Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Эррани2:6, 2:3Макарова
Гандбол  Россия28 : 24Бразилия
Футбол  Локомотив- : -Базель
Теннис  Веснина6:3, 6:3Минелла
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Футбол  Алжир- : -Тунис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Во время матча «Ак Бара» с «Салаватом» избили уфимского фаната (видео)

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Во время матча «Ак Бара» с «Салаватом» избили уфимского фаната (видео)
Источник: «Советский спорт»

Неприятный инцидент во время жаркого «Зеленого дерби», где страсти кипели не только на трибунах.

Во втором периоде матча «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевом», закончившегося вчера победой казанцев в овертайме 6:5, даже хоккеистам на скамейке запасных стало не до игры. Внимание игроков было приковано к происходящему на трибуне.

Из углового сектора уже неслись крики: «Да где же охрана! Прекратите это»

А «это», тем временам, грозило перерасти в массовую драку. Человек десять казанских фанатов метелило одного уфимского болельщика.

По другой информации дрались только два поклонника команд-соперниц. А остальные казанцы пытались их разнять. Но при любом варианте со стороны это действо выглядело жутковато.

Вот так:

А с чего собственно начался инцидент? Многие очевидцы, которые уже высказались по этому поводу в социальных сетях, считают, что уфимец сам спровоцировал потасовку.

Одинокий болельщик «Салавата Юлаева» сидел в окружении казанских фанов в одном из первых рядов, прямо у заградительного стекла. И когда уфимцы забросили очередную шайбу, которых в этом матче было очень много, он вскочил, прижал клубный шарф к стеклу, начал что-то орать в поддержку своей команды. И этого оказалось достаточно для драки.

Позже, когда дерущихся все же разняли и увели с трибун, выяснилось, что фанат «Салавата» сам живет в Казани. Но вот болеет при этом за самого принципиального болельщика «барсов» в КХЛ.

Сразу отмечу, что он имеет на это полное право. Хотя скакать на секторе «Ак Барса» с шарфом «Салавата» можно оценить и как невольную провокацию.

- Один из болельщиков Уфы сидел в секторе рядом с фанатами «Ак Барса», а когда Уфа забила - выставил шарф «Салавата» к стеклу и начал чересчур сильно радоваться, - рассказал изданию «БИЗНЕС Online» начальник охраны «Татнефть Арены». - Ему сделали замечание, а он начал посылать всех. Самое любопытное, что он казанский, но болеет за «Салават».

В итоге избитого болельщика «Салавата Юлаева» еще и задержали, предъявив ему обвинение в том, что «он мешал просмотру матча».

Теперь ему грозит штраф до 10 тысяч рублей. Также фанату могут запретить посещать официальные соревнования сроком от шести месяцев до трех лет.

Короче, простой и ясный посыл всем жителям столицы Татарстана. Живешь в Казани – болей за «Ак Барс»!

Ну а если все же тебе нравится другой клуб КХЛ – сиди на трибуне молча. Или смотри хоккей по ТВ.

Впрочем, в Соцсетях с этим согласны далеко не все. Там мнения тоже разделились.

«Один за всех и все за одного, неправильно девиз понимают ребятишки»

«Отхватил уфимский знатно, на моем секторе было, виноват целиком и полностью он был»

«Когда на одного человека налетает человек 10-15, это очень низко и мужиками таких людей назвать язык не повернется. Противно смотреть это видео»

Ну и, наконец, более мудрое и дальновидное:

«Хоккей превращается в футбол. Сейчас начнётся... Ответки пойдут, между определёнными группами лиц накалятся отношения. И к чему это всё приведёт? Хоккей - это не дикий футбол. Мы все привыкли ходить на арену семьями, с детьми. Болельщик СЮ, что думал, когда провоцировал? Что думали болельщики АБ, когда при всех начали его мутузить? И где охрана была?»

Уфимские болельщики, кстати, уже откликнулись. Напомнив, что на матчах в столице Башкирии казанские фаны также не выглядят пай-мальчиками.

Так, на одном из недавних поединков, закончившихся победой уфимцев 4:2 они начали скандировать хором: «Уфа не может – судья поможет!». И размахивать денежными купюрами.

«Советский спорт» напоминает болельщикам обоих клубов, в также охране дворцов и правоохранительным органам, что каждый болельщик имеет полное право поддерживать свою команду. В том числе и на секторе в окружении поклонников соперника.

Он заплатил за билет деньги, купил клубный шарф и имеет право растянуть его после гола, как бы неприятно это не было для соседей.

Другое дело – если его действия выходят за рамки правил общественного поведения. Тогда нужно вмешаться. Но опять же не избивать человека, а вызвать охрану и указать на то, чем он конкретно мешает окружающим.

Надеемся, что данный эпизод не превратится в войну между клубами, которые имеют немалые шансы встретится уже в первом раунде плей-офф.

Матч

Ак Барс - Салават Юлаев - 6:5 О.Т. (2:1, 2:4, 1:0, 1:0)

Голы:

Логинов (Капризов, Умарк), 1:47 (0:1 - бол.). Эллиотт (Ткачёв), 10:40 (1:1 - бол.). Секач (Эллиотт, Азеведо), 18:06 (2:1 - бол.). Умарк (Капризов, Лепистё), 20:34 (2:2 - бол.). Нестеров (Лепистё, Лазарев), 22:45 (2:3). Мертль (Умарк, Капризов), 26:14 (2:4). Азеведо (Охтамаа, Свитов), 28:19 (3:4). Ткачёв (Азеведо, Лукоянов), 29:28 (4:4). Логинов (Григоренко), 35:13 (4:5 - бол.). Лукоянов (Йордан), 58:39 (5:5). Лукоянов (Мусин), 60:52 (6:5).

Место и дата

18 января 19:30, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мозякин установил рекорд по количеству заброшенных шайб в одном сезонеКапитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин установил рекорд по количеству заброшенных шайб в одном сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).Мэт Робинсон: Место в «регулярке» КХЛ значит не так уж многоЗащитник московского «Динамо» Мэт Робинсон поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА.КХЛ. «Металлург» (Мг) – «Авангард», «Сочи» – «Спартак» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Хельсинки, Владивосток, Казань и Астана претендуют на Матч звезд КХЛ-2018Четыре города готовы провести Матч звезд КХЛ в 2018 году, сообщил вице-президент лиги по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.Владислав Третьяк: При выборе места проведения Матча звезд-2018 надо исходить из интересов сборнойПрезидент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о том, где стоит провести Матч звезд КХЛ-2018.Дубль Саболича принес «Адмиралу» победу над «Амуром»«Амур» дома уступил «Адмиралу» (0:2) в регулярном чемпионате КХЛ.«Динамо» – КХЛ – 7:1! Семь причин по которым москвичи громят соперников в январе«Динамо» – КХЛ – 7:1! Семь причин по которым москвичи громят соперников в январеВ среду бело-голубые одолели ЦСКА (1:0), одержав в новом году уже седьмую победу. Разбираемся в причинах этого феномена.Чем ответит Мозякин Канарейкину? Превью игрового дня в КХЛЧем ответит Мозякин Канарейкину? Превью игрового дня в КХЛСегодня в последний день перед Звездным уик-эндом в КХЛ пройдут десять матчей.СКА – «Йокерит». Начало текстовой трансляции – 19:30 мскВ четверг в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют СКА из Санкт-Петербурга и «Йокерит» из Хельсинки.Дмитрий Квартальнов: Жалко Андрюху, опять сотрясение. Очень сильно ему врезалиДмитрий Квартальнов: Жалко Андрюху, опять сотрясение. Очень сильно ему врезалиПосле поражения в московском дерби главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов не скрывал огорчения и из-за травмы Андрея Светлакова.Мартиньш Карсумс: Пацаны – молодчики. До конца боролисьФорвард московского «Динамо» Мартиньш Карсумс прокомментировал победу над ЦСКА – 1:0.Илья Никулин: Я Светлакова вообще не виделИлья Никулин: Я Светлакова вообще не виделПосле победы над ЦСКА (1:0) защитник «Динамо» Илья Никулин прокомментировал эпизод со своим удалением за фол против Андрея Светлакова.Сергей Орешкин: К матчам с мощными и быстрыми армейцами надо быть готовым. Мы и были готовыГлавный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу над ЦСКА – 1:0.Дмитрий Квартальнов: От игры одно разочарование. Все сыграли слабоГлавный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» - 0:1.«Ак Барс» в овертайме обыграл «Салават Юлаев»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевом» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 6:5 в пользу «Ак Барса».Светлакова бьют в голову, а Еременко делает 44 сэйва! Как «Динамо» одолело ЦСКАСветлакова бьют в голову, а Еременко делает 44 сэйва! Как «Динамо» одолело ЦСКАОчередное столичное дерби соперники провели в максимально агрессивной манере. В итоге все решила одна-единственная шайба хозяев – 1:0.«Витязь» дома обыграл «Ладу»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и «Ладой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Витязя».Шайба Терещенко принесла московскому «Динамо» победу в дерби с ЦСКАХоккеисты московского «Динамо» переиграли ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.Форвард «Динамо» Костин – фаворит драфта НХЛ среди зарубежных игроковСреди игроков, которые представляют страны, не находящиеся в Северной Америке, фаворитом предстоящего драфта НХЛ считается российский хоккеист Клим Костин. Об этом сообщает официальный сайт лиги.КХЛ. «Металлург» (Мг) проиграл «Авангарду», «Динамо» (Москва) победило ЦСКА и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.
Главные новости
Футбол
«Рубин» отдал полузащитника Гарсию в аренду «Леганесу»
Биатлон
Дальмайер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Антерсельве, Подчуфарова – восьмая
Хоккей
Мозякин установил рекорд по количеству заброшенных шайб в одном сезоне
Футбол
Более 80 тысяч заявок поступило на билеты на матчи Кубка конфедераций
Футбол
Болельщики не смогут поддержать «Спарту» в выездном матче ЛЕ с «Ростовом»
Гандбол
Российские гандболисты обыграли бразильцев на чемпионате мира
Хоккей
Белоруссия и Латвия подали совместную заявку на проведение ЧМ-2021
Футбол
Аргентинский форвард Расич стал игроком тульского «Арсенала»
Футбол
«Ростов» обыграл «Хэнань Цзянье»
Теннис
Комментатор ESPN сравнил теннисистку Уильямс с гориллой
все новости
Салават Юлаев
Салават Юлаевкалендарьстатистика
Ак Барс
Ак Барскалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости