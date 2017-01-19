«Могу играть до 2018-го. А то и дольше». Петербург увидел суперзвезду НБА

Евгений Валиев и Амаре Стаудмайр Источник: БК «Зенит»

Амаре Стаудмайр летом 2016-го завершил 14-летную карьеру в НБА. Сейчас он игрок «Хапоэля» и заканчивать с баскетболом совсем не торопится.

В ноябре ему исполнилось 34 года. В таком возрасте можно завершать карьеру игрока и, условно говоря, сидеть в офисе «Хапоэля», решать клубные проблемы. Ведь в 2013-м Стаудмайр вошел в состав со-владельцев клуба, еще выступая за «Нью-Йорк».

Американские СМИ сообщали, что центровой мог уехать в Израиль летом 2015 года после истечения пятилетнего контракта с «Никс». Нью-йоркцы избавились от игрока раньше: его отчислили в феврале того же года. Стаудмайр доиграл сезон в «Далласе», а потом подписал однолетнее соглашение с «Майами». 26 июля 2016-го он вернулся в «Нью-Йорк», чтобы сразу объявить о завершении карьеры в НБА.

«Once a Knick, Always a Knick», – так завершалась прощальная речь баскетболиста. От таких слов могли загрустить в «Финиксе», где Стаудмайр ударно дебютировал в лиге: по итогам сезона 2002/2003 центрового назвали «Новичком года в НБА». За «Санз» он отыграл восемь сезонов, трижды выходил в финал Западной конференции, но до решающих серий так и не добрался.

Амаре Стаудмайр в составе «Нью-Йорк Никс» Источник: Associated Press

За чемпионскими титулами американец поехал в «Хапоэль». 1 августа 2016 года он заключил с клубом из Иерусалима двухлетний контракт. Правда, пришлось распрощаться со своей долей в «Хапоэле» и продать их основному владельцу – таково условие сделки.

Почему Израиль, можно объяснить словами самого Стаудмайра. В 2010 году баскетболист ездил в тот же Иерусалим и рассказывал местному изданию The Jerusalem Post, что по материнской линии у него есть еврейские корни. После такого признания его даже зазывали в сборную Израиля, к игроку лично обращался тогдашний президент страны Шимон Перес. За израильскую сборную Амаре так и не сыграл.

Зато теперь он своим появлением поднимает интерес к местному чемпионату и Кубку Европы. Дважды за сезон Стаудмайр посещал Россию. В декабре на него смотрел полузаполненный «Баскет-Холл» в Краснодаре, через месяц – две тысячи зрителей в Петербурге. Амаре замучил тяжелых форвардов «Зенита», которые на нем заработали около десятка фолов, набрал 22 очка, но «Хапоэль» все равно проиграл «-20».

Амаре Стаудмайр против лидера «Зенита» Яниса Тиммы Источник: БК «Зенит»

– «Зенит» – очень конкурентоспособная команда, играет здорово. У нее был хороший план на игру, мяч неплохо шел между игроками. Это отличная тренерская команда, – хвалит соперников Стаудмайр в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

– Вы однажды признались, что удивлены уровнем европейского баскетбола. Не думали, что он будет серьезнее ваших ожиданий?

– Дело не в этом. Первый раз я играл по европейским правилам на Олимпийских играх (речь об Олимпиаде-2004 в Афинах, гдеСтаудмайр в составе сборной США выиграл бронзовую медаль – Прим.ред.). Мне понравилось, это отличный вызов для меня.

– Возможно, вас не устраивают результаты «Хапоэля», но вы можете быть довольны тем, что в 34 года продолжаете играть на высоком уровне, не так ли?

– Да, чувствую себя отлично. Спасибо богу за мое тело, за то, что я здоров и могу играть в таком возрасте. Надеюсь, мое состояние останется таким же, я смогу продолжать выступать и улучшать свою игру. Я чувствую себя отлично, могу играть до 2018 года, а то и дольше.

– А после истечения контракта с «Хапоэлем» будете думать об уходе из баскетбола или продолжите карьеру?

– Возможно. Я еще не уверен. Сейчас я концентрируюсь на этом и следующих сезонах. Буду отталкиваться от них.