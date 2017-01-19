Ренессанс Бухарова. «Зашифрованный» «Ростов» ждет Девича и вновь выигрывает

В четверг «Ростов» в контрольном матче обыграл китайский «Хэнань Цзянье» (3:1).

Курбан Бердыев не стал изменять себе и пригласил в команду очередного бывшего игрока «Рубина» – нападающего Марко Девича. Казанцы не предложили форварду новый контракт, а Бердыев воспользовался ситуацией, позвонил украинцу, и во вторник стороны ударили по рукам.

Так уже было с Сесаром Навасом полтора года назад. Сейчас ветеран-испанец один из лучших защитников премьер-лиги, а «Рубин» никак не может наладить игру в когда-то прекрасной обороне.

Да, лично с Девичем Бердыев не работал, но трансферы вице-президента «Ростова» приучили к тому, что к ним нужно относиться с уважением. По нашей информации, Бердыеву давно нравится игра Марко, он видит в нем человека, который смог бы усилить основу. Неважно, с первых минут или со скамейки запасных.

Сейчас у желто-синих шесть разноплановых футболистов, которые могут сыграть нападающего (Азмун, Полоз, Девич, Бухаров, Григорьев, Думбия). Таким набором вряд ли могут похвастать многие клубы РФПЛ. При этом Девича, где бы он ни играл, уважали и за человеческие качества. В Харькове, скажем, до сих пор не могут забыть, как он простил «Металлисту» долг в 350 тысяч долларов.

К новой команде Девич присоединится 25 января (в этот день «Ростов» начнет сбор в Турции),а пока желто-синие провели последний контрольный матч в Абу-Даби. Соперник – один из беднейший китайских клубов «Хэнань Цзянье».

«Ростов» без особых проблем выиграл со счетом 3:1. Интересно, что во втором матче подряд забитым мячом отметился Бухаров. Паузу в чемпионате нападающий решил использовать с толком. Например, сбросил около пяти килограммов. Теперь он выигрывает больше единоборств.

Два других мяча на счету Скопинцева и Ерохина. Часть новичков Бердыев предпочел не афишировать. Трансляции контрольных матчей так же не входят в планы информационно осторожного вице-президента.

Завтра «Ростов» возвращается в Россию, а период с 25 января по 6 февраля проведет в Турции.

Товарищеский матч

«Ростов» – «Хэнань Цзянье» (Китай) – 3:1 (2:1)

Голы «Ростова»: Бухаров, 6; Скопинцев, 23; Ерохин, 49;

Состав «Ростова»

Первый тайм: Гошев, защитник на просмотре, Навас, защитник на просмотре, Терентьев, Скопинцев, Гацкан, Байрамян, Нобоа, Ярошенко, Бухаров

Второй тайм: Гошев, Нандиньо, защитник на просмотре, Навас (защитник на просмотре, 63), Гранат, Киреев, Кудряшов, Препелицэ, Ерохин, Григорьев, Полоз.