«Подчуфарова должна быть в призах? В биатлоне нет сослагательного наклонения»
Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев – о женской индивидуальной гонке на 6-м этапе Кубка мира.
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Владимир Петрович, Ольга Подчуфарова должна
была быть в призах…
- Что значит, должна? Как такое можно заявлять?
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Перед последней
стрельбой мы подсчитали, что Ольга может
промазать один раз и все равно быть в
призах, но она промахнулась дважды.
- Биатлон, как и история, не терпит сослагательного наклонения. Все решается здесь и сейчас.
- Согласен. Что
скажете про наших девушек: 8-я, 12-я, 25-я?
Кучно выступили?
- Ну, неплохо выступили для того своего уровня, на котором они сейчас находятся. Для этого уровня, результат неплохой. Конечно, всем нам хочется побед, но сегодняшнее выступление даем нам хоть какую-то надежду на чемпионат мира и чемпионат Европы, кто туда поедет.
- Главная новость
дня – Антон Шипулин не побежит эстафету в
Антерсельве. Хотя многие специалисты
высказывали мнение, что на генеральную
репетицию перед ЧМ наши тренеры вставят
сильнейший состав. Но решили еще
поэкспериментировать. На ваш взгляд,
правильно?
- Здесь мнения могут быть разные. Выступят хорошо, а на ЧМ плохо - значит, неправильное решение. Если будет и здесь, и на ЧМ удачно все, значит, все правильно рассчитали. Конечно, лучше бы обкатывать команду на нескольких соревнованиях. Чтобы каждый четко знал свой этап, и замена спортсмена из основного состава может быть только в экстренных случаях. Это то же самое, как в четверке в академической гребле, – одного замени и команды нет. Но наши тренеры ищут разные варианты, и я их понимаю.
- Евгению Гараничеву могут дать шанс, он неплохо в Антерсельве
выступает.
- Могут. А есть и молодые ребята, всех хотят проверить.
Ольга Подчуфарова: У меня был злой настрой!
Кубок мира
Шестой этап
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Женщины
Индивидуальная гонка
15 км, четыре огневых рубежа
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 44.48,7 (2 промаха)
2. Анаис Шевалье (Франция) – отставание 3,8 (1)
3. Алексия Рунгальдьер (Италия) – +46,0 (1)
4. Мари Дорен-Абер (Франция) – +55,0 (2)
5. Марен Хаммершмидт (Германия) – +1.16,2 (2)
...8. Ольга Подчуфарова (Россия) – +1.39,0 (2)
...12. Татьяна Акимова (Россия) – +2.14,5 (4)
...25. Екатерина Глазырина (Россия) – +4.04,0 (4)
...47. Ульяна Кайшева (Россия) – +5.54,1 (6)
...70. Ирина Услугина (Россия) – +7.54,5 (7)