Во время матча «Ак Бара» с «Салаватом» избили уфимского фаната (видео)

Неприятный инцидент во время жаркого «Зеленого дерби», где страсти кипели не только на трибунах.

Во втором периоде матча «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевом», закончившегося вчера победой казанцев в овертайме 6:5, даже хоккеистам на скамейке запасных стало не до игры. Внимание игроков было приковано к происходящему на трибуне.

Из углового сектора уже неслись крики: «Да где же охрана! Прекратите это»

А «это», тем временам, грозило перерасти в массовую драку. Человек десять казанских фанатов метелило одного уфимского болельщика.

По другой информации дрались только два поклонника команд-соперниц. А остальные казанцы пытались их разнять. Но при любом варианте со стороны это действо выглядело жутковато.

Вот так:

А с чего собственно начался инцидент? Многие очевидцы, которые уже высказались по этому поводу в социальных сетях, считают, что уфимец сам спровоцировал потасовку.

Одинокий болельщик «Салавата Юлаева» сидел в окружении казанских фанов в одном из первых рядов, прямо у заградительного стекла. И когда уфимцы забросили очередную шайбу, которых в этом матче было очень много, он вскочил, прижал клубный шарф к стеклу, начал что-то орать в поддержку своей команды. И этого оказалось достаточно для драки.

Позже, когда дерущихся все же разняли и увели с трибун, выяснилось, что фанат «Салавата» сам живет в Казани. Но вот болеет при этом за самого принципиального болельщика «барсов» в КХЛ.

Сразу отмечу, что он имеет на это полное право. Хотя скакать на секторе «Ак Барса» с шарфом «Салавата» можно оценить и как невольную провокацию.

- Один из болельщиков Уфы сидел в секторе рядом с фанатами «Ак Барса», а когда Уфа забила - выставил шарф «Салавата» к стеклу и начал чересчур сильно радоваться, - рассказал изданию «БИЗНЕС Online» начальник охраны «Татнефть Арены». - Ему сделали замечание, а он начал посылать всех. Самое любопытное, что он казанский, но болеет за «Салават».

В итоге избитого болельщика «Салавата Юлаева» еще и задержали, предъявив ему обвинение в том, что «он мешал просмотру матча».

Теперь ему грозит штраф до 10 тысяч рублей. Также фанату могут запретить посещать официальные соревнования сроком от шести месяцев до трех лет.

Короче, простой и ясный посыл всем жителям столицы Татарстана. Живешь в Казани – болей за «Ак Барс»!

Ну а если все же тебе нравится другой клуб КХЛ – сиди на трибуне молча. Или смотри хоккей по ТВ.

Впрочем, в Соцсетях с этим согласны далеко не все. Там мнения тоже разделились.

«Один за всех и все за одного, неправильно девиз понимают ребятишки»

«Отхватил уфимский знатно, на моем секторе было, виноват целиком и полностью он был»

«Когда на одного человека налетает человек 10-15, это очень низко и мужиками таких людей назвать язык не повернется. Противно смотреть это видео»

Ну и, наконец, более мудрое и дальновидное:

«Хоккей превращается в футбол. Сейчас начнётся... Ответки пойдут, между определёнными группами лиц накалятся отношения. И к чему это всё приведёт? Хоккей - это не дикий футбол. Мы все привыкли ходить на арену семьями, с детьми. Болельщик СЮ, что думал, когда провоцировал? Что думали болельщики АБ, когда при всех начали его мутузить? И где охрана была?»

Уфимские болельщики, кстати, уже откликнулись. Напомнив, что на матчах в столице Башкирии казанские фаны также не выглядят пай-мальчиками.

Так, на одном из недавних поединков, закончившихся победой уфимцев 4:2 они начали скандировать хором: «Уфа не может – судья поможет!». И размахивать денежными купюрами.

«Советский спорт» напоминает болельщикам обоих клубов, в также охране дворцов и правоохранительным органам, что каждый болельщик имеет полное право поддерживать свою команду. В том числе и на секторе в окружении поклонников соперника.

Он заплатил за билет деньги, купил клубный шарф и имеет право растянуть его после гола, как бы неприятно это не было для соседей.

Другое дело – если его действия выходят за рамки правил общественного поведения. Тогда нужно вмешаться. Но опять же не избивать человека, а вызвать охрану и указать на то, чем он конкретно мешает окружающим.

Надеемся, что данный эпизод не превратится в войну между клубами, которые имеют немалые шансы встретится уже в первом раунде плей-офф.