«Могу играть до 2018-го. А то и дольше». Петербург увидел суперзвезду НБА
Амаре Стаудмайр летом
2016-го завершил 14-летную карьеру в НБА. Сейчас он игрок «Хапоэля» и
заканчивать с баскетболом совсем не торопится.
В ноябре ему исполнилось 34 года. В таком возрасте можно
завершать карьеру игрока и, условно говоря, сидеть в офисе «Хапоэля», решать
клубные проблемы. Ведь в 2013-м Стаудмайр вошел в состав со-владельцев клуба,
еще выступая за «Нью-Йорк».
Американские СМИ сообщали, что центровой мог уехать в Израиль
летом 2015 года после истечения пятилетнего контракта с «Никс». Нью-йоркцы
избавились от игрока раньше: его отчислили в феврале того же года. Стаудмайр доиграл
сезон в «Далласе», а потом подписал однолетнее соглашение с «Майами». 26 июля
2016-го он вернулся в «Нью-Йорк», чтобы сразу объявить о завершении карьеры в
НБА.
«Once a Knick, Always a Knick», – так завершалась прощальная
речь баскетболиста. От таких слов могли загрустить в «Финиксе», где Стаудмайр
ударно дебютировал в лиге: по итогам сезона 2002/2003 центрового назвали
«Новичком года в НБА». За «Санз» он отыграл восемь сезонов, трижды выходил в
финал Западной конференции, но до решающих серий так и не добрался.
За чемпионскими титулами американец поехал в «Хапоэль». 1
августа 2016 года он заключил с клубом из Иерусалима двухлетний контракт. Правда,
пришлось распрощаться со своей долей в «Хапоэле» и продать их основному
владельцу – таково условие сделки.
Почему Израиль, можно объяснить словами самого Стаудмайра. В
2010 году баскетболист ездил в тот же Иерусалим и рассказывал местному изданию The Jerusalem Post, что по
материнской линии у него есть еврейские корни. После такого признания его даже
зазывали в сборную Израиля, к игроку лично обращался тогдашний президент страны
Шимон Перес. За израильскую сборную Амаре так и не сыграл.
Зато теперь он своим появлением поднимает интерес к местному
чемпионату и Кубку Европы. Дважды за сезон Стаудмайр посещал Россию. В декабре
на него смотрел полузаполненный «Баскет-Холл» в Краснодаре, через месяц – две
тысячи зрителей в Петербурге. Амаре замучил тяжелых форвардов «Зенита», которые
на нем заработали около десятка фолов, набрал 22 очка, но «Хапоэль» все равно
проиграл «-20».
– «Зенит» – очень конкурентоспособная команда,
играет здорово. У нее был хороший план на игру, мяч неплохо шел между игроками.
Это отличная тренерская команда, – хвалит соперников Стаудмайр в разговоре с
корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
– Вы однажды
признались, что удивлены уровнем европейского баскетбола. Не думали, что он
будет серьезнее ваших ожиданий?
– Дело не в этом. Первый раз я играл по европейским правилам на Олимпийских играх (речь об Олимпиаде-2004 в Афинах, гдеСтаудмайр в составе сборной США выиграл бронзовую медаль – Прим.ред.). Мне понравилось, это отличный вызов для меня.
– Возможно, вас не
устраивают результаты «Хапоэля», но вы можете быть довольны тем, что
в 34 года продолжаете играть на высоком уровне, не так ли?
– Да, чувствую себя отлично. Спасибо богу за мое тело, за то, что я здоров и могу играть в таком возрасте. Надеюсь, мое состояние останется таким же, я смогу продолжать выступать и улучшать свою игру. Я чувствую себя отлично, могу играть до 2018 года, а то и дольше.
– А после истечения
контракта с «Хапоэлем» будете думать об уходе из баскетбола или
продолжите карьеру?
– Возможно. Я еще не уверен. Сейчас я концентрируюсь на этом и следующих сезонах. Буду отталкиваться от них.
Матч
Место и дата
18 января 20:00, Сибур Арена, Онлайн-трансляция