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Что вы в Голландии курите? Ван Бастен предлагает изменить правила футбола

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Что вы в Голландии курите? Ван Бастен предлагает изменить правила футбола
Источник: Reuters

Технический директор ФИФА Марко ван Бастен выступил на днях с сенсационным заявлением. Чиновник предлагает изменить футбольные правила, причем кардинально. Вот главные предложения Ван Бастена.

Отмена офсайдов

Вне игры – одно из самых противоречивых футбольных правил, но как без него? Форварду больше не придется наматывать километры туда-сюда и незаметно просачиваться сквозь оборону. Защитники забудут о построении в линию и подключениях вперед: надо будет караулить оппонента прямо у ворот. А что будет с вратарями – страшно представить.

Уже вижу, как после начала матча к обоим воротам выдвигается группа техничных парней не меньше центнера каждый, которые, вспомнив комбинации из мини-футбола, заставляют голкипера доставать мяч из сетки.

Нет дополнительному времени

Помните мяч Гроссо в ворота немцев в полуфинале ЧМ-2006? Невероятный удар Иньесты в южноафриканском финале ЧМ-2010? Наконец, гол Торбинского на памятном Евро-2008 в четвертьфинале с Голландией? Испытать подобные эмоции больше не выйдет - переходим сразу к серии пенальти.

Если эти изменения уже потрясли бы футбольный мир, не было бы никаких Рамосов на угловых в финале ЛЧ, пируэтов Гетце на Маракане, голов Форлана, Кумана и остальных. Может, ван Бастену обидно, что голландцев постоянно дожимают в экстра-таймах?

Ограничение количества матчей, проводимых игроком за сезон

Ван Бастен предлагает ограничиться 55-60 играми. В таком случае выносливость спортсменов снизится. Как следствие – упадет темп. Топ-лиги станут медленнее, что противоречит спорту: год от года любой командный вид становится только быстрее. В итоге мировой футбол потеряет в скорости и превратится в чемпионат России.

Буллиты вместо пенальти

Уже проходили в MLS. Буллит, безусловно, зрелищнее, чем удар по стоячему мячу с 11 метров. Но футбол всегда переплетается с удачей. И порой эта удача позволяет забить в самый нужный момент, или отразить мяч, когда это больше всего необходимо. Без пенальти мы сохраним нервы и сердце, но потеряем в эмоциях.

Четверти вместо таймов

Нет уж, спасибо. В баскетболе это работает из-за других размеров площадки и законов жанра. В футболе бывает очень сложно провести качественный отрезок матча, если у ворот припарковали «автобус». Так зачем дробить матч на четыре части по 22,5 минуты?

Оранжевая карточка

Спорная, но адекватная инициатива. Проблема с определением жесткости нарушений - главный аргумент, все еще не позволяющий ввести штрафующую, а не удаляющую карточку. В некоторых низших лигах Старого Света арбитры потихоньку обкатывают систему с тремя карточками, но говорить об этом всерьез рано.

Любые изменения футбольных правил должны быть одобрены Международным советом футбольных Ассоциаций, в которых входят 8 членов: 4 представителя ФИФА и по одному от Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. А на Туманном Альбионе традиции чтят выше всего.

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