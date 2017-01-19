Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Россия28 : 24Бразилия
Футбол  Локомотив1 : 2Базель
Баскетбол  ЦСКА0 : 4Бамберг
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Хоккей  СКА2 : 0Йокерит
Футбол  Реал Сосьедад- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ольга Подчуфарова: У меня был злой настрой!

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Источник: Global Look Press

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, занявшая восьмое место в индивидуальной гонке, прокомментировала свое выступление.

- Ольга, Антхольц одно из тех мест, где вы любите выступать. Было ощущение, что вы здесь просто ожили.
- На самом деле, у меня был очень злой настрой перед гонкой. Потому что некомфортно себя ощущаю, показывая те результаты, которые у меня были в сезоне. В голову лезут разные мысли, решения… Настраивалась на хорошую стрельбу, а поддерживать высокую дистанционную скорость позволяло неплохое функциональное состояние.

- Две ошибки на последнем рубеже – это усталость или ветер?
- Точно не усталость. Следуя опыту прошлого сезона, старалась подойти на последний рубеж с максимально трезвой головой, контролировать все мышечные ощущения. Мое объяснение: попала в не самую лучшую ветровую ситуацию.

- Насколько тяжело дался последний круг? Все-таки был шанс попасть в «шестерку».
- Сказать, что могла пройти последний круг лучше, я не могу. На сегодняшний день. Думаю, что показала максимум, на что способна. Накрыло – не накрыло [усталостью], трудно сказать. В прошлом году накрыло точно сильнее…

- В прошлом году вас даже в спринте накрыло…
- Тогда да, накрывало по нарастающей – от круга к кругу, от гонки к гонке. Но это стало хорошим опытом. Имея его, в этом году я какие-то участки трассы прошла иначе. Но точно не смогла бы сейчас пройти быстрее.

- Сервисеры давно наловчились хорошо готовить лыжи «под Антхольц». Как сегодня лыжи работали?
- Не знаю «под Антхольц» или не «под Антхольц», но лыжи сегодня работали прекрасно.

- Год назад вы здесь одержали первую победу, сейчас – лучший результат в сезоне. Как вы сами относитесь к Антхольцу?
- Тут фантастическая обстановка на стадионе. Если честно, сегодня приехала на гонку в слегка пасмурном настроении, но только попала на стадион и сразу воодушевилась: светит солнце, играет музыка, много болельщиков. Сама атмосфера настраивает на то, чтобы ты ходила и улыбалась.

Кубок мира
Шестой этап
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Женщины
Индивидуальная гонка
15 км, четыре огневых рубежа

1. Лаура Дальмайер (Германия) – 44.48,7 (2 промаха)
2. Анаис Шевалье (Франция) – отставание 3,8 (1)
3. Алексия Рунгальдьер (Италия) – +46,0 (1)
4. Мари Дорен-Абер (Франция) – +55,0 (2)
5. Марен Хаммершмидт (Германия) – +1.16,2 (2)
...8. Ольга Подчуфарова (Россия) – +1.39,0 (2)
...12. Татьяна Акимова (Россия) – +2.14,5 (4)
...25. Екатерина Глазырина (Россия) – +4.04,0 (4)
...47. Ульяна Кайшева (Россия) – +5.54,1 (6)
...70. Ирина Услугина (Россия) – +7.54,5 (7)

КАК ЖЕНЩИНЫ ВЫСТУПАЛИ В АНТХОЛЬЦЕ

Первые женские кубковые старты состоялись в Антхольце в декабре 1987 года. Советские биатлонистки в Антхольце не приехали. Индивидуалку выиграла представительница Болгарии – Ива Шкодрева, а в спринте лучше всех выступила норвежка Элин Кристиансен. В эстафете, кстати, первенствовала сборная США, что многое говорит об уровне конкуренции в первом кубковом сезоне.

В январе 1990 года Светлана Панютина, первой из отечественных биатлонисток поднялась здесь на пьедестал почета, став второй в спринтерской гонке, а еще через год Светлана Давыдова-Печерская одержала первую для нашей сборной победу в Доломитовых Альпах, выиграв индивидуальную гонку.

«Подчуфарова должна быть в призах? В биатлоне нет сослагательного наклонения»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Подчуфарова должна быть в призах? В биатлоне нет сослагательного наклонения»«Подчуфарова должна быть в призах? В биатлоне нет сослагательного наклонения»Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев – о женской индивидуальной гонке на 6-м этапе Кубка мира.Ольга Подчуфарова: Ощущаю себя некомфортно, показывая такие результатыРоссийская биатлонистка Ольга Подчуфарова поделилась впечатлениями после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.Екатерина Глазырина: На тренировке стреляли в ветер, к сожалению, сейчас это не помоглоРоссийская биатлонистка Екатерина Глазырина поделилась впечатлениями после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.Татьяна Акимова: Единственное, не повезло в стрельбеРоссийская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.Дальмайер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Антерсельве, Подчуфарова – восьмаяНа этапе Кубка мира в Антерсельве состоялась женская индивидуальная гонка, победу в которой одержала немка Лаура Дальмайер.Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Как это былоВ четверг в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве пройдет индивидуальная гонка у женщин.Макарайнен стартует первой в индивидуальной гонке в Антерсельве, Коукалова – 20-й, Акимова – 49-йВ четверг в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве пройдет индивидуальная гонка у женщин.«Допингеров штрафовать на миллиард и дисквалифицировать пожизненно»«Допингеров штрафовать на миллиард и дисквалифицировать пожизненно»Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о стартующем сегодня 6-м этапе Кубка мира в Антерсельве и наказании для допингеров.Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира в АнтерсельвеС 19 по 22 января в Антерсельве пройдет шестой этап Кубка мира по биатлону.В марте WADA изучит информацию по поводу выбора Тюмени хозяином ЧМ-2021 по биатлонуВсемирное антидопинговое агентство (WADA) в марте нынешнего года будет рассматривать вопрос присуждения Тюмени права провести чемпионат мира по биатлону в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе организации.Хождение по мукам и другие истории предстоящего этапа Кубка Мира в АнтхольцеХождение по мукам и другие истории предстоящего этапа Кубка Мира в АнтхольцеПриключения женской эстафетной команды сборной России продолжатся и на шестом этапе Кубка Мира.Ларс Бергер: Фуркад сейчас непобедимЭкс-биатлонист сборной Норвегии Ларс Бергер сказал, что ни один из его соотечественников сейчас не сможет оказать достойную конкуренцию французу Мартену Фуркаду.Александр Кравцов: Мы не противодействовали смене гражданства АввакумовойПрезидент Союза биатлонистов России Александр Кравцов высказался о процессе смене гражданства российской биатлонисткой Екатериной Аввакумовой, которая будет выступать за Южную Корею.Евгений Гараничев: Я никогда не отказывался от эстафетРоссийский биатлонист Евгений Гараничев высказался о конкуренции в сборной России.Анфиса Резцова: Президент Владимир Путин должен выступить в защиту наших спортсменовДвукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала инициативу биатлонистов по ужесточению ответственности за нарушения антидопинговых правил.Владимир Драчев: Редко биатлонисты решаются на употребление запрещенных веществ сами, им их неоткуда взятьЧетырехкратный чемпион мира Владимир Драчев рассказал о том, как биатлонистов склоняют к применению запрещенных препаратов.Владимир Драчев: Большой штраф за допинг будет дисциплинировать спортсменовЧетырехкратный чемпион мира Владимир Драчев прокомментировал инициативу биатлонистов ужесточить ответственность за нарушения антидопинговых правил.Магдалена Нойнер: Дальмайер снова может выиграть 5 медалей на чемпионате мира12-кратная чемпионка мира Магдалена Нойнер оптимистично оценила перспективы лидера нынешней сборной Германии Лауры Дальмайер в текущем сезоне.Свендсен не выйдет на старт индивидуальной гонки в АнтерсельвеНорвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен не выступит в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира.Биатлонисты предлагают штрафовать нарушителей антидопинговых правил на 1 миллион евроВедущие биатлонисты мира обратились в IBU с требованием увеличить размер штрафа за применение допинга с 200 тысяч до 1 миллиона евро.
Главные новости
Баскетбол
Евролига. ЦСКА – «Бамберг». Онлайн
Хоккей
КХЛ. СКА – «Йокерит». Онлайн
Ралли
Задай вопрос пилотам «КАМАЗ-мастер»!
Футбол
Президент «Атлетико» опроверг слухи об уходе Гризманна из команды
Футбол
«Локомотив» в меньшинстве упустил ничью в матче с «Базелем»
Футбол
«Молодежка» «Спартака» крупно уступила «Астре»
Шахматы
Карякин проиграл Адхибану в Вейк-ан-Зее
Хоккей
«Магнитка» обыграла «Авангард» благодаря дублю Зарипова
Футбол
«Кайрат» с Аршавиным разгромил «Оренбург»
Футбол
Дмитрий Гунько возглавит «Спартак-2»
все новости
Ольга Подчуфарова
Ольга Подчуфаровавсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости