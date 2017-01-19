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Дневник «Дакара». Постфактум. Где бы мы еще встретились?

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дневник «Дакара». Постфактум. Где бы мы еще встретились?
Источник: Associated Press

Обозреватель «Советского спорта» Степан Чаушьян вспоминает людей, которых встретил во время ралли-рейда по Южной Америке.

Моя первая встреча с командой «КАМАЗ-мастер», с которой мне предстояло прожить ближайшие две недели на ралли-рейде «Дакар», произошла 1 января в отеле «Эксельсиор» в Асунсьоне, столице Парагвая. Меня пригласили на общее собрание, где представили всей команде численностью в 50 человек.

С именами всех, кто приложил руку к победе российских КАМАЗов в Южной Америке можно ознакомиться в моем последнем дневнике, написанном на чужбине – о людях, которые делают самые быстрые в мире грузовики.

Правда, сказать, что за эти две недели я сумел стать частью этого дружного коллектива, я не могу. Было бы глупо на это даже надеяться. Да и многие отнеслись к журналисту, свалившемуся как снег на голову, с известной степенью настороженности. Не могу сказать, что и я сумел запомнить все пять десятков КАМАЗовцев по именам. Память и так была перегружена тоннами новой информации. Но некоторым ребятам из КАМАЗа все-таки удалось оставить след в моем сердце и заставить сожалеть, что для общения было так мало времени.

Алмаз Зиятдинов – тот редкий случай, когда имя, особенно такое громкое и красивое, полностью соответствует человеку, который его носит. Алмаз – водитель одного из автомобилей, входивших в караван «КАМАЗ-мастер» на «Дакаре». Простой водитель. Но именно Алмаз первым предложил мне свою помощь в сложной ситуации, хотя он был, возможно, последним, от кого я должен был бы ожидать соучастия. Он – настоящий алмаз команды КАМАЗ-мастер, кстати, не единственный. Алмаз – человек, любви и заботы которого хватает не только на такой огромный и разношерстный коллектив, но и на людей со стороны. Сейчас я даже не вспомню момента, когда на его лице не играла приветлива улыбка.

Алмаз Хисамиев – ночной механик экипажа победителя «Дакара» Эдуарда Николаева. Один человек-алмаз в команде – редкость. Два – настоящее чудо. Но с КАМАЗом не приходится удивляться чудесам. Создается впечатление, что у челнинцев они поставлены на поток. Алмаз – человек, который не только никогда не откажет тебе в помощи, но и сам первым придет на подмогу, если ему хотя бы покажется, что ты в ней можешь нуждаться. С Алмазом никогда не бывает скучно, даже в перегоне между городами, который вместо 8 часов растягивается на все 16.

Имя Руслана Замилова в этом материале заставит многих иронично улыбнуться. Конечно, как же не вспомнить повара, человека, который кормил тебя по вечерам на протяжении двух недель? Да как кормил! Но, несмотря на все свои старания, Руслан запомнился мне не своими кулинарными творениями. И причина не в блюдах. Они были великолепны. Дело в том, что сердца этого небольшого с виду человека хватит на двух любых здоровяков из команды. И еще чуть-чуть останется на любого, кому придется пересечься с Русланом.

На протяжении всего путешествия моим главным помощником и советчиком был начальник технологического бюро Вячеслав Мизюкаев. Его должность перекочевала в наш список из гражданской жизни Славы. В Южной Америке же он отвечал всегда и за всех. Вся координация действий огромной команды лежала на его плечах. А он еще умудрялся находить время общаться с журналистом, подсказывать ему какие-то моменты, беспокоиться за него, хотя это никаким боком не входило в его обязанности.

Александр Ваничков – настоящий рубаха-парень, для которого окружающий мир гораздо интереснее сна даже после ночной работы и дежурства до самого утра. Его, не сомкнувшего глаз на протяжении суток, хватало не только на общение, но и на то, чтобы бегать от окна к окну в попытках сделать как можно более удачный снимок Анд на закате. Удивительный человек.

У каждого коллектива должна быть душа. В любой другой команде этой душой мог бы стать каждый из уже упомянутых людей. Но только не в КАМАЗе. Здесь душа команды – один из ее многолетних лидеров, ветеран «Дакара», штурман экипажа Айрата Мардеева – Айдар Раисович Беляев. Удивительно, как человек, которого ты не можешь называть иначе как по имени отчеству, может вести себя с тобой, как закадычный друг. Поразительно, сколько много интересного может рассказать человек, всеми силами старающийся избежать официального общения с включенным диктофоном. Не могу судить, как было раньше, но при Владимире Чагине на должности официального лидера команды, неформальным лидером является именно Айдар Раисович, умеющий и мудрый совет дать и пошутить до слез из глаз.

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