«Подчуфарова должна быть в призах? В биатлоне нет сослагательного наклонения»

Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев – о женской индивидуальной гонке на 6-м этапе Кубка мира.

- Владимир Петрович, Ольга Подчуфарова должна была быть в призах…

- Что значит, должна? Как такое можно заявлять?

- Перед последней стрельбой мы подсчитали, что Ольга может промазать один раз и все равно быть в призах, но она промахнулась дважды.

- Биатлон, как и история, не терпит сослагательного наклонения. Все решается здесь и сейчас.

- Согласен. Что скажете про наших девушек: 8-я, 12-я, 25-я? Кучно выступили?

- Ну, неплохо выступили для того своего уровня, на котором они сейчас находятся. Для этого уровня, результат неплохой. Конечно, всем нам хочется побед, но сегодняшнее выступление даем нам хоть какую-то надежду на чемпионат мира и чемпионат Европы, кто туда поедет.

- Главная новость дня – Антон Шипулин не побежит эстафету в Антерсельве. Хотя многие специалисты высказывали мнение, что на генеральную репетицию перед ЧМ наши тренеры вставят сильнейший состав. Но решили еще поэкспериментировать. На ваш взгляд, правильно?

- Здесь мнения могут быть разные. Выступят хорошо, а на ЧМ плохо - значит, неправильное решение. Если будет и здесь, и на ЧМ удачно все, значит, все правильно рассчитали. Конечно, лучше бы обкатывать команду на нескольких соревнованиях. Чтобы каждый четко знал свой этап, и замена спортсмена из основного состава может быть только в экстренных случаях. Это то же самое, как в четверке в академической гребле, – одного замени и команды нет. Но наши тренеры ищут разные варианты, и я их понимаю.

- Евгению Гараничеву могут дать шанс, он неплохо в Антерсельве выступает.

- Могут. А есть и молодые ребята, всех хотят проверить.

Ольга Подчуфарова: У меня был злой настрой!

Кубок мира

Шестой этап

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Женщины

Индивидуальная гонка

15 км, четыре огневых рубежа

1. Лаура Дальмайер (Германия) – 44.48,7 (2 промаха)

2. Анаис Шевалье (Франция) – отставание 3,8 (1)

3. Алексия Рунгальдьер (Италия) – +46,0 (1)

4. Мари Дорен-Абер (Франция) – +55,0 (2)

5. Марен Хаммершмидт (Германия) – +1.16,2 (2)

...8. Ольга Подчуфарова (Россия) – +1.39,0 (2)

...12. Татьяна Акимова (Россия) – +2.14,5 (4)

...25. Екатерина Глазырина (Россия) – +4.04,0 (4)

...47. Ульяна Кайшева (Россия) – +5.54,1 (6)

...70. Ирина Услугина (Россия) – +7.54,5 (7)