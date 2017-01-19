Как Сафин побеждал Федерера… Самые громкие сенсации Australian Open

Марат Сафин и Роджер Федерер Источник: Associated Press

Поражение Новака Джоковича во втором круге – главная сенсация текущего Australian Open. Журналисты официального сайта чемпионата вспомнили похожие истории из прошлых лет.

Дженнифер КАПРИАТИ (США), 2003 год

Чемпионка двух предыдущих лет покидала турнир 2003 года в слезах, уступив малоизвестной Марлен Вайнгартнер, приехавшей в Мельбурн в ранге 90-й ракетки мира. Встреча 1-го круга на арене имени Рода Лейвреа закончилась со счетом 2:6, 7:6, 6:4 в пользу немки.

Ллейтон ХЬЮИТТ (Австралия), 2003 год

Лидер рейтинга ATP на тот момент был не только главной надеждой местных зрителей, но и первым в списке фаворитов домашнего чемпионата. Однако триумфатор US Open-2001 и Уимблдона-2002 оступился в 4-м раунде в поединке с 31-летним Юнесом эль-Айнауи. Впрочем, марокканец не раз удивлял в Мельбурне, а его битва против Энди Роддика в четвертьфинале того же года (американец победил 21:19 в пятом сете) стала одной из самых ярких в истории турнира.

Мартина НАВРАТИЛОВА (США), 1984 год

Казалось, ничто не остановит Навратилову на ее пути к 75-й победе подряд и 7-му трофею на «мейджорах» в карьере. Елена Сукова была иного мнения. В декабре на травяных кортах комплекса «Куйонг» (близ Мельбурна), где тогда проводился Открытый чемпионат Австралии, 9-я ракетка мира в полуфинале одолела грозную Мартину – 1:6, 6:3, 7:5. Для Навратиловой это поражение стало первым с января 1984 года и лишило ее шансов собрать «Большой шлем».

Роджер ФЕДЕРЕР (Швейцария), 2005 год

Действующий чемпион выдал серию из 26 побед кряду, прежде чем встретился с Маратом Сафиным в полуфинале Australian Open-2005. Незабываемый поединок – один из лучших в истории тенниса – завершился победой россиянина, ушедшего с матчбола и добившегося успеха в пяти партиях (9:7 в последнем сете). Двумя днями позже Сафин одолеет Хьюитта в финале и возьмет титул.

Штеффи ГРАФ (Германия), 1997 год

Аманда Кетцер стала настоящей занозой для Графф по ходу сезона-1997, нанеся ей три поражения подряд. Первое из них случилось именно в Мельбурне, где южноафриканка в четвертьфинале отыгралась со счета 3:5 в третьем сете, прежде чем отпраздновать успех (7:5).

Джон НЬЮКОМБ (Австралия) и Кен РОЗУОЛЛ (Австралия), 1976 год

Главные звезды австралийского тенниса (не только той эпохи, но и в истории вообще), получили первые номера посева на домашнем турнире 1976 года – и оба споткнулись о 212-ю ракетку мира Марка Эдмондсона (к слову – тоже австралийца). Для начала он обыграл Розуолла в 4-х сетах в полуфинале, а затем сотворил мега-сенсацию, взяв титул в финальной схватке с Ньюкомбом (также в 4-х партиях).

Рафаэль НАДАЛЬ (Испания), 2016 год

За 7 лет до этого Надаль обыграл соотечественника Фернандо Вердаско в пятисетовом триллере в полуфинале 2009 года, прежде чем взять первый (и последний) титул на Australian Open. Месть настигла внезапно – прошлой зимой уже давно покинувший топ-10 мирового рейтинга Фернандо подловил Рафу в четвертом круге и взял убедительный, красивый реванш – 7:6, 4:6, 3:6, 7:6, 6:2.

Рафаэль Надаль и Фернандо Вердаско Источник: Associated Press

Борис БЕККЕР (Германия), 1997 год

В январе 1997-го еще никто не знал, что Карлос Мойя продолжит быстро прогрессировать, выиграет «Ролан Гаррос» и станет первой ракеткой мира. Тогда он занимал в рейтинге только 25-е место и казался легкой закуской для действующего чемпиона Australian Open Бориса Беккера. Реальность оказалась суровей – титулованный немец вылетел уже в первом круге, проиграв испанцу в пяти партиях.

Винус УИЛЬЯМС (США), 2004 год

Лайза Рэймонд до этого трижды встречалась с Уильямс-старшей и в общей сложности смогла взять у Винус всего 13 геймов (и ни одного сета). Но в 3-м круге Australian Open-2004 ей удалось выбить одну из фавориток того чемпионата – 6:4, 7:6. «Мягко говоря, я в шоке!» - признала Уильямс.

Пит САМПРАС (США), 1996 год

Пит «Пистолет» Сампрас доминировал в мировом теннисе в середине 90-х. Перед Australian Open-1996 он взял Уимблдон и чемпионат США, однако в Мельбурне… споткнулся о 19-летнего любимца местной публики Марка Филиппусиса. Причем австралиец победил, играя в любимый теннис Сампраса – с упором на бронебойную подачу. 30 эйсов открыли ему путь к успеху в трех партиях в 3-м раунде.

Роджер ФЕДЕРЕР (Швейцария), 2015 год

С 2001 года швейцарский маэстро не оступался в Мельбурне раньше третьего круга, однако любая серия кончается. Итальянец Андреас Сеппи – 46-я ракетка мира – шокировал болельщиков по всему миру, остановив Федерера на пути к 1/8 финала. Проиграв перед этим Роджеру 10 встреч подряд…

Симона ХАЛЕП (Румыния), 2016 год

Шуай Жан, прошедшая квалификацию, чуть не разрыдалась, давая интервью на корте. Все потому, что перед этим ей удалось отправить домой вторую сеяную на турнире Симону Халеп – причем, уже в стартовом раунде (6:4, 6:3). Для китаянки это был первый успех после 14 поражений в первых кругах турниров «Большого шлема» - и впоследствии она дошла аж до четвертьфинала.

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