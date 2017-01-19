Ольга Подчуфарова: У меня был злой настрой!

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, занявшая восьмое место в индивидуальной гонке, прокомментировала свое выступление.

- Ольга, Антхольц одно из тех мест, где вы любите выступать. Было ощущение, что вы здесь просто ожили.

- На самом деле, у меня был очень злой настрой перед гонкой. Потому что некомфортно себя ощущаю, показывая те результаты, которые у меня были в сезоне. В голову лезут разные мысли, решения… Настраивалась на хорошую стрельбу, а поддерживать высокую дистанционную скорость позволяло неплохое функциональное состояние.

- Две ошибки на последнем рубеже – это усталость или ветер?

- Точно не усталость. Следуя опыту прошлого сезона, старалась подойти на последний рубеж с максимально трезвой головой, контролировать все мышечные ощущения. Мое объяснение: попала в не самую лучшую ветровую ситуацию.

- Насколько тяжело дался последний круг? Все-таки был шанс попасть в «шестерку».

- Сказать, что могла пройти последний круг лучше, я не могу. На сегодняшний день. Думаю, что показала максимум, на что способна. Накрыло – не накрыло [усталостью], трудно сказать. В прошлом году накрыло точно сильнее…

- В прошлом году вас даже в спринте накрыло…

- Тогда да, накрывало по нарастающей – от круга к кругу, от гонки к гонке. Но это стало хорошим опытом. Имея его, в этом году я какие-то участки трассы прошла иначе. Но точно не смогла бы сейчас пройти быстрее.

- Сервисеры давно наловчились хорошо готовить лыжи «под Антхольц». Как сегодня лыжи работали?

- Не знаю «под Антхольц» или не «под Антхольц», но лыжи сегодня работали прекрасно.

- Год назад вы здесь одержали первую победу, сейчас – лучший результат в сезоне. Как вы сами относитесь к Антхольцу?

- Тут фантастическая обстановка на стадионе. Если честно, сегодня приехала на гонку в слегка пасмурном настроении, но только попала на стадион и сразу воодушевилась: светит солнце, играет музыка, много болельщиков. Сама атмосфера настраивает на то, чтобы ты ходила и улыбалась.

Кубок мира

Шестой этап

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Женщины

Индивидуальная гонка

15 км, четыре огневых рубежа 1. Лаура Дальмайер (Германия) – 44.48,7 (2 промаха)

2. Анаис Шевалье (Франция) – отставание 3,8 (1)

3. Алексия Рунгальдьер (Италия) – +46,0 (1)

4. Мари Дорен-Абер (Франция) – +55,0 (2)

5. Марен Хаммершмидт (Германия) – +1.16,2 (2)

...8. Ольга Подчуфарова (Россия) – +1.39,0 (2)

...12. Татьяна Акимова (Россия) – +2.14,5 (4)

...25. Екатерина Глазырина (Россия) – +4.04,0 (4)

...47. Ульяна Кайшева (Россия) – +5.54,1 (6)

...70. Ирина Услугина (Россия) – +7.54,5 (7)

КАК ЖЕНЩИНЫ ВЫСТУПАЛИ В АНТХОЛЬЦЕ

Первые женские кубковые старты состоялись в Антхольце в декабре 1987 года. Советские биатлонистки в Антхольце не приехали. Индивидуалку выиграла представительница Болгарии – Ива Шкодрева, а в спринте лучше всех выступила норвежка Элин Кристиансен. В эстафете, кстати, первенствовала сборная США, что многое говорит об уровне конкуренции в первом кубковом сезоне.

В январе 1990 года Светлана Панютина, первой из отечественных биатлонисток поднялась здесь на пьедестал почета, став второй в спринтерской гонке, а еще через год Светлана Давыдова-Печерская одержала первую для нашей сборной победу в Доломитовых Альпах, выиграв индивидуальную гонку.

«Подчуфарова должна быть в призах? В биатлоне нет сослагательного наклонения»