Девушки пробиваются в звено к Ковальчуку. Главное о первом женском Матче звезд

В Уфе прошел первый в истории матч звезд ЖХЛ. Победу, как и в Кубке Вызова, одержала команда Запада, а игра собрала рекордные 8000 зрителей.

Сама лига существует с 2015 года и в ней сейчас всего семь команд: в Петербурге, Дмитрове, Ухте, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Красноярске и столице Башкирии. Но Владислав Третьяк собирается поговорить с руководством Москвы, Казани и Ярославля об организации в этих городах женских клубов.

«Сама игра на втором плане, это все-таки шоу»

Защитник Запада Алена Андрющенко (в синем) против форварда Востока Елены Подкаменной Источник: КХЛ-Фото

Из-за малого количества клубов в команде Востока семь игроков из 17-ти выступают за уфимскую «Агидель», а в Западе – по семь игроков «Динамо СПб» и дмитровского «Торнадо». Заранее трудно было представить, станет ли матч выставочным или пройдет в борьбе. Даже хоккеистки разделились во мнениях.

– Сама игра на втором плане, это все-таки шоу, – говорила перед матчем капитан Запада Фануза Кадирова. – Хочется показать что-нибудь красивое, порадовать зрителей эффектными трюками.

Не все разделяли мнение Кадировой даже в ее команде по матчу. Например, Александра Хусак готовилась к битве.

– Конечно, это шоу, но каждый матч важен, и я хочу его выиграть. Неважно, красиво ты забрасываешь или нет, это в любом случае гол.

Хотя вот-вот начнется матч звезд ЖХЛ, большинство болельщиков и журналистов думают о другом звездном поединке. Руководство КХЛ раскрыло секрет о следующем Матче звезд лиги: он может пройти в Хельсинки, Астане, Казани или Владивостоке. Илья Ковальчук от такого может немного расстроиться.

Как и обещали организаторы, на трибунах «Уфа-Арены» аншлаг. Тут и президент Башкортостана, и следж-хоккеисты пражской «Спарты», которые утром заняли третье место в Кубке континента.

Уже в первые минуты матча понятно: девушки не собираются устраивать фигурное катание, как это часто делают их коллеги из КХЛ. Игра в корпус, толчки, борьба на пятаке – такого не увидишь в мужском матче звезд. За всю встречу набежало аж 20 минут штрафного времени. Первая шайба в истории матча звезд ЖХЛ у Запада: это Алевтина Штарева на 6-й минуте. Для сравнения: в прошлогоднем Матче звезд КХЛ первый гол забили на 22-й секунде. В итоге шайб всего четыре, и все западные.

«Раньше говорили: «Иди борщ вари»

После матча хоккеистки обеих команд не прячут радость: в ЖХЛ матчи собирают обычно около сотни зрителей, а в Уфе на собралось в 80 раз больше.

– Мы редко играем на заполненных стадионах. Только на Олимпиаде в Сочи и на чемпионатах мира такое было, – с улыбкой рассказывает капитан Востока Ольга Сосина. – Для популяризации женского хоккея такие матчи очень нужны. По телевизору нас показывали, тоже плюс. Раньше часто скептически относились к тому, что я играю в хоккей. Но сейчас женский хоккей становится уже нормой. Раньше говорили: «Иди борщ вари».

– Этот матч очень важен для женского хоккея, – практически повторяет слова Сосиной защитник Запада Ангелина Гончаренко. – Такое большое количество болельщиков никогда не приходило на матчи ЖХЛ, мы очень рады. Надеемся, что такие матчи будут проводить и дальше.

Большое количество зрителей – это еще и нагрузка не только на игроков, но и на арбитров. Линейный судья Анастасия Курашова в октябре отметила 21-летие, но уже отработала самый яркий матч женского хоккейного сезона.

– На льду стараюсь показать характер: что я не мямля какая-то. Проявишь слабость – игроки начнут сразу давить. Стыдно стало, что я больно упала во время матча (смеется). А так сложностей практически не было. Жаль, что на матч звезд КХЛ не смогу остаться, – нечасто встретишь такого разговорчивого арбитра.

Руководство КХЛ уже согласилось рассмотреть участие девушек в матче звезд КХЛ. Возможно, в следующем году мы увидим связку Мозякин – Сосина – Умарк или Ковальчук – Шипачев – Кадирова.

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