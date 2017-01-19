Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Эррани2:6, 2:3Макарова
Гандбол  Россия28 : 24Бразилия
Футбол  Локомотив- : -Базель
Теннис  Веснина6:3, 6:3Минелла
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Футбол  Алжир- : -Тунис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Уильямс включает эффект гориллы». Итоги дня Australian Open

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Винус Уильямс
Винус УильямсИсточник: Reuters

Победы Весниной и Макаровой, вылет Агнешки Радванской и необычный комментарий игры Винус Уильямс на канале ESPN – в обзоре очередного дня Открытого чемпионата Австралии.

СЕНСАЦИЯ НОМЕР ОДИН

Денис Истомин стал автором главной сенсации Australian Open, обыграв во втором круге Новака Джоковича. Шестикратный чемпион турнира уступил представителю Узбекистана в пяти тяжелых партиях. Подробнее об этом ЗДЕСЬ

СЕНСАЦИЯ НОМЕР ДВА

Поражение Джоковича стала первой, но не единственной сенсацией очередного дня турнира. Вслед за второй ракеткой мира среди мужчин турнир покинула и третья – правда, у женщин. Агнешка Радванска не совладала с Мирьяной Лючич, взяв у хорватки всего 5 геймов.

Пару слов о Мирьяне.

В 14 лет она стала чемпионкой юниорского US Open. В 15 – выиграла чемпионат Австралии. Взрослый! В паре с Мартиной Хингис. В 17 – сыграла в полуфинале Уимблдона. Тогда, в конце 90-х, весь мир лежал перед ногами юной Лючич. Ей прочили высшую строчку рейтинга и столько титулов, что обзавидовались бы даже сестры Уильямс.

Все рухнуло в момент.

– Когда мне было 5 лет, отец впервые разбил мне нос кулаком в кровь. За поражения в матчах он лупил меня ботинком, который казался тяжеленным камнем. Он забрал все мои призовые и постоянно избавил меня и мать. Когда Горан Иванишевич помог мне сбежать в Штаты, чем в буквальном смысле спас мою жизнь, я осталась без гроша в кармане. Не было денег даже на форму и ракетки, не говоря уж о поездках на турниры. Я была в отчаянии, – рассказывала Лючич.

Источник: Reuters

Хорватка почти на десятилетие пропала из виду. Ко всем проблемам добавилась тяжелая травма ноги. Несколько сезонов она не играла в принципе. В остальные пыталась добиться хоть чего-то маленьких турнирах. Попытка поступить в консерваторию и забыть про теннис провалилась – Мирьяну слишком сильно тянуло на корт.

И она вернулась. В 2010-м взяла титул на турнире ITF во Флориде, потом стала пробиваться в квалификации «Больших шлемов», вновь поднялась до сотни лучших в рейтинге и до сих пор продолжает успешно выступать. Да, звания первой ракетки мира у нее, видимо, не будет. Громких побед – тоже. Но разве это важно, зная все, через что она прошла?

В четверг Лючич-Барони – 79-й номер мирового рейтинга – взяла верх над Радванской-старшей и вышла в третий круг Australian Open. Впервые за долгую и тяжелую карьеру.

Когда-нибудь об истории Мирьяны снимут хороший фильм.

Как Сафин побеждал Федерера… Самые громкие сенсации Australian Open

ДУЭТ

Елена Веснина и Екатерина Макарова хороши не только в парном разряде. В четверг две наши девушки синхронно вышли в третий круг. Елена обыграла соперницу из Люксембурга Мэнди Минеллу – 6:3, 6:3. Макарова добилась победы над финалисткой «Ролан Гарроса»-2012 Сарой Эррани. Правда, титулованная итальянка не смогла закончить встречу из-за проблем со здоровьем – снялась при счете 3:6, 2:3.

Но дальше сетка сложнее… По крайней мере, у Екатерины. Доминика Цибулкова разок едва не зацепила в Мельбурне титул (уступив в решающем матче в 2014 году китаянке На Ли). Концовку прошлого сезона словачка отметила победой на Итоговом чемпионате WTA, сейчас стоит на 6-м месте в рейтинге, так что фаворитом будет явным. Да и Макарову уже обыгрывала трижды. Ни разу, при этом, россиянке не уступив.

У Весниной после поражений Саманты Стосур и Агнешки Радванской сетка заметно легче. За выход в 1/8 финала Елена сыграет с американкой Дженнифер Брэйди. Измученной тяжелым матчем против британки Хизер Уотсон, в котором Брэйди удалось спастись с пяти матчболов. И в любом случае от 116-й ракетки мира второго подвига подряд ждать не приходится. Лишь бы саму Елену не подвело здоровье. Мы помним, что в Сиднее она снялась из-за проблемы со спиной.

А вот Анна Блинкова – третья наша спортсменка, вышедшая в четверг на корты Мельбурн-парка – пробиться дальше не смогла. Финалистка юниорского Уимблдона-2015 всего 2 гейма зацепила у Каролины Плишковой из Чехии.

СРАВНЕНИЕ И ИЗВИНЕНИЕ

Серена Уильямс
Серена УильямсИсточник: Reuters

– Вогель не попала первым мячом… И Винус предстает во всей красе! Она захватывает контроль и включает эффект гориллы! – увлекся комментатор ESPM Даг Адлер, следя за матчем американки против швейцарки Стефани Вогель. Все это он сказал в прямом эфире. Вслух.

Что ждет бедного Дага после таких-то заявлений – пока не знаем. Но перед Уильямс уже извинился журналист. Правда – другой. И перед другой Уильямс.

– Вам не кажется, что вы сыграли неровно? – такая мысль прозвучала в вопросе одного из репортеров на пресс-конференции Серены после ее победы над Люси Сафаровой.
– Думаю, это плохое замечание. Вы серьезно? Это не очень добрые слова. Вы должны извиниться. Хотите извиниться?

– Прошу прощения.
– Большое спасибо! На мой взгляд, это была прекрасная игра. Я действовала отлично. Люси раньше стояла в топ-10, я побеждала ее в финале «Ролан Гарроса». Она – отличная теннисистка и мне нужно было сделать нечто большее, чем обычно, чтобы вновь ее обыграть. Отсюда и возросшее количество ошибок. Но я довольна тем теннисом, который сумела показать.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Как Сафин побеждал Федерера… Самые громкие сенсации Australian OpenКак Сафин побеждал Федерера… Самые громкие сенсации Australian OpenПоражение Новака Джоковича во втором круге – главная сенсация текущего Australian Open.Комментатор ESPN сравнил теннисистку Уильямс с гориллойКомментатор телеканала ESPN Дуг Адлер во время матча Открытого чемпионата Австралии сравнил теннисистку Винус Уильямс с гориллой, сообщает Lenta.ru.Надаль обыграл Багдатиса на Australian OpenНадаль обыграл Багдатиса на Australian OpenИспанский теннисист Рафаэль Надаль взял верх над киприотом Маркосом Багдатисом во втором круге Открытого чемпионата Австралии.«Мам, мы молодцы!» Как Денис Истомин обыграл Новака Джоковича (видео)«Мам, мы молодцы!» Как Денис Истомин обыграл Новака Джоковича (видео)Шестикратный чемпион турнира уступил представителю Узбекистана в пяти тяжелых партиях.Серена Уильямс победила Шафаржову во втором круге Australian OpenВторая ракетка мира Серена Уильямс вышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.Радванска проиграла Лучич-Барони во втором круге Australian OpenТретья ракетка мира Агнешка Радваньска проиграла во втором круге Открытого чемпионата Австралии.Денис Истомин обыграл Джоковича и вышел в третий круг Australian OpenВторая «ракетка» мира Новак Джокович не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии.Раонич вышел в третий раунд Australian OpenКанадец Милош Раонич вышел в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.Девушка дня. Эжени БушарДевушка дня. Эжени БушарПавлюченкова и Бабош вышли во второй круг Australian Open в парном разрядеРоссиянка Анастасия Павлюченкова и венгерка Тимея Бабош вышли во второй круг Australian Open в парном разряде.Цибулкова стала соперницей Макаровой в третьем круге Australian OpenСловацкая теннисистка Доминика Цибулкова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии.Веснина вышла в третий круг Australian OpenРоссийская теннисистка Елена Веснина в матче второго круга первого в сезоне турнира «Большого шлема» - Australian Open переиграла Мэнди Минеллу из Люксембурга.Макарова вышла в третий круг Australian Open после отказа ЭрнаниРоссийская теннисистка Екатерина Макарова в матче второго круга первого в сезоне турнира «Большого шлема» - Australian Open преодолела сопротивление итальянки Сары Эррани.Блинкова проиграла Каролине Плишковой во втором круге Australian OpenРоссийская теннисистка Анна Блинкова в матче второго круга первого в сезоне турнира «Большого шлема» - Australian Open проиграла пятой сеяной на турнире чешке Каролине Плишковой.«Вы что, хотели, чтобы парень прямо сейчас обыграл первую ракетку мира?»«Вы что, хотели, чтобы парень прямо сейчас обыграл первую ракетку мира?»Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал выступление российских теннисистов на Открытом чемпионате Австралии.Коллективный блин. Мужской турнир Australian Open остался без россиянКоллективный блин. Мужской турнир Australian Open остался без россиянАндрей Рублев стал последним российским теннисистом, вылетевшим из одиночной сетки Открытого чемпионата Австралии.Александр Метревели: Хачанов в этом сезоне может закрепиться в сотнеФиналист Уимблдона-1973 Александр Метревели поделился мнением об игре российского теннисиста Карена Хачанова на Открытом чемпионате Австралии.Гарбинье Мугуруса: Новый день позволит мне восстановиться еще лучшеСедьмая ракетка мира Гарбинье Мугуруса после матча второго круга Australian Open с американкой Самантой Кроуфорд (7:5, 6:4) призналась, что ее по-прежнему беспокоит повреждение ноги.Роджер Федерер: Я играл более стабильно, чем в матче с Мельцером17-я ракетка мира Роджер Федерер прокомментировал победу над американцем Ноа Рубином (7:5, 6:3, 7:6 (7:3)) во втором круге Australian Open.Томич обыграл Эстрелла-Бургоса и вышел во второй раунд Australian OpenМатч второго раунда Australian Open в мужском одиночном разряде между австралийцем Бернардом Томичем и доминиканцем Виктором Эстрелла-Бургосом завершился победой австралийского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:5, 7:6 (4) 4:6, 7:6 (5) в пользу Томича.
Главные новости
Футбол
«Рубин» отдал полузащитника Гарсию в аренду «Леганесу»
Биатлон
Дальмайер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Антерсельве, Подчуфарова – восьмая
Хоккей
Мозякин установил рекорд по количеству заброшенных шайб в одном сезоне
Футбол
Более 80 тысяч заявок поступило на билеты на матчи Кубка конфедераций
Футбол
Болельщики не смогут поддержать «Спарту» в выездном матче ЛЕ с «Ростовом»
Гандбол
Российские гандболисты обыграли бразильцев на чемпионате мира
Хоккей
Белоруссия и Латвия подали совместную заявку на проведение ЧМ-2021
Футбол
Аргентинский форвард Расич стал игроком тульского «Арсенала»
Футбол
«Ростов» обыграл «Хэнань Цзянье»
Теннис
Комментатор ESPN сравнил теннисистку Уильямс с гориллой
все новости
Винус Уильямс
Винус Уильямсвсе новости
Люси Шафаржова
Люси Шафаржовавсе новости
Екатерина Макарова
Екатерина Макаровавсе новости
Елена Веснина
Елена Веснинавсе новости
Агнешка Радванска
Агнешка Радванскавсе новости
Новак Джокович
Новак Джоковичвсе новости
Денис Истомин
Денис Истоминвсе новости
Серена Уильямс
Серена Уильямсвсе новости
Australian Open
Australian Openтаблицакалендарьстатистикатексты/новости