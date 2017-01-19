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Обидится ли Уильямс на «гориллу»? Колонка Анны Чакветадзе

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-пятая ракетка мира, эксперт «Советского спорта» Анна Чакветадзе – о поражении Новака Джоковича, фразе комментатора ESPN и предстоящих матчах Светланы Кузнецовой и Анастасии Павлюченковой.

О ВЫЛЕТЕ ДЖОКОВИЧА

Источник: Reuters

Вот уж сенсация, так сенсация! Не только я считала Новака главным фаворитом всего турнира. Даже опрос проводила – правда, в соцсетях. И многие со мной соглашались. Джокович мощно начал сезон, победил Маррея в финале в Дохе в трех сетах, выглядел на корте очень уверенно, и вдруг… проиграл Истомину. Но надо признать – это не тот случай, когда фаворит сам отдал встречу. Новак играл достойно. Может, ошибался чуть чаще обычного, но в целом показал теннис высокого уровня. Просто Денис сам провел, наверное, лучший матч в жизни. Все делал грамотно – мощно подавал, атаковал, поддавливал. В решающий момент – не испугался. И дожал вторую ракетку мира.

Как повлияет этот результат на дальнейший сезон Джоковича? А вот не знаю! Пару недель назад я была почти уверенна, что он в скором будущем вернется на вершину. Но как скажется на нем такое поражение в психологическом плане – серьезный вопрос. Определенно, Новаку предстоит многое обсудить с собственной командой. Кроме того, теперь молодые звезды получили дополнительный пример, что с Джоковичем можно бороться и его обыгрывать. Это придаст уверенности. Ведь Энди Маррей вряд ли соберет в нынешнем году «Большой шлем». А значит – мы, вполне возможно, увидим новых чемпионов «мейджоров».

«Мам, мы молодцы!» Как Денис Истомин обыграл Новака Джоковича (видео)

О ВИНУС УИЛЬЯМС

Источник: Reuters

Комментатор канала ESPN обронил фразу – «Уильямс использует эффект гориллы». Как-то некрасиво получилось… Такие вещи звучат очень грубо хоть на русском, хоть на английском языке. И как отреагирует на подобный комментарий сама Винус – интересно. Возможно – никак. А возможно - устроит скандал. Игроки сами не отслеживают, что про них пишут или говорят в эфире. Но у каждого спортсмена есть окружение, есть своя команда, и рано или поздно такие вещи добираются до нужных ушей. Кто-то старшей Уильямс об этой «горилле» шепнет обязательно. А принимая во внимание, как они с Сереной остро реагируют на такие фразы, можно ожидать чего угодно. Цвет кожи – больная тема. Вспомнить хотя бы историю с Шамилем Тарпищевым… Притянуть за уши и обвинить в расизме тут можно за любое неосторожное слово.

«Уильямс включает эффект гориллы». Итоги дня Australian Open

О КУЗНЕЦОВОЙ И ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ

Источник: Reuters

В пятницу две россиянки сыграют свои матчи третьего круга. И в случае успеха могут встретиться друг с другом в 1/8 финала. Но шансы разные.

Светлана Кузнецова в матче с Еленой Янкович будет фаворитом. Сербка уже не та, что раньше. Она неудачно начала сезон. В Мельбурне провела две неплохие встречи, но пока это – не показатель. Светлана чувствует себя увереннее, играет – лучше, в рейтинге стоит – в топ-10. К тому же, знает Елену прекрасно. Девушки – ровесницы, обеим – по 30 лет, счет личных встреч у них какой-то сумасшедший (8:6 в пользу Кузнецовой, - Прим. ред.). Сюрпризов друг другу ни Света, ни Янкович приготовить не смогут. Но в общем целом шансы Кузнецовой на успех заметно выше.

У Анастасии Павлюченковой – другая ситуация. Ей предстоит сыграть с Элиной Свитолиной. Украинка прогрессирует быстрыми темпами. Она стучится в топ-10, ее теннис – все лучше с каждым днем, и нет никаких проблем с уверенностью. Настя, конечно, куда опытнее, хотя и ненамного старше – всего на три года (россиянке – 25 лет, Свитолиной – 22, - Прим. ред.). Просто в Туре уже очень давно. Вот именно опыт и должен ей помочь. При этом сама Павлюченкова немного затормозилась в развитии. Отсюда – этот постоянный поиск новой команды и личного тренера. Предсезонку она провела в Академии Муратоглу. Возможно, это сыграет свою роль в Мельбурне. Но если Элина выступит на своем нынешнем уровне, пройти ее будет очень тяжело.  

Как Сафин побеждал Федерера… Самые громкие сенсации Australian Open

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