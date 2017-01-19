«Уильямс включает эффект гориллы». Итоги дня Australian Open

Винус Уильямс Источник: Reuters

Победы Весниной и Макаровой, вылет Агнешки Радванской и необычный комментарий игры Винус Уильямс на канале ESPN – в обзоре очередного дня Открытого чемпионата Австралии.

СЕНСАЦИЯ НОМЕР ОДИН

Денис Истомин стал автором главной сенсации Australian Open, обыграв во втором круге Новака Джоковича. Шестикратный чемпион турнира уступил представителю Узбекистана в пяти тяжелых партиях. Подробнее об этом ЗДЕСЬ.

СЕНСАЦИЯ НОМЕР ДВА

Поражение Джоковича стала первой, но не единственной сенсацией очередного дня турнира. Вслед за второй ракеткой мира среди мужчин турнир покинула и третья – правда, у женщин. Агнешка Радванска не совладала с Мирьяной Лючич, взяв у хорватки всего 5 геймов.

Пару слов о Мирьяне.

В 14 лет она стала чемпионкой юниорского US Open. В 15 – выиграла чемпионат Австралии. Взрослый! В паре с Мартиной Хингис. В 17 – сыграла в полуфинале Уимблдона. Тогда, в конце 90-х, весь мир лежал перед ногами юной Лючич. Ей прочили высшую строчку рейтинга и столько титулов, что обзавидовались бы даже сестры Уильямс.

Все рухнуло в момент.

– Когда мне было 5 лет, отец впервые разбил мне нос кулаком в кровь. За поражения в матчах он лупил меня ботинком, который казался тяжеленным камнем. Он забрал все мои призовые и постоянно избавил меня и мать. Когда Горан Иванишевич помог мне сбежать в Штаты, чем в буквальном смысле спас мою жизнь, я осталась без гроша в кармане. Не было денег даже на форму и ракетки, не говоря уж о поездках на турниры. Я была в отчаянии, – рассказывала Лючич.

Хорватка почти на десятилетие пропала из виду. Ко всем проблемам добавилась тяжелая травма ноги. Несколько сезонов она не играла в принципе. В остальные пыталась добиться хоть чего-то маленьких турнирах. Попытка поступить в консерваторию и забыть про теннис провалилась – Мирьяну слишком сильно тянуло на корт.

И она вернулась. В 2010-м взяла титул на турнире ITF во Флориде, потом стала пробиваться в квалификации «Больших шлемов», вновь поднялась до сотни лучших в рейтинге и до сих пор продолжает успешно выступать. Да, звания первой ракетки мира у нее, видимо, не будет. Громких побед – тоже. Но разве это важно, зная все, через что она прошла?

В четверг Лючич-Барони – 79-й номер мирового рейтинга – взяла верх над Радванской-старшей и вышла в третий круг Australian Open. Впервые за долгую и тяжелую карьеру.

Когда-нибудь об истории Мирьяны снимут хороший фильм.

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ДУЭТ

Елена Веснина и Екатерина Макарова хороши не только в парном разряде. В четверг две наши девушки синхронно вышли в третий круг. Елена обыграла соперницу из Люксембурга Мэнди Минеллу – 6:3, 6:3. Макарова добилась победы над финалисткой «Ролан Гарроса»-2012 Сарой Эррани. Правда, титулованная итальянка не смогла закончить встречу из-за проблем со здоровьем – снялась при счете 3:6, 2:3.

Но дальше сетка сложнее… По крайней мере, у Екатерины. Доминика Цибулкова разок едва не зацепила в Мельбурне титул (уступив в решающем матче в 2014 году китаянке На Ли). Концовку прошлого сезона словачка отметила победой на Итоговом чемпионате WTA, сейчас стоит на 6-м месте в рейтинге, так что фаворитом будет явным. Да и Макарову уже обыгрывала трижды. Ни разу, при этом, россиянке не уступив.

У Весниной после поражений Саманты Стосур и Агнешки Радванской сетка заметно легче. За выход в 1/8 финала Елена сыграет с американкой Дженнифер Брэйди. Измученной тяжелым матчем против британки Хизер Уотсон, в котором Брэйди удалось спастись с пяти матчболов. И в любом случае от 116-й ракетки мира второго подвига подряд ждать не приходится. Лишь бы саму Елену не подвело здоровье. Мы помним, что в Сиднее она снялась из-за проблемы со спиной.

А вот Анна Блинкова – третья наша спортсменка, вышедшая в четверг на корты Мельбурн-парка – пробиться дальше не смогла. Финалистка юниорского Уимблдона-2015 всего 2 гейма зацепила у Каролины Плишковой из Чехии.

СРАВНЕНИЕ И ИЗВИНЕНИЕ

Серена Уильямс Источник: Reuters

– Вогель не попала первым мячом… И Винус предстает во всей красе! Она захватывает контроль и включает эффект гориллы! – увлекся комментатор ESPM Даг Адлер, следя за матчем американки против швейцарки Стефани Вогель. Все это он сказал в прямом эфире. Вслух.

Что ждет бедного Дага после таких-то заявлений – пока не знаем. Но перед Уильямс уже извинился журналист. Правда – другой. И перед другой Уильямс.

– Вам не кажется, что вы сыграли неровно? – такая мысль прозвучала в вопросе одного из репортеров на пресс-конференции Серены после ее победы над Люси Сафаровой.

– Думаю, это плохое замечание. Вы серьезно? Это не очень добрые слова. Вы должны извиниться. Хотите извиниться?

– Прошу прощения.

– Большое спасибо! На мой взгляд, это была прекрасная игра. Я действовала отлично. Люси раньше стояла в топ-10, я побеждала ее в финале «Ролан Гарроса». Она – отличная теннисистка и мне нужно было сделать нечто большее, чем обычно, чтобы вновь ее обыграть. Отсюда и возросшее количество ошибок. Но я довольна тем теннисом, который сумела показать.