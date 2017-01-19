Берегут честь смолоду. Как Азия показала нам пример

Российский футбол увидел очередной пример, как реагировать на негативные явления и заботиться о репутации.

В среду в новостных лентах прошла следующая информация: Азиатская конфедерация футбола (АФК) исключила корейский клуб «Чонбук Моторс» из числа участников Лиги чемпионов-2017. Причина, как говорится в официальном заявлении, следующая – чиновники посчитали, что он косвенным образом замешан в деятельности, направленной на подтасовку результатов матчей чемпионата Кореи 2013 и 2014 годов. А «Чонбук», между прочим, один из самых титулованных клубов континента, действующий победитель Лиги чемпионов.

В 2016 году Корейская федерация футбола оштрафовала «Чонбук» на 100 миллионов вон (примерно 85 тысяч долларов) и сняла с него девять очков за то, что в 2013-м один из скаутов клуба дал судейской бригаде денег. Лишившись этих очков, «Чонбук» в чемпионате-2016 пропустив вперед «Сеул», заняв в итоге 2-е место. Которое, впрочем, дает пропуск в Лигу чемпионов.

Такова информационная составляющая.

А дальше приходится только удивляться. В первую очередь, принципиальности чиновников из АФК. Вынося решение, они руководствовались статьей 11.8 правил допуска к соревнованиям. Там говорится, что клубы, прямо или косвенно уличенные в манипуляциях с исходами матчей на любом уровне, не имеют права участвовать в соревнованиях под эгидой АФК. Срок дисквалификации – один год. Все честно, не придраться.

Но там же есть пункт 11.8.2, где написано, что АФК может воздержаться от наложения дисквалификации, если он удовлетворен тем, какое наказание было вынесено в связи с этим делом национальным или другим международным органом.

Свой вердикт корейцы вынесли – штраф и снятие очков. Из-за этого «Чонбук» лишился чемпионства. Дело это трехлетней давности. Участие с скандале клуба – косвенное, что, кстати, указывается в пресс-релизе об отстранении. Мало ли что там какой-то скаут натворил.

Можно было бы и пожалеть. Войти в положение. Тем более что речь идет не о какой-то там заштатной командочке из какой-нибудь Бирмы, а об одном из главных клубов континента, за спиной которого стоит, между прочим, один из крупнейших автоконцернов мира. Представляете, если бы УЕФА в такой ситуации взял и выкинул из Лиги чемпионов, скажем, «Баварию»?

Но в АФК пошли на принцип. Потому, наверное, что там следят за своей репутацией. А участие в главном клубном турнире «команды-читера» по этой репутации бьет. А это, в свою очередь, бьет по бизнесу, поскольку начинается цепная реакция. И потом, перед законом все равны, и не нужно показывать, что кто-то может быть чуточку ровнее.

А еще в очередной раз, нет, уже не удивляешься, а грустно вздыхаешь, вспоминая про наши реалии. Нет, ПФЛ, конечно, отреагировала на бурю вокруг матча «Коломны» и «Соляриса», прогнала народ через детектор лжи, решила вопрос.

Но, слушая, например, речи облеченных полномочиями людей по поводу осеннего шоу, устроенного «Уралом» и «Тереком», порой хотелось схватиться за голову. Посмотрели, обсудили, разошлись. Так договорные матчи не играют (складывается ощущение, что уж они-то точно знают, как это делается). Букмекеры? От лукавого это все. Начнешь копать – как бы чего не вышло. Себе дороже будет.

А репутация чемпионата? Да ладно, переживем, перетерпим. Терпеть мы хорошо умеем. Не впервой, и не такое видывали и читывали, все как с гуся вода. Чего о ней волноваться-то. Репутационные потери? Нет, не слышали.

Может, поэтому бизнесом в нашем футболе и не пахнет. Разве что особенным, русским бизнесом, как в несмешной комедии середины 90-х. Да и зритель, видя все это, отчего-то голосует ногами, сколько новых стадионов не строй.