Ты что, сдурел?» - смеялся Истомин. – Тем более – в пяти партиях. Для меня было немыслимым, что я на протяжении четырех часов смогу бороться с Новаком на равных. Что физически, что психологически. Но вот же – удалось!

Джокович приехал в Мельбурн действующим чемпионом и главный фаворитом. Истомин – попал в основу благодаря wild card, занимая 119-е место в рейтинге и имея всего одну победу в сезоне – над 1605-й ракеткой мира, тайцем Чонгсупом Чонгсаром (встретились на челленджере в Бангкоке). Но уже первый сет дал понять – Денис находится в отличной форме и ни в чем не уступает сербу. Победа на тай-брейке 10:8 – лишний заряд уверенности. Еще один тай-брейк – в четвертой партии – тоже берет Истомин. И все-таки доводит дело до сенсации!

- Это был такой день, когда чувствуешь себя на корте не в своей тарелке, а твой соперник – как раз наоборот. Денис сыграл гораздо выше своего уровня. Я просто ничего не мог поделать, - признался Новак.

- Я сам себя сегодня удивил! – сказал Денис. – Хочу поблагодарить свою команду. И свою маму, которая меня тренирует. Мам, мы молодцы!

- Эмоций сейчас – через край. Еле сдерживаюсь, - продолжил Истомин. – Играть было тяжело. В третьем сете начало сводить ногу, так что даже не знаю, как выдержал такой матч. Но эта победа – самая главная в моей карьере. Теперь я понял, что могу бороться с топами на одном уровне.

Одно жаль – Денис, хоть и родился 30 лет назад в российском Оренбурге (да и жил в Москве), всю жизнь выступает за Узбекистан.

Вот наших теннисистов в основной сетке Australian Open больше не осталось.

Матч

Истомин Д. (Узбекистан) - Джокович Н. (Сербия) - 7:6, 5:7, 2:6, 7:6, 6:4

Место и дата

19 января 06:00, , Онлайн-трансляция

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